Noise-Cancelling Kopfhörer Test - Unser Kopfhörer Vergleich 2020

Die besten Kopfhörer mit Noise-Cancelling können dir in verschiedensten Situationen helfen, ins Audio-Nirwana zu gelangen: egal, ob du gerade pendelst oder versuchst dem Verkehrslärm zu entkommen, wenn du versuchst dich von gesprächswütigen Mitfahrern im Bus abzuschotten, wenn du auf einem Langstreckenflug ein Kind hinter dir sitzen hast, dessen Geschrei du übertönen musst oder wenn du einfach nur Zuhause deiner Lieblingsmusik lauschen willst.

Geräuschunterdrückende Kopfhörer sind wahre Wunder der heutigen Zeit, denn sie können nicht nur unerwünschte Geräusche völlig ausblenden, sondern lassen gleichzeitig deine Musik noch besser klingen als jedes alte Paar In-Ear-Kopfhörer (mit Ausnahme der fantastischen Sony WF-1000XM3 Kopfhörer natürlich).

Unsere Lieblingsmodelle - die besten Noise-Cancelling Kopfhörer

1. Sony WH-1000XM3

Der weltweit beste Noise-Cancelling Kopfhörer und das schon das zweite Jahr in Folge

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 256 g | Länge des Kabels: 1,20 m | Frequenzbereich: 4 Hz bis 40 kHz | Treiber: 40 mm Dual-Layered Diaphragm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 104,5 dB | Widerstand: 47 Ohm | Akkulaufzeit: 30 Stunden | Reichweite: 30 m | NFC: Ja

Außergewöhnliche Geräuschunterdrückung

Fantastische Soundqualität

30 Stunden Akkulaufzeit

Kleine Verbesserungen zum 1000XM2

Der Sony WH-1000XM3 ist schon das zweite Jahr hintereinander der beste Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Klar, sie sind nur eine kleine Verfeinerung des hervorragenden WH-1000XM2 vom letzten Jahr, subtile Verbesserungen aber wie die Verwendung von USB-C anstelle von microUSB und das Hinzufügen von Polstern entlang der Brücke tragen dazu bei, dass der preisgekrönte Kopfhörer von Sony noch besser wurde.

Warum also liebt jeder diese Sony-Kopfhörer so sehr? Nun, er ist außergewöhnlich gut im Unterdrücken von Außengeräuschen. Selbst wenn man ihn beim Staubsaugen aufsetzt, hört man von den durchaus lauten Geräuschen kaum noch etwas.

Für Musikliebhaber bietet der Sony WH-1000XM3 aptX HD und Sony LDAC, zwei der besten Möglichkeiten, Hi-Res-Musik von deinem Handy mit einem Kopfhörer ohne Kabel zu hören. Außerdem bieten alle Sony Flaggschiff-Kopfhörer sowohl Google Assistant als auch, seit 2019, Alexa-Unterstützung, was sie nicht nur zu den Besten, sondern auch zu einigen der intelligentesten Noise-Cancelling Kopfhörer auf dem Markt macht.

Schau dir auch den gesamten Noise-Cancelling Kopfhörer Test an: Sony WH-1000XM3 Review

2. Bose Noise Cancelling Headphones 700

Klassenbeste Rauschunterdrückung, aber nicht die beste Akkulaufzeit

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 25 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 20 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Ja

Hervorragende Geräuschunterdrückung

Unterhaltsamer, lebendiger Sound

Elegantes Design

Akkulaufzeit könnte besser sein

Sie schlagen den Sony WH-1000XM3 in Bezug auf Akkulaufzeit und Preis nicht ganz, aber die Bose Noise Cancelling Headphones 700 sind immer noch ein brillantes Paar Over-Ear Kopfhörer - und die besten Bose-Kopfhörer, die wir je getestet haben.

Ursprünglich wurden geräuschunterdrückende Kopfhörer entwickelt, um die Umgebungsgeräusche um dich herum auszublenden, so dass du deine Musik klarer hören kannst (oder bei einem lauten Flug ein bisschen die Augen schließen kannst).

