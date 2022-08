Apple Watch 8: Hier ist alles, was wir bis jetzt wissen

Wir zählen die Tage bis zur Markteinführung der Apple Watch 8. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, dann rechnen wir damit, dass sie am Mittwoch, den 7. September, zusammen mit dem iPhone 14 und der Apple Watch SE 2 vorgestellt wird. Erfahrungsgemäß sollte die Auslieferung den darauffolgenden Freitag (16. September) beginnen.

Wir raten dir dringend davon ab, jetzt noch eine Apple Watch Series 3 zu kaufen, es sei denn, du bekommst ein spektakuläres Angebot für die Apple Watch. Wir gehen davon aus, dass sie im nächsten Monat aus dem offiziellen Sortiment genommen wird. Wir wissen bereits, dass sie nicht mit der nächsten Version von Apples Uhrenbetriebssystem watchOS laufen wird. Das bedeutet, dass sie alle neuen Funktionen verpasst, die die anderen, neueren Apple Watch-Modelle kostenlos erhalten. Selbst wenn sie mit einem hohen Preisnachlass angeboten wird, hat sie also keine besonders lange Lebenserwartung.

Wir erwarten zwei neue Modelle für die Apple Watch 8: die normale Series 8 und eine neue, robuste Version. Es wird erwartet, dass sich die Series 8 nicht grundlegend von der aktuellen Apple Watch 7 unterscheidet, aber Apple nimmt bei jeder Generation zumindest kleinere Verbesserungen vor, so dass die Series 8 noch besser sein sollte als die bereits großartige Series 7. Später in diesem Artikel findest du unsere Wunschliste, was wir uns von diesem Upgrade wünschen.

Wir aktualisieren diesen Artikel ständig mit den neuesten Berichten, also behalte diese Seite im Auge, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst.

Ein Apple-Patent deutet darauf hin, dass ein zukünftiges Modell einen Fingerabdrucksensor haben wird - aber rechne nicht damit, dass er in der Apple Watch 8 enthalten sein wird. Wir erwarten, dass die Standard-Uhr weitgehend unverändert bleibt.

Was ist sie? Die nächste nummerierte Apple Watch

Die nächste nummerierte Apple Watch Wann kommt sie heraus? Am 7. September 2022 mit Auslieferung Mitte September

Am 7. September 2022 mit Auslieferung Mitte September Wie viel wird sie kosten? Wahrscheinlich um die 429 Euro

Apple Watch 8: Erscheinungsdatum und Preis

Obwohl ein Gerücht eine Markteinführung der Apple Watch 8 für Ende 2022 vorhersagte, ist das wahrscheinlichste Veröffentlichungsdatum der Apple Watch Series 8 Mittwoch, der 7. September. Apple hat seine Einladungen für ein Launch-Event bereits verschickt, und obwohl Apple nie im Voraus bestätigt, was es auf den Markt bringen wird, haben wir Berichte über Verzögerungen im üblichen Veröffentlichungszeitplan der Apple Watch gehört. Das neue, robustere Modell der Apple Watch wird jedoch möglicherweise nicht am selben Tag vorgestellt werden.

Die Markteinführung am 7. September weicht von dem üblichen Muster des zweiten Dienstags im September ab, aber der Tag davor ist der Tag der Arbeit und Apple hält seine Veranstaltungen nicht an Feiertagen ab. Das Verkaufsdatum ist normalerweise der Freitag der darauffolgenden Woche. Damit wäre das Versanddatum der Apple Watch 8 und das Verkaufsdatum Freitag, der 16. September.

Wir wissen noch nicht, was die Apple Watch 8 kosten wird, aber es ist gut möglich, dass sie einen ähnlichen Preis wie die Apple Watch 7 haben wird, d.h. einen Startpreis von ca. 429 Euro.

Wie immer bei Apple-Events kannst du das Apple-Event am 7. September in Echtzeit auf der Apple-Website verfolgen.

Apple Watch 8: News und Gerüchte

Eines der Probleme mit den Gerüchten zur Apple Watch 8 ist, dass es diesmal zwei verschiedene Modelle gibt: die Apple Watch 8 und die Apple Watch Pro (falls sie so heißt). So gab es zum Beispiel die Vermutung, dass sie größer sein könnte als die Apple Watch 7. Ein neueres Leck hat diese Idee wiederbelebt: Quellen behaupten, dass die Apple Watch 8 50 mm lang sein wird, was etwa 2 Zoll entsprechen würde. Wir haben auch gehört, dass die Apple Watch 8 einen flachen Bildschirm und flache Seiten haben könnte, wodurch sie ganz anders aussehen würde als die kurvige Apple Watch 7. Wie das aussehen könnte, kannst du auf den inoffiziellen Renderings unten sehen.

