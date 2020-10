Amazon Prime Day Deutschland: Die ersten Deals sind da!

Der Amazon Prime Day 2020 hätte bereits stattfinden sollen. Er ist zusammen mit dem Black Friday eines der größten Shopping-Events weltweit und auch bei uns in Deutschland wegen seiner vielen Angebote und Schnäppchen sehr beliebt. Allerdings wurde die "große Schlacht der Rabatte" aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 mehrfach verschoben. Nun hat der Versandriese sein Schweigen gebrochen und einen Termin offiziell bestätigt: Am 13. Oktober ist es soweit. Und nicht nur das: Die Rabattschlacht geht am 14. Oktober weiter und erstreckt sich somit über 48 Stunden.

Am 13. Oktober ist es so weit! (Image credit: Amazon) Wunschliste schon aufgeräumt? Es sind nur noch wenige Tage! Auf welche Angebote wir hoffen, liest du hier.

Wenn der Prime Day 2020 dann stattfindet, erwarten wir hohe Rabatte auf die Amazon-eigenen Produkte, wie den Amazon Echo, die Smart-Displays, die Fire Sticks und Fire Tablets. Aber wir rechnen auch mit einer Ausweitung der Deals auf Amazons Smart-Home Geräte, wie die Ring Kamera.

Letztes Jahr haben wir einige Rabatte erlebt, die nicht einmal am Black Freitag im November übertroffen wurden, und wir haben sogar einige Schnäppchen bei Apple-Produkten wie der Apple Watch oder auch den Garmin-Fitnesstrackern gemacht.

Falls es dir noch nicht klar ist: Am Prime Day kannst du bei Amazon große Preisnachlässe erhalten, mit Tausenden von Produkten, die in diesem Zeitraum rabattiert werden - vorausgesetzt, du hast dich bei Amazon Prime angemeldet.

(Image credit: Amazon)

Prime Mitglieder können schon jetzt jede auf jede Menge Deals zugreifen. Beispielsweise bekommst du, wenn du ab Sonntag, den 11. Oktober, über dein Amazon Echo mit Alexa einkaufst, frühzeitigen Zugang zu ausgewählten Angeboten für Amazon-Geräte. Was du tun musst? Nun ja, Prime Mitglied sein und Alexa fragen: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?"

Eine weitere Aktion, exklusiv für Prime Member: Kaufe noch bis zum 12. Oktober Produkte im Wert von mindestens 10 € von ausgewählten kleinen und mittleren Unternehmen aus deiner Region, und Amazon.de schenkt dir ein Guthaben über 10 € für den Prime Day.

Der diesjährige Termin liegt günstig - bald ist Weihnachten. Sichere dir den Zugriff auf zahlreiche Angebote in den Bereichen Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Fashion, Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon-Geräte. Da sollte sicherlich das ein oder andere Geschenk für deine Liebsten dabei sein. Also los, räum deine Wunschliste auf!

Doch damit nicht genug, lies weiter und erfahre noch mehr über Prime Day Angebote, exklusive Aktionen schon vor dem Prime Day und verlängerte Rückgabefristen.

(Image credit: Shutterstock/@Hadrian)

Im letzten Jahr haben die Amazon Prime Mitglieder in dem Zeitraum von 48 Stunden mehr als 175 Millionen Produkte gekauft.

Das ist mehr, als Amazon am Black Friday und Cyber Monday zusammen abgesetzt hat. Damit stieg die Zahl der verkauften Produkte enorm von den bereits beeindruckenden 100 Millionen, die während des letzten Prime Day-Verkaufs, der zugegebenermaßen mit 36 Stunden kürzer war, verkauft wurden - und es zeigt, dass der Prime Day eine wichtige Schlüsselperiode für Schnäppchenjäger weltweit geworden ist.

Aufgepasst: Noch bis zum 12. Oktober kannst du dir 10 € Guthaben für den Amazon Prime Day verdienen. Was du dafür tun musst? Prime Mitglied sein und mindestens 10 € bei einem Kleinunternehmen ausgeben.