Das kann beim Musik hören ziemlich effektiv sein. Wenn du jedoch telefonierst, kann dein Gesprächspartner immer noch alles hören, was um dich herum passiert, egal ob du auf einer belebten Straße stehst oder versuchst, in einem fahrenden Zug zu sprechen.

Die Bose Noise Cancelling Headphones 700 versuchen, hier Abhilfe zu schaffen, indem sie die Geräuschunterdrückung sowohl bei Telefonaten als auch bei Musik anwenden, was eine fantastische Funktion ist.

Die Soundqualität ist unbestreitbar gut, mit einem lebhaften, lebendigen Charakter und einem ausgewogenen Klangbild.

Wenn du dich zwischen dem Sony WH-1000XM3 und den Bose Noise Cancelling Headphones 700 entscheiden willst, empfehlen wir dir, dich für die ersteren zu entscheiden, da er einen niedrigeren Preis und eine bessere Akkulaufzeit hat. Du machst aber auch keinen Fehler, wenn du dich stattdessen für die Bose-Kopfhörer entscheidest (und wir würden es dir auch nicht übel nehmen) - sie klingen großartig, sehen atemberaubend aus und die Rauschunterdrückung ist nicht von dieser Welt.

Zum vollständigen Bose Noise-Cancelling Kopfhörer Test hier entlang: Bose Noise Cancelling Headphones 700

3. Sony WH-1000XM2

Wenn du sie noch finden kannst, sind die WH-1000XM2 der zweiten Generation von Sony immer noch großartig.

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 23 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 10 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Ja

Ausgezeichnete Geräuschunterdrückung

Großartiger Audiosound

30 Stunden Akkulaufzeit

Fragile Höhen

Wenn du noch ein Paar finden kannst, ist der Sony WH-1000XM2 immer noch einer der besten Noise-Cancelling Kopfhörer, die es gibt: sie klingen großartig, verfügen über eine geschickte Geräuschunterdrückung und kosten genauso viel wie ein Paar Kopfhörer von Bose, wie die QC35.

Sie haben zwar eine etwas kürzere Akkulaufzeit als die Over-Ear-Kopfhörer des Flaggschiffs von Bose, aber der WH-1000XM2 von Sony übertrifft den QC35 in Bezug auf Leistung und Funktionsumfang.

Du kannst diese Over-Ear-Kopfhörer dem Bose vorziehen, weil sie nicht nur den gleichen Grad an fantastischer Geräuschunterdrückung bieten, sondern auch drei nette Features haben, die Bose bei seinen älteren Kopfhörern einfach nicht an Bord hat: das erste ist der Ambient-Noise Mode, der nur mittel- bis hochfrequente Töne zulässt (z.B. Durchsagen über einen Lautsprecher) und ein anderer ist der Quick Attention Mode, der es dir erlaubt, alle Außengeräusche durchzulassen, ohne die Noise-Cancelling Kopfhörer abzunehmen. (Letzteres ist perfekt, wenn du im Flugzeug eine Getränkebestellung aufgeben oder einen Mitarbeiter kurz ansprechen willst, bevor du wieder in deine Arbeit eintauchst).

Das letzte Feature, welches Sony in petto hat, ist der LDAC-Codec. Neben dem weit verbreiteten aptX HD-Standard ermöglicht LDAC die Hi-Res-Audiowiedergabe mit dem 1000XM2.

Toll klingend, vollgepackt mit Features und genauso erschwinglich wie die Konkurrenz? Die Sony WH-1000XM2 geräuschunterdrückende Kopfhörer sind ein solides Allround-Talent.

Lies den ausführlichen Sony Kopfhörer Test hier: Sony WH-1000XM2

4. Bose QuietComfort 35 II

Intelligente Noise-Cancelling Kopfhörer mit Sprachassistent

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 308 g | Länge des Kabels: 1,20 m | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 20+ Stunden | Reichweite: / | NFC: Ja

Breites und klares Klangbild

Sehr gute Geräuschunterdrückung

Aktiviertes EQ ist Geschmackssache

Langweiliger Look

Auf Platz vier kommt der Bose QuietComfort 35 II - ein nahezu identisches Produkt zum bereits hervorragenden Bose QuietComfort 35, aber im Gegensatz zu 2018, mit Google Assistant aktualisiert. Das bedeutet, dass du immer noch die klassenführende Geräuschunterdrückung erhältst, für die Bose bekannt ist. Außerdem bekommst du eine gute Klangqualität und unglaublichen Komfort sowie einen praktischen Assistenten, der dir hilft, sämtliche Anfragen beantworten zu können, die du beim Reisen erhalten kannst.

