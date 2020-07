Neue Apple AirPods offenbar "startbereit". Kommen sie im Mai?

Obwohl die True Wireless Kopfhörer von Apple, die AirPods, gerade erst in einer frischen neuen 2019er-Version erschienen und in der Pro-Variante sogar Noise-Cancelling erhielten, brodelt die Gerüchteküche wieder. Scheinbar soll bereits ab Mai dieses Jahres - also schon nächsten Monat - ein neues Paar Earbuds zur Familie gehören.

Jon Prosser, Tech-Analyst bei Front Page Tech, hat einen Tweet veröffentlicht, in dem er behauptet, dass die neuen AirPods "in den Startlöchern stehen" und wahrscheinlich zusammen mit der MacBook Pro-Version auf den Markt kommen werden, die nächsten Monat erscheinen soll.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020