Neugierig? Hier erfährst du mehr:

Amazon Prime Angebote

Mit diesen Amazon Prime Angeboten sparst du schon vor dem Amazon Prime Day

Um dir die Wartezeit auf die Amazon Prime Day zu versüßen, findest du nachfolgend einige Prime Angebote. Sichere dir schon jetzt die besten Deals!

Amazon Echo mit Alexa Kaufe ab Sonntag, den 11. Oktober, über deinen Amazon Echo mit Alexa ein und erhalte frühzeitigen Zugang zu ausgewählten Angeboten für Amazon-Geräte. Frage einfach: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?"Deal ansehen

Amazon-Geräte und mehr Bereits ab Montag, den 12. Oktober, 12 Uhr findest du ausgewählte Angebote für Amazon-Geräte wie Echo Dot (3. Generation), Echo Show 8, Kindle Paperwhite und mehr.Deal ansehen

Diese Deals kannst du bereits ab 12. Oktober 12 Uhr erwarten:

Echo Dot (3. Generation) um 68 % reduziert, für nur 19,49 € erhältlich.

Echo Show 5 kostet dich nur noch 43,86 € (statt 87,82 €)

Echo Show 8 ist für 63,35 € (statt 126,71 €) verfügbar

Beim Echo Auto sparst du 24,37 € - bring Alexa für nur 34,11 € auf die Straße

Entertainment per Sprache steuern? Das ist mir dem Fire TV Cube für 68,23 € (48,73 € Rabatt) möglich

Das Fire HD 10 Tablet ist für 87,81 € und das Fire 7 Kids Edition für 53,60 € erhältlich

Das Bundle Echo Dot (3. Generation) + LIFX White Smart Bulb gibt es für 24,49 € sowie den Echo Dot (3. Generation) zusammen mit dem Amazon Smart Plug für 29,49 €.

Für den Kindle Paperwhite zahlst du nur 68,22 €, für den Kindle Kids Edition nur 53,59 €

Werde jetzt Prime Mitglied und sichere dir einen 10 € Gutschein Melde dich bis zum Prime Day als Prime Student-Mitglied an und erhalte einen 10 € Einkaufsgutschein. Dieser ist bis 14.10.2020 für Artikel mit Verkauf und Versand durch Amazon einlösbar. Der Mindestbestellwert liegt bei 40 € und ist nicht mit anderen Prime Day-Angeboten kombinierbar.Deal ansehen

Entdecke Prime Video für bis zu 50 % Rabatt Bis zum Prime Day gibt es bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien sowie Filmklassiker für jeweils 3,89 € und Kultserien für jeweils 4,86 €. Angebot gilt nur für Prime Mitglieder.Deal ansehen

Entdecke Prime Video Channels für bis zu 50 % Rabatt Vom 02.10. bis 14.10.2020 kannst du als Amazon Prime-Mitglied ausgewählte Prime Video Channels entdecken - mit bis 50 % und mehr Rabatt für 3 Monate. Stazplay, Filmtastic, Home of Horror, BBC player, Bloody Movies, Discovery Channel sind dabei. Angebot gilt nur für Prime Mitglieder, nach 3 Monaten gilt automatisch der reguläre Preis.Deal ansehen

Genieße 3 Monate Kindle Unlimited für 0,00 € Exklusives Angebot für Prime-Mitglieder: Sichere dir vom 01.10. bis 14.10.2020 3 Monate Kindle Unlimited für 0,00 €. Über 1 Million Titel verfügbar, Teilnahmebedingungen gelten.Deal ansehen

Genieße 3 Monate Kindle Unlimited für 9,99 € Exklusives Angebot für Prime-Mitglieder: Sichere dir vom 01.10. bis 31.10.2020 3 Monate Kindle Unlimited für 9,99 €. Über 1 Million Titel verfügbar, Teilnahmebedingungen gelten.Deal ansehen

30 % Rabatt auf den ersten Einkauf für neue Amazon Business Kunden Vom 29.09. bis 08.10.2020 erhältst du als neu registrierter Amazon Business Kunde 30 % Rabatt auf deinen ersten Einkauf bis 200 €.Deal ansehen