Insgesamt gesehen ist der Bose QC35 II NC ein ausgezeichneter Kopfhörer für Reisende und Pendler. Bose hat eine gute Balance an Funktionen gefunden, die die meisten Mainstream-Hörer zufrieden stellen werden. Obwohl wir sie nicht so sehr lieben wie den besser klingenden Sony WH-1000XM2, sind die Kopfhörer dennoch Spitzenreiter bei der Geräuschunterdrückung.

Trotz der Beliebtheit des QC35 hat Bose mit der Einführung eines völlig neuen kabellosen Kopfhörermodells mit Rauschunterdrückung, das sich durch ein elegantes Design und bahnbrechende Audiotechnologie auszeichnet, für frischen Wind gesorgt: die Bose Noise Cancelling Headphones 700. Sie haben Sony zwar nicht vom ersten Platz der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung gefegt, sind aber dennoch fantastische Over-Ear-Kopfhörer, die es auf Platz zwei geschafft haben.

Den vollständigen Bose Kopfhörer Test findest du hier: Bose QuietComfort 35 II

5. Sony WF-1000XM3 True Wireless Kopfhörer

Noise-Cancelling Kopfhörer ohne Kabel, die deine Träume wahr werden lassen

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 70 g | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: 6 mm | Treiber Typ: Dome Type | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit (On-Board): 6 Stunden | Akkulaufzeit (Charging Case): 18 Stunden | Reichweite: 9 m | NFC: Ja

Effiziente Geräuschunterdrückung

Unauffälliger Look

Machen einfach Spaß

Ungeeignet für Sportaktivitäten

Es kommt nicht oft vor, dass du ein Paar Kopfhörer mit Kabel, geschweige denn ein Paar True Wireless Kopfhörer auf einer Liste der besten Noise-Cancelling Kopfhörer findest. Wenn man bedenkt, dass es immer noch selten ist, die Technologie überhaupt in einem In Ear Kopfhörer zu finden, sind die Sony WF-1000XM3 in der Tat absolut beeindruckend und verdienen mit Recht einen Platz in dieser Liste.

Die Sony WF-1000XM3 bieten eine Geräuschunterdrückung, die für ein Paar Earsbuds ausgezeichnet ist - sie bieten zwar nicht die gleiche Isolation wie ein Paar Over-Ear Kopfhörer, wenn du aber nach einer schlanken Form suchst, dann ist es den Kompromiss wert.

Diese sind nicht nur die am besten aussehenden True Wireless Kopfhörer, sondern sie kombinieren feinste Noise-Cancelling Technologie mit erstklassiger Musikalität. Wenn dir die Over-Ear Modelle beim Tragen einfach zu klobig sind, sind diese Earbuds eine überzeugende Alternative.

Schau dir hier den kompletten Noise-Cancelling Kopfhörer Test an: Sony WF-1000XM3

6. Jabra Elite 85H

Die neuen Noise-Cancelling Kopfhörer von Jabra machen Jagd auf Sony und Bose

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 295 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 10 Hz bis 20 kHz | Treiber: 40 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 36 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: /

Klassenbeste Akkulaufzeit

Exzellente ANC Performance

Keine Unterstützung von High-End Codecs

Bass könnte schlagkräftiger sein

Die Elite 85h sind leicht zu empfehlen, denn sie bieten die klassenbeste Akkulaufzeit, einen tollen Stil und viele Personalisierungsmöglichkeiten von Klangprofilen. Allerdings werden Puristen den Mangel an High-End-Codec-Unterstützung beklagen und es gibt in diesem Preissegment noch eindrucksvollere Kopfhörer auf dem Markt.