Wir glauben, dass diese Gerüchte von der Apple Watch Pro und nicht von der normalen Apple Watch stammen. Dem neuesten (27. August) Gerücht der japanischen Website Mac Otakara zufolge wird die "Apple Watch Pro" etwas größer sein als das größte Standardmodell, mit einem 47-mm-Gehäuse im Vergleich zu den 41-mm- und 45-mm-Gehäusen der Standardversionen. Das würde ein größeres Display mit einer Diagonale von 1,99 Zoll bedeuten, auf dem mehr Platz für Fitness-Messungen ist. Im selben Bericht wird behauptet, dass das Display der Apple Watch Pro komplett flach sein wird und nicht wie bei den bisherigen Modellen gewölbt. Das deckt sich mit früheren Gerüchten, die ebenfalls ein flacheres Display für dieses Jahr vorhersagten.

Das passt, wenn man bedenkt, dass die überwältigende Mehrheit der gut informierten Apple Watch 8 Gerüchte besagt, dass wir eine weitgehend unveränderte Version der Standard Apple Watch in den üblichen zwei Größenoptionen sehen werden.

Laut MacRumors (opens in new tab) wird die Apple Watch 8 nicht in denselben Farben wie das iPhone 14 erhältlich sein; wir erwarten keine dramatischen neuen Farben wie das für das iPhone 14 erwartete Lila. Der Bericht deutet darauf hin, dass die grünen und blauen Apple Watch-Modelle zugunsten einer neutraleren Farbpalette aus Silber, Mitternacht oder Sternenlicht aufgegeben werden, wobei das PRODUCT(RED)-Modell das einzige schrille Modell sein wird.

Wenn du mit dem Gedanken spielst, das 15.000 Dollar teure Gold Concept Diamond (opens in new tab) Edition Apple Watch-Gehäuse von Golden Concept zu kaufen, das aus Titan gefertigt und mit 443 Diamanten besetzt ist, solltest du vielleicht bis nach der Vorstellung der Apple Watch 8 warten, um sicherzugehen, dass es zu deiner neuen Uhr passt.

Ein weiterer Leak von CAD-Dateien der kommenden Uhr im November 2021 lässt jedoch vermuten, dass es bei der Apple Watch 8 nicht viele Änderungen geben wird. Laut LeaksApplePro wird die einzige größere Designänderung die Einführung eines zusätzlichen Lautsprechergitters sein.

Wir sind uns nicht sicher, welchen Quellen wir hier glauben sollen, aber das sollte klarer werden, wenn wir der Vorstellung der nächsten Generation der Smartwatch näher kommen. Wir vermuten, dass das wahrscheinlichste Szenario eine weitgehend unveränderte Apple Watch und eine deutlich veränderte Apple Watch Pro ist.

Außerdem wird behauptet, dass die Apple Watch 8 einen Körpertemperatursensor enthalten könnte. Diese Behauptung stammt von Ming-Chi Kuo, der für seine Apple-Leaks bekannt ist. Apple scheint aber immer noch an der Perfektionierung des notwendigen Algorithmus arbeitet.

Aus Patentanmeldungen wissen wir, dass Apple daran arbeitet, und es könnte eine nützliche Funktion sein, die dir dabei hilft, zu beurteilen, ob du in einem fitten Zustand bist, um zu trainieren, denn eine erhöhte Temperatur könnte bedeuten, dass du nicht in Bestform bist - oder sogar im Anfangsstadium einer Grippe oder einer anderen Krankheit steckst.

Im Januar 2022 teilte der Bloomberg Tech-Autor und Apple-Experte Mark Gurman jedoch einige Insider-Informationen, die darauf hindeuten, dass der Temperatursensor auf die lange Bank geschoben worden sein könnte.

"Die Körpertemperatur stand dieses Jahr auf der Roadmap, aber die Gespräche darüber haben sich in letzter Zeit verlangsamt", schrieb er in seinem Newsletter zum Jahreswechsel. Im Februar klang er jedoch etwas optimistischer, wenn auch immer noch unsicher, und in letzter Zeit deutete er an, dass wir die Körpertemperaturüberwachung vielleicht schon dieses Jahr bekommen. Im Juli behauptete er sogar, dass dies wahrscheinlich rechtzeitig für die Apple Watch 8 fertig sein würde.

Er behauptete außerdem, dass die Apple Watch 8 "wichtige Updates für die Aktivitätsmessung" und einen schnelleren Chipsatz haben wird.

Außerdem könnte die Apple Watch 8 in der Lage sein, eine Kombination aus Blutdruck, Blutzucker und Alkoholspiegel zu messen. Diese Theorie basiert darauf, dass Apple der größte Kunde eines Unternehmens geworden ist, das sich auf Sensoren zur Erfassung dieser Dinge konzentriert.

Das deutet zwar darauf hin, dass Apple ernsthaft daran arbeitet, aber es ist keine Garantie dafür, dass die Apple Watch 8 damit ausgestattet sein wird. Wir würden auch nicht erwarten, alle diese Sensoren zu sehen. Am wahrscheinlichsten ist die Blutzuckermessung, die Gerüchten zufolge bereits in der Apple Watch 7 enthalten sein soll.

