Apple Watch 6: Release, Preis, News und Funktionen

Die Apple Watch 6 ist offiziell, und es ist die Smartwatch der sechsten Generation des Unternehmens, die neben einer neuen billigeren Alternative - der Apple Watch SE - und einer Flut neuer iPad-Produkte auf den Markt gebracht wurde.

Es gab kein iPhone 12, aber stattdessen bekamen wir das iPad Air 4 und ein neues, preiswerteres iPad sowie neue Dienste wie Apple One und Apple Fitness Plus. Die Apple Watch 6 ist als ultimativer Begleiter für das Handgelenk konzipiert, um deine Fitness und Gesundheit zu verfolgen und einfach nur ein nützliches Accessoire für dein iPhone zu sein.

Im Folgenden führen wir dich durch alle Kerndetails der Apple Watch 6, einschließlich der Spezifikationen und Aktualisierungen, die Apple auf seiner großen Veranstaltung vorgestellt hat.

Apple Watch 6: Kurz & knapp

Worum geht es? Das neueste Wearable von Apple

Das neueste Wearable von Apple Wann kommt es? Vorbestellungen ab sofort, im Handel ab Freitag, 18. September

Vorbestellungen ab sofort, im Handel ab Freitag, 18. September Was kostet es? Ab 418,15 €

Apple Watch 6: Erscheinungsdatum und Preis

Die Apple Watch 6 wurde am 15. September 2020 bei der Veranstaltung Time Flies des Unternehmens enthüllt, welche aufgrund der Covid-19 Pandemie als Online-Event abgehalten wurde.

Du kannst die Apple Watch 6 ab heute vorbestellen, ausgeliefert wird die neue Smartwatch ab Freitag, den 18. September.

Der Preis der Apple Watch 6 startet bei 418,15 € für die 40 mm Version, und das größere Modell mit 44 mm kostet ab 447,40 €. Du möchtest LTE? Dann solltest du bei der kleineren Variante mit einem Preis von 515,65 € rechnen - und bei der 44 mm Version mit 544,90 €.

Apple Watch 6: Display und Design

Bild 1 von 3 (Image credit: Apple) Bild 2 von 3 (Image credit: Apple) Bild 3 von 3 (Image credit: Apple)

Erwarte nicht, dass die Apple Watch 6 ganz anders aussieht als die Apple Watch 4 oder die Apple Watch 5. Das Unternehmen behält das gleiche Design-Ethos für die Apple Watch 6 bei, aber es gibt einige Änderungen in Bezug auf die verfügbaren Farben.

Du bekommst jetzt ein neues blaues Aluminiumgehäuse sowie eine goldene Version der Edelstahlvariante. Es gibt auch eine Variante aus schwarzem Graphit und zum ersten Mal eine rote Version.

Wie auch die letzten beiden Generationen der Apple Watch, sind zwei verschiedene Größen verfügbar: 40 mm und 44 mm.

Das Always-on Display ist wieder da, und es wurde für die Apple Watch 6 verbessert. Laut Apple ist es 2,5x heller als zuvor, was es einfacher machen sollte, bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu sehen.

Außerdem kannst du vom ständig eingeschalteten Display aus auf das Benachrichtigungscenter und das Kontrollcenter zugreifen, das Ziffernblatt der Uhr wechseln und auf Komplikationen tippen, ohne die Watch vollständig aufwecken zu müssen.

Apple kündigte auch eine Vielzahl neuer Bandtypen an, einschließlich neuer Farben für bestehende Armbänder. Neu sind Solo Loop und Braided Solo Loop. Diese Armbänder haben beide keinen Verschluss und werden - ähnlich wie ein Haargummi - über dein Handgelenk gezogen.