Wenn man bedenkt, dass Jabra's Elite 85h Kopfhörer der erste Versuch des Unternehmens im Bereich kabellose Premium Noise-Cancelling Kopfhörer ist, ist das Ergebnis definitiv lobenswert. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die nächsten Premium-ANC*-Kopfhörer des Unternehmens leisten werden.

Wenn du eine Alternative zu Sonys WH-1000XM3 suchst, sind diese eine großartige Wahl.

Hier gehts zum ausführlichen Jabra Kopfhörer Test: Jabra Elite 85H

* ANC - active noise-cancelling

* ANC - active noise-cancelling

7. Apple AirPods Pro

Die perfekten Ohrhörer ... für Apple Fans

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 5,4 g | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: N/A | Treibertyp: Dynamic | Empfindlichkeit: N/A | Impedanz: N/A | Akkulaufzeit (Kopfhörer): Bis zu 5 Stunden | Akkulaufzeit (Lade-Case): 24 Stunden | Wireless Radius: N/A | NFC: Ja

Gute Geräuschunterdrückung

Sitzen besser als die AirPods (2019)

Teurer als vergleichbarer Wettbewerb

USB-C Kabel

Die neuesten True Wireless Kopfhörer von Apple verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung sowie einen besseren Sitz und Klang als ihre Vorgänger, die Apple AirPods.

Mit 279 EUR sind sie allerdings ziemlich teuer, aber sie wurden für iPhone-Benutzer konzipiert. Dank des neuen Designs fallen sie viel seltener heraus, und die zusätzlichen Mikrofone bieten eine starke Geräuschunterdrückung sowie einen nützlichen Transparenzmodus, der die Außenwelt wirklich hereinlässt.

Die Klangqualität der AirPods Pro hat sich seit der letzten Version zweifellos erhöht - es gibt eine bemerkenswerte Verbesserung bei Gesang und Bass, so dass diese Ohrstöpsel für Pop-Fans besser geeignet sind als für diejenigen, die eine natürlichere Klangdarstellung, wie man sie eher bei klassischer Musik bevorzugt, suchen.

Wie es scheint, zeichnet sich ein neues AirPods-Modell am Horizont ab, das die ursprünglichen Buds und die neueren Pros ergänzt. Es wird gemunkelt, dass die AirPods Pro Lite eine neue, billigere Variante der beliebten echten drahtlosen Ohrhörer des Unternehmens sind, und sie könnten noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Lies unseren kompletten Apple AirPods Pro Testbericht

8. Marshall Monitor II ANC

Kopfhörer für einen König und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 300 g | Kabellänge: N/A | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: 40 mm | Treibertyp: Dynamic | Empfindlichkeit: 96 dB | Impedanz: 32 Ohm | Akkulaufzeit: Bis zu 45 Stunden | Wireless Radius: 10 m | NFC: Nein

Großartiger Klang

Gute Geräuschunterdrückung

Individuelle EQ-Einstellungen

Klangbühne könnte breiter sein

Der Marshall Monitor II ANC ist zweifelsohne der bisher beste Kopfhörer der Marke; die hier angebotene Audioqualität übertrifft bei weitem alle seine Vorgängermodelle, mit einer ausgewogenen Klangwiedergabe, glatten Mitten und einem allgemein kraftvollen, rockigen Klang.

Sie fühlen sich komfortabel an, haben tonnenweise cooles Rock-Erbe und sehen stilvoll aus. Dies, zusammen mit ihrer guten Geräuschunterdrückung, den einfachen Bedienelementen und der dazugehörigen App, macht die Marshall Monitor II ANCs zu einer überzeugenden Alternative zum Sony WH-1000XM3.

In Bezug auf Klangqualität und Geräuschdämpfung sind sie nicht die allerbesten auf dem Markt, aber auf jeden Fall eine gute Alternative.