Amazon Marken Schon jetzt kannst du bis zu 40 % auf ausgewählte Styles der Amazon Modemarken sparen. Darunter Goodthreads, Iris & Lilly, find. und Truth & Fable.Deal ansehen

Als Neukunde der Amazon.de VISA Karte erhältst du bis zu 50 € Rabatt Vom 29.09. bis 14.10.2020 kannst du dir bis zu 50 € Startgutschrift** für deinen genehmigten Erstantrag der Amazon.de VISA Karte sichern. Mit dieser bekommst du bis zu 3 % auf alle Einkäufe zurück***. Die Bonuspunkte sind für Millionen von Produkten bei Amazon.de einlösbar. ** Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft erhalten 50 €, Neukunden ohne Prime 40 € Startguthaben *** Mit berechtigter Prime Mitgliedschaft bekommst du bis zu 3 % zurück, ohne Prime bis zu 2 %. Außerdem bis zu 0,5 % auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de.Deal ansehen

Exklusiv für Prime-Mitglieder: 4 Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 € Vom 28.09. bis 14.10.2020 gibt es für kurze Zeit 4 Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 €. Spiele jeden Song, wann du willst - ohne Werbung. Überspringe unbegrenzt Titel und höre deine Lieblingsmusik offline. Nach Ablauf des Angebots kostet die Mitgliedschaft 7,99 € im Monat. Exklusiv für Prime-Mitglieder. Bedingungen gelten. Angebot gilt für Neukunden.Deal ansehen

3 Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 € Vom 28.09. bis 14.10.2020 gibt es für kurze Zeit 3 Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 €. Spiele jeden Song, wann du willst - ohne Werbung. Überspringe unbegrenzt Titel und höre deine Lieblingsmusik offline. Nach Ablauf des Angebots kostet die Mitgliedschaft 9,99 € im Monat. Bedingungen gelten. Angebot gilt für Neukunden.Deal ansehen

Teste Audible 90 Tage kostenlos Vom 28.09. bis 14.10.2020 kannst du Audible 90 Tage kostenlos testen. Danach kostet das Abo 9,95 € monatlich (jederzeit kündbar). Angebot gilt nur für Audible-Neukunden, die auch Amazon Prime-Mitglieder sind.Deal ansehen

3 Monate Amazon Kids+ für nur 0,99 € Vom 28.09. bis 12.10.2020 bekommst du die Familienmitgliedschaft Amazon Kids+ für 3 Monate für nur 0,99 €. Amazon Kids+ ist eine Bibliothek mit 10.000 beliebten, werbefreien und kindgerechten Büchern, Filmen, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps - in nur einer Mitgliedschaft. Als Elternteil hast du die volle Kontrolle dank benutzerfreundlicher Kindersicherung. Du kannst beispielsweise Bildschirmzeiten beschränken, Lernziele festlegen und Inhalte altersgerecht filtern, hinzufügen und entfernen.Deal ansehen

Amazon Prime Day: Angebote

Auf diese Amazon Prime Day Angebote kannst du dich freuen:

Amazon Prime | Registriere dich jetzt für den kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum

Bis zum Prime Day sind es noch weniger als 30 Tage, so dass du dich für die kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden und nach Abschluss deiner Deals kündigen kannst. Wie die vergangenen Prime Days ist diese Verkaufsveranstaltung exklusiv für Prime Mitglieder.Deal ansehen

JBL Charge 3 Stealth Edition Bluetooth-Lautsprecher (Wasserfeste, portable Boombox mit integrierter Powerbank, mit nur einer Akku-Ladung bis zu 20 Stunden kabellos Musik streamen)Deal ansehen

AmazonBasics – Hochgeschwindigkeitskabel, Ultra HD HDMI 2.0, unterstützt 3D-Formate, mit Audio Return Channel, 1,8 mDeal ansehen

SOUNDBOKS 2 - Tragbarer Bluetooth Lautsprecher (122 dB Lautstärke, Robustes Gehäuse, 40h durchschnittliche Akkulaufzeit)Deal ansehen

Samsung Galaxy M31 Android Smartphone ohne Vertrag, 4 Kameras, großer 6.000 mAh Akku, 6,4 Zoll Super AMOLED FHD+ Display, 64GB/6GB RAMDeal ansehen