Apple Watch 6: Farben

Aluminium Blau

Aluminium Gold

Aluminium (Product)Red

Aluminium Silber

Aluminium Space Grau

Edelstahl Gold

Edelstahl Graphit

Edelstahl Silber

Apple Watch 6: Armbänder

Solo Loop

Geflochtenes Solo Loop

Sport Loop

Sportarmband

Nike Sportarmband

Nike Sport Loop

Modernes Lederarmband

Lederarmband mit Endstück

Lederarmband mit Schlaufe

Milanaise Armband

Apple Watch 6: Fitness

(Image credit: Apple)

Es gibt einen neuen Gesundheitssensor in der Watch, mit dem du den Sauerstoffgehalt deines Blutes überwachen kannst. Das Ganze funktioniert über die Blutsauerstoff-App, die innerhalb von 15 Sekunden eine Messung vornimmt.

Sie nimmt auch Hintergrundmessungen vor, so dass du auch im Schlaf oder den ganzen Tag über Ergebnisse erhältst.

Apple Watch 6: Leistung und Akku

Apple hat einen neuen S6-Prozessor in die Smartwatch integriert, der bis zu 20% schneller als der Chipsatz der Watch 5 ist.

Darüber hinaus behauptet Apple, dass du 18 Stunden Akkulaufzeit bekommst (die gleiche wie bei der Apple Watch 5), aber mit schnellerer Aufladung, die dich in weniger als 1,5 Stunden aufladen lässt.

Die neue Smartwatch verfügt auch über einen ständig eingeschalteten Höhenmesser, der dir während deines ganzen Tages Echtzeit-Höhendaten liefert. Apple sagt, dass er sogar kleine Höhenänderungen bis hinunter zu einer Messung von einem Fuß erkennt.

(Image credit: Apple)

Apple enthüllte auch stillschweigend ein weiteres Feature, allerdings nur in dem Funktionssheet (oben), das die Fähigkeiten der Apple Watch 6 abrundet. Beachte in der oberen linken Ecke U1 Ultra Wideband - das ist ein Chip, der in der iPhone 11-Reihe erschien und angeblich in den erwarteten (noch unbestätigten) Apple AirTags verwendet werden soll.

Dieses Apple-Zubehör wird angeblich die Ultrabreitbandfrequenz als einen kurzen, aber präzisen Kommunikationsstandard für die Ortung der Tile-ähnlichen AirTags verwenden, die du angeblich an Geräte anbringst, die du nicht verlieren willst und die in den Find My Apps auf iPhones erscheinen werden - und anscheinend auch bei der Apple Watch 6.

Apple Watch 6: Software

Natürlich wird die Apple Watch 6 auch eine neue Version der Software des Unternehmens an Bord haben, insbesondere WatchOS 7, das bereits im Juni 2020 vorgestellt wurde.

Von neuen Trainingsprogrammen bis hin zur Überwachung des Schlafs, Überwachung des Händewaschens und vielem mehr ist eine Menge geplant.

Die Schlafverfolgung ist vielleicht die größte Verbesserung hier und deutet darauf hin, dass die Apple Watch 6 möglicherweise mit speziellen Funktionen ausgestattet ist, die dies besser handhaben können.

WatchOS 7 kann jetzt auch V02 Max-Zahlen überwachen, d.h. es gibt dir eine Benachrichtigung, wenn dein Blutsauerstoff niedrig ist.

Apple Watch 6: Watch Faces

Neue Watchfaces kommen mit der Apple Watch 6, und hier ist eine Liste der wenigen, die Apple auf der Bühne erwähnt hat:

Bild 1 von 7 Artist (Image credit: Apple) Bild 2 von 7 Memoji (Image credit: Apple) Bild 3 von 7 Chronograph Pro (Image credit: Apple) Bild 4 von 7 Typograph (Image credit: Apple) Bild 5 von 7 GMT (Image credit: Apple) Bild 6 von 7 Countup (Image credit: Apple) Bild 7 von 7 Stripes (Image credit: Apple)

Beachte, dass diese Teil von watchOS 7, also nicht exklusiv für die neue Apple Watch, sind. Mit der neuen Software kannst du auch die Konfigurationen deiner Watch-Faces mit anderen Leuten teilen.