Lies unseren kompletten Marshall Monitor II ANC Test

9. Bowers and Wilkins PX7 Wireless

Starke Allrounder mit stilvollem Auftreten

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 310 g | Kabellänge: 1,2 m | Frequenzbereich: 10 – 30.000 Hz | Treiber: 43,6 mm | Treibertyp: Full Range | Empfindlichkeit: N/A | Impedanz: 20 Ohm | Akkulaufzeit: 30 Stunden | Wireless Radius: N/A | NFC: N/A

Erstklassige Klangqualität

Wettbewerbsfähige Akkulaufzeit

Zuverlässige Bluetooth-Verbindung

Ohrmuscheln nicht klappbar

Wenn du wirklich stylishe und ausgefallene Kopfhörer suchst und dich 389 EUR nicht abschrecken, dann sind diese Bowers & Wilkins definitiv einen Blick wert.

Mit ausgeklügelter Geräuschunterdrückung, brillanter Klangqualität und einer ansprechenden Formgebung könnte der PX7 jedem Kopfhörer auf dieser Liste das Wasser reichen.

Darüber hinaus verfügt er über aptX Adaptive für verbesserte Stabilität und Latenz zwischen Kopfhörer und Gerät sowie über aptX HD-Streaming in hoher Qualität (24 Bit).

Lies unseren Bowers & Wilkins PX7 Wireless Kopfhörer Testbericht

10. Sennheiser Momentum 3 Wireless

Kopfhörer mit smarten Funktionen

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: N/A | Kabellänge: N/A | Frequenzbereich: 6 Hz - 22.000 Hz | Treiber: 42 mm | Treibertyp: N/A | Empfindlichkeit: N/A | Impedanz: N/A | Akkulaufzeit: 17 Stunden | Wireless Radius: N/A | NFC: Ja

Brillante Audioqualität

Cooles Design

Individuelle Einstellungen

Akkulaufzeit könnte besser sein

Was die reine Klangqualität betrifft, so klingen die Sennheiser Momentum 3 Wireless-Kopfhörer brillant, mit hohem Detailreichtum, warmen Bässen und natürlich klingenden Höhen.

Die anpassbare Rauschunterdrückung, die hier angeboten wird, ist ebenfalls gut, erreicht aber nicht ganz die klassenführenden Standards, die die kabellosen Kopfhörer WH-1000XM3 von Sony setzen.

Sie haben bei weitem nicht die Akkulaufzeit von Sonys Kopfhörern und sind teurer - was die Frage aufwirft, warum die Sennheiser kaufen, wenn man die WH-1000XM3 haben kann?

Nun, wenn dir das eingebaute Tile-Tracking zusagt und dir das Industriedesign und die erstklassigen Materialien des Momentum 3 Wireless gefallen, könnte das Grund genug sein - und wenn du dich für sie gegenüber dem Sony-Modell entscheidest, wirst du auf keine Audioqualität verzichten müssen. In dieser Hinsicht sind sie wirklich ebenbürtig.

Lies unseren kompletten Sennheiser Momentum 3 Wireless Test

11. JBL Tune 750BTNC

Hochwertige Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu einem günstigen Preis

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 220 g | Kabellänge: N/A | Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz | Treiber: 40 mm | Treibertyp: N/A | Empfindlichkeit: 95 dB | Impedanz: 32 Ohm | Akkulaufzeit: 15 - 22 Stunden | Wireless Radius: 10 m | NFC: Nein

Gute Klangqualität

Starke Geräuschunterdrückung

Nicht wasserfest

Akkulaufzeit nur durchschnittlich

JBL ist ein bekannter Name in der Welt der Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher, und das zu Recht. Dank der soliden Zuverlässigkeit wissen die Verbraucher, was sie von der Marke erwarten können - anständige Klangqualität zu einem anständigen Preis.

Genau das haben wir letztes Jahr mit dem JBL Live 650BTNC erlebt - und jetzt ist der JBL Tune 750BTNC bereit, seinen Platz einzunehmen, ein überlegener Nachfolger des 650BTNCs als hochwertiger und preisgünstiger Über-Ohr-Kopfhörer.

Der JBL Tune 750BTNC klingt gut, sieht gut aus und passt gut. Zuverlässig und einfach zu bedienen, man könnte die Wasserdichtigkeit und ein paar kleinere Funktionen vermissen, aber bei diesem Preis...