Gurman stimmt zu, dass diese Funktionen in der Pipeline sind, rechnet aber nicht damit, dass sie in nächster Zeit erscheinen werden. "Der Blutdruck wird noch mindestens zwei bis drei Jahre auf sich warten lassen, und es würde mich nicht wundern, wenn die Blutzuckermessung erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommt", sagt er.

In einem neueren Bericht wurde Gurman noch konkreter und sagte, dass die Blutdrucküberwachung 2024 oder 2025 kommen wird, während die Blutzuckermessung noch mehrere Jahre entfernt ist, so dass sie für die Apple Watch 8 nicht wahrscheinlich ist.

Schließlich wurde Apple ein Patent für einen Fingerabdruckscanner erteilt, der in den Seitenknopf der Apple Watch integriert ist. Da es aber oft lange dauert, bis Patente in Produkte umgesetzt werden - und oft auch gar nicht -, ist nicht damit zu rechnen, dass dies in der Apple Watch 8 zu sehen sein wird.

Apple Watch 8: Was wir sehen wollen

Die Apple Watch 7 ist in vielerlei Hinsicht ein kleines Upgrade der Apple Watch 6. Deshalb wünschen wir uns für die Apple Watch 8 substanziellere Änderungen, darunter die folgenden Dinge.

1. Bessere Akkulaufzeit

(Image credit: TechRadar)

In unserem Test haben wir festgestellt, dass die Apple Watch 7 in der Regel mehr als 24 Stunden durchhält. Das ist zwar mehr als Apple behauptet, aber immer noch nicht genug, vor allem wenn du deinen Schlaf aufzeichnen willst. Dadurch muss man immer das Ladezeitfenster im Auge behalten.

Im Vergleich zur Konkurrenz sieht es sogar noch schlechter aus, denn viele Wearables halten Tage oder sogar Wochen durch - allerdings haben die Geräte mit der längsten Laufzeit bei weitem nicht so viele Funktionen wie die von Apple.

Deshalb erwarten wir von der Apple Watch 8 eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit. Idealerweise sollte sie mindestens doppelt so lang sein wie bei der Apple Watch 7, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.

2. Verbesserte Trainings- und Schlafüberwachung

Die Apple Watch 7 kann eine große Anzahl von Trainingseinheiten aufzeichnen, aber es fehlen ihr dabei einige wichtige Funktionen. Wenn du zum Beispiel einen Lauf aufzeichnest, erhältst du keine Herzfrequenzwarnungen oder Intervalltrainings.

Auch die Aufzeichnung des Schlafs ist zwar vorhanden, bietet aber keine tiefgreifenden Erkenntnisse darüber, wie du geschlafen hast oder wie du deinen Schlaf verbessern kannst.

Deshalb würden wir uns wünschen, dass diese beiden Dinge für die Apple Watch 8 weiterentwickelt werden. Wenn Apple dies als Software-Update auch für die Vorgängermodelle umsetzen kann, umso besser.

3. Mehr Gesundheitsfeatures

(Image credit: TechRadar)

Die Apple Watch 7 war ziemlich arm an neuen Funktionen, daher sind wir der Meinung, dass die Apple Watch 8 ein paar größere Ergänzungen braucht, und die naheliegendsten sind gesundheitsbezogen.

Wir haben Gerüchte gehört, dass sie einen Körpertemperatursensor, ein Blutdruckmessgerät, ein Blutzuckermessgerät oder sogar die Möglichkeit haben könnte, deinen Alkoholkonsum zu überwachen - all das wäre schön zu sehen.

4. Ein neuer Look

Im Vorfeld der Markteinführung der Apple Watch 7 gab es Gerüchte, dass sie ein grundlegendes Redesign erfahren könnte, mit flachen Kanten anstelle der gewohnten Rundungen. Das Wearable hat zwar einige Änderungen erfahren, aber diese bestanden eigentlich nur aus einem größeren Bildschirm und kleineren Rändern.

Deshalb würden wir uns für die Apple Watch 8 eine deutliche Auffrischung des Designs wünschen, sei es durch flachere Kanten oder andere Änderungen. Denn genau wie das iPhone wirkt auch das Design der Apple Watch langsam etwas altbacken.

5. Ein besserer Chipsatz

Die Apple Watch 7 hat zwar einen neuen Chipsatz, aber im Grunde ist es derselbe wie in der Apple Watch 6, der nur überarbeitet wurde, um in das neue Gehäuse zu passen.

Auch wenn es an Leistung nicht mangelt, ist es doch etwas enttäuschend, dass Apple in diesem Bereich keine weiteren Fortschritte gemacht hat, vor allem wenn andere Produkte wie das iPhone 13 und das iPad Pro 11 (2021) große Chipsatz-Upgrades erhalten haben.

Wir hoffen also, dass die Apple Watch 8 einen deutlich neuen und besseren Chipsatz haben wird als das aktuelle Modell.