Tefal OptiGrill XL GC722D Kontaktgrill (mit Plus XL-Grillfläche, mit zusätzlichen Temperaturstufen, automatische Anzeige des Garzustands, 9 voreingestellte Programme) 40 cm x 20 cmDeal ansehen

Saugroboter eufy by Anker RoboVac 11S (Slim) mit BoostIQ, Superschlank, Starke 1300Pa Saugkraft, Selbstaufladender Roboterstaubsauger, ideal für Haustierbesitzer, Reinigt harte Böden, Teppiche, HartholzDeal ansehen

SodaStream Easy Wassersprudler-Set Vorteilspack mit CO2- Zylinder, 2x 1 L PET-Flasche, 2x 0,5 L PET-Flasche, 6x Sirupproben, schwarzDeal ansehen

Philips Avent Babypflege-Set SCH400/00, 10 Teile, für zu Hause und unterwegs, gelbDeal ansehen

LEGO Duplo 10875 Güterzug, KinderspielzeugDeal ansehen

Eastpak Wyoming Rucksack, 40 cm, 24 L, Schwarz (Black)Deal ansehen

Spare zusätzliche 20 % bei Amazon Warehouse Warehouse Deals umfassen tausende geöffnete und gebrauchte Produkte aus den Kategorien Elektronik, Küche, Haushalt & Wohnen, Bürobedarf, Sport und Freizeit sowie Elektro-Großgeräte und vieles mehr. Achtung: Nur für Prime-Mitglieder, Angebote bereits ab Dienstag, den 13. Oktober um 0:01 Uhr erhältlich, in der Regel schnell vergriffen.Deal ansehen

Amazon Kids Sichere dir die 1-Jahres-Mitgliedschaft Amazon Kids+ für nur 19,99 € statt 69 €. Amazon Kids+ ist eine Bibliothek mit 10.000 beliebten, werbefreien und kindgerechten Büchern, Filmen, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps - in nur einer Mitgliedschaft. Als Elternteil hast du die volle Kontrolle dank benutzerfreundlicher Kindersicherung. Du kannst beispielsweise Bildschirmzeiten beschränken, Lernziele festlegen und Inhalte altersgerecht filtern, hinzufügen und entfernen.Deal ansehen

Amazon Marken Bis zu 30 % Rabatt auf ausgewählte Amazon Marken, darunter Home- und Elektronikprodukte von AmazonBasics, baby Must-haves von Mama Bear sowie Nahrungsergänzungsmittel von Amfit NutritionDeal ansehen

Amazon Fashion Ausgewählte Produkte von Marken wie Wrangler, Lee, Puma, Samsonite und Michael Kors zum Angebotspreis.Deal ansehen

Weitere Amazon Prime Day Angebote:

Elektronik – Fernseher von Samsung und Kamera-Objektive von Olympus

Fernseher von Samsung und Kamera-Objektive von Olympus Computer & Zubehör - Microsoft Surface sowie Produkte von HP, Lenovo und Acer

- Microsoft Surface sowie Produkte von HP, Lenovo und Acer Spielzeug - Spiele von KOSMOS und Ravensburger

- Spiele von KOSMOS und Ravensburger Gaming - Produkte von PlayStation

- Produkte von PlayStation Küche & Haushalt - Wassersprudler von SodaStream und Kaffeemaschinen von Melitta

- Wassersprudler von SodaStream und Kaffeemaschinen von Melitta Drogerie & Körperpflege - Pflegeprodukte von Nivea und Make-up von L'Orèal Paris

- Pflegeprodukte von Nivea und Make-up von L'Orèal Paris Haustier - Tierfutter von Felix

(Image credit: myboys.me/Shutterstock)

Weitere Vorteile zum Prime Day

Kaufe mit Alexa ein: Als neues Prime-Mitglied erhältst du einen Aktionsgutschein von 5 €, wenn du dich über Alexa auf deinem Echo-Gerät für Prime anmeldest. Sag bis zum 12. Oktober einfach: "Alexa, melde mich für Prime an". Der Aktionsgutschein wird deinem Amazon Konto automatisch hinzugefügt.