Lies unseren kompletten JBL Tune 750BTNC Test

12. Microsoft Surface Kopfhörer

Beeindruckender Bass und gute Geräuschunterdrückung von Microsoft

Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 290 g | Länge des Kabels: 10 m | Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz | Treiber: 40 mm Free Edge Driver | Treiber Typ: Free Edge | Empfindlichkeit: 115 dB | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 15 Stunden | Reichweite: / | NFC: Ja

Brillanter Sound

Effektive Geräuschunterdrückung

Intuitive Bedienung

Sound ist für manche zu warm

Auch wenn sie nicht mit den Flaggschiff-Modellen von Sony und Bose mithalten können, haben uns diese Kopfhörer aus dem Hause Microsoft mit einem umwerfend warmen Klang und großzügigen Bassfrequenzen positiv überrascht.

Problematisch ist, dass die aktive Rauschunterdrückung zwar ziemlich gut funktioniert, jedoch nicht alle Umgebungsgeräusche in deiner Umgebung ausblendet, besonders wenn du dich an einem lauten Ort befindest. Nichtsdestotrotz hilft dir die Geräuschunterdrückung bei deiner Lieblingsmusik im Büro oder im Zug abzuschalten ohne von den Außengeräuschen gestört zu werden.

Obwohl uns der hohe Preis anfangs nicht überzeugte (besonders wenn man Qualitätsmodelle von traditionsreichen Audiomarken für weniger Geld kaufen kann), funktionieren die meisten Funktionen der Surface Noise-Cancelling Kopfhörer so nahtlos, dass er sich gerechtfertigt anfühlt.

[Update: Es gibt ein neues Paar geräuschunterdrückende Kopfhörer von Microsoft. Die Microsoft Surface Headphones 2 kommen mit "verbesserter Klangqualität und 13 Stufen der Umgebungsgeräuschunterdrückung" - und sie sind auch erheblich billiger.]

Hier gelangst du zum ausführlichen Noise-Cancelling Kopfhörer Test: Microsoft Surface Headphones

13. Sennheiser Momentum True Wireless 2

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 6 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 5 Hz bis 21 kHz | Treiber: 7 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 7 Stunden (On-Board) 28 Stunden (Ladecase) | Wireless Reichweite: 9 m | NFC: Ja

Unglaublicher Klang

Schlankes Design

Unterstützung für Hi-Res Audio

Preiswerter als die Konkurrenz

Die Klangqualität, Akkulaufzeit und das Design des Sennheiser Momentum True Wireless 2 sind wirklich brillant - und sie sind eine wirklich gute Alternative zum Sony WF-1000XM3, besonders wenn du ein auffälligeres Design als Ohrschmuck bevorzugst.

Wir haben jedoch festgestellt, dass sie für diejenigen mit kleineren Ohren manchmal etwas unbequem sind, und ihr hoher Preis hindert sie daran, den Thron zu besteigen und damit den Spitzenplatz in diesem Kopfhörer Test einzunehmen.

Und sonst? Sennheiser hat es geschafft, die Büros zu erobern, denn sie bieten eine großartige Geräuschunterdrückung bei gleichzeitig elegantem Aussehen und atemberaubendem Klang.

Lies auch den Kopfhörer Test zum Sennheiser Momentum True Wireless 2

BONUS: Nura Nuraphone

Der seltsame In-Ear, Over-Ear Hybrid rühmt sich mit einem anständigen ANC

Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 20 Stunden | Wireless Reichweite: / | NFC: Ja

Reicher, voller Klang

Ausgezeichnete Geräuschunterdrückung

Begrenzte Bedienelemente am Kopfhörer

Formfaktor kann einschränkend sein

Wenn du bis jetzt noch nichts gefunden hast, was dir gefällt, haben wir eine letzte Möglichkeit für dich - der brandneue Nura Nuraphone Over-Ear/In-Ear-Hybrid. Sein Formfaktor bedeutet, dass du nicht nur einen Kopfhörer am Eingang deines Gehörgangs hast, sondern auch ein Over-Ear-Polster, das über dein gesamtes Ohr gelegt wird. Du hast also zwei physische Barrieren, die verhindern, dass der Lärm von der Außenwelt nicht in deine Ohren dringen kann. Während klassische Over-Ear-Kopfhörer besser funktionieren und nützliche Funktionen zu einem vernünftigen Preis bieten, wird Nuraphone die experimentierfreudigeren Audioliebhaber ansprechen, die nach der nächsten großen Sache lechzen. Gehörst du dazu?

Sieh dir auch unseren umfassenden Noise-Cancelling Kopfhörer Test an: Nuraphone Headphones

* Link englischsprachig

* Link englischsprachig

Was ist Geräuschunterdrückung aka Noise Cancellation?

Geräuschunterdrückende Kopfhörer verwenden analoge und elektronische Methoden, um die Umgebungsgeräusche um dich herum auszublenden, damit du deine Musik in Ruhe und ohne Ablenkung hören kannst. Die meisten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung nutzen die folgenden beiden Ansätze:



Passive Geräuschunterdrückung

Dies ist der Fall, wenn der Kopfhörer physisch verhindert, dass Außengeräusche deine Ohren erreichen, und dies kann auf verschiedene Weise realisiert werden. Noise-Cancelling Over-Ear Kopfhörer haben normalerweise stark gepolsterte Ohrmuscheln, während In-Ear Kopfhörer eng an deinem Ohr anliegen müssen, um eine dichte Abdichtung zu schaffen und das Eindringen von Umgebungsgeräuschen zu verhindern.

Aktive Geräuschunterdrückung

Diese Methode verwendet eingebaute Mikrofone, um Umgebungsgeräusche zu analysieren und "Anti-Geräusch"-Frequenzen zu erzeugen, die in die Musikwiedergabe gemischt werden. Dadurch werden die Geräusche deiner Umgebung mit analogen oder digitalen Filtern effektiv ausgeblendet.

Das solltest du beachten

So wählst du den besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung aus

Wir glauben, dass geräuschunterdrückende Kopfhörer genauso wichtig für dich sind wie dein Laptop, Fernseher oder Mobiltelefon. All das sind technische Geräte, die deine Art zu leben, zu arbeiten und zu spielen verändern werden - besonders wenn du jeden Tag lange pendelst oder einen Flug vor dir hast. Das bedeutet, dass es wichtig ist, das richtige Paar für dich zu wählen - die Anforderungen an ein gutes Paar Kopfhörer für einen Flug sind anders als die, die du immer nur zu Hause benutzen wirst.

Das Design ist enorm wichtig, denn ein guter Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung muss auch bei langen Sessions komfortabel sein - achte auf gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbänder aus Materialien wie Memory-Schaumstoff für ultimativen Komfort.

Gepolsterte Hörmuscheln helfen auch bei der passiven Geräuschunterdrückung - mit anderen Worten, sie blockieren physisch den Schall, der an deine Ohren dringt. Dies funktioniert zusammen mit der aktiven Geräuschunterdrückung, wobei die besten Noise-Cancelling Kopfhörer eine Kombination aus beiden Methoden verwenden, um Außengeräusche zu eliminieren.

Wie bei jedem Kopfhörer muss die Klangqualität gut sein, auch wenn der Fokus auf die Welt um dich herum gerichtet ist. Wie du gute Klangqualität definierst, hängt von deinem persönlichen Geschmack ab. Magst du einen warmen, abgerundeten Klang oder bevorzugst du Ultra-High-Fidelity, mit der du jedes einzelne Detail deiner Musik hören kannst? Bist Du ein leidenschaftlicher Bassist oder ein Klassikjunkie?

Um dir bei der Auswahl deiner nächsten Over-Ear Kopfhörer (oder In-Ear Kopfhörer) zu helfen, der alle oben genannten Eigenschaften in höchstem Maße erfüllt, haben wir eine Liste unserer bevorzugten Noise-Cancelling Kopfhörer zusammengestellt, die unten aufgeführt und nach ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis geordnet sind.