Monatsabrechnung: Profitiere beim Kauf auf Rechnung von einer bequemen Zahlungsfrist: Du kannst ganz entspannt am Prime Day einkaufen, während die Zahlung erst zum 14. November fällig ist (also bis zu einem Monat später).

Verlängerte Rückgabefristen: Amazon bietet zum Prime Day verlängerte Rückgabefristen. Alle Lieferungen, die am Prime Day bestellt und von Amazon verkauft und versendet werden, können bis mindestens einschließlich 31. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Amazon App: Mit der Amazon App kannst du jederzeit und überall shoppen - und verpasst kein Prime Day Angebot.

AmazonSmile: Auf Smile.amazon.de findest du das gewohnte Amazon-Angebot vor – mit dem Vorteil, dass AmazonSmile 0,5 Prozent vom qualifizierten Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl auszahlt. Über 20.000 Organisationen stehen zur Auswahl. Nach erstmaliger Auswahl einer Organisation bei Smile.amazon.de kannst du nun auch ganz bequem AmazonSmile in der aktuellen Version der Amazon App für Smartphones nutzen. Zum Prime Day unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ aktiviert, unterstützt du so mit jedem qualifizierten Einkauf über die App automatisch deine Lieblingsorganisation – über den gesamten Prime Day und darüber hinaus.

Amazon Prime Day 2020: Datum

Wann ist der Amazon Prime Day 2020?

(Image credit: Amazon)

"Wann wird der Prime Day 2020 stattfinden"' lautete die wichtigste Frage eines jeden Verbrauchers, der in diesem Jahr bei Amazons eigenen Produkten Geld sparen will - und nun brach der Versandriese endlich sein Schweigen und gab bekannt: "Machen Sie sich bereit für 2 Tage voller Angebote." Und auch: "Endlich! Prime Day ist zurück: 13. und 14. Oktober." Ja, das endlich können wir nur bestätigen!

Screenshot aus der Bestätigungs-E-Mail (Image credit: Amazon)

Es war aus mehreren Gründen sinnvoll, den Beginn des Prime Day zu verzögern. In erster Linie standen die Verbraucher vor einer wirtschaftlichen Krise und waren sicherlich im Juli nicht in der Stimmung für einen üppigen Kaufrausch.

Doch nun scheinen sich die Dinge wieder etwas zu normalisieren, und nun könnte es eine aufgestaute Nachfrage nach Käufen geben. Da kommt Oktober gerade richtig.

Ebenso könnten viele Hersteller in Deutschland und weltweit noch nicht bereit gewesen sein, und warten nun dringend auf den Prime Day, um wieder Geld zu verdienen. Viele Waren liegen in Lagerhäusern, da aufgrund der Pandemie und dem damit einhergehenden Lockdown lebenswichtigen Gütern Priorität eingeräumt wurde. Und: Niemand will bis zum Black Friday 2020 warten, um endlich wieder große Mengen zu verkaufen.

Sehen wir nun wildere Rabatte, weil Lagerbestände geräumt werden müssen? Es könnte aber auch bedeuten, dass weniger Produkte im Angebot sind, weil wir im Oktober schon näher am Black Friday dran sind.

Trotz der Gewissheit, dass der Amazon Prime Day 2020 in Deutschland nun am 13. und 14. Oktober stattfinden, haben wir noch viele Fragen: Welche Prime Day Angebote werden in diesem Jahr erwartet? Solltest du am Prime Day kaufen oder lieber bis Black Friday warten?

Lass uns all diese drängenden Fragen beantworten, lies dazu einfach weiter. Sobald wir Neuigkeiten über Angebote und Ähnliches haben, werden wir diesen Artikel selbstverständlich aktualisieren - also behalte ihn im Auge und komm wieder bei TechRadar vorbei!

Amazon Prime Day 2020: Dauer

Wie lange geht der Amazon Prime Day 2020?

Der diesjährige Prime Day erstreckt sich über 48 Stunden. Vom 13. bis 14. Oktober kannst du dich über besondere Angebote, Rabatte, Aktionen und Preissenkungen freuen.

Zum Vergleich: 2019 dauerte die Rabattschlacht nur 36 Stunden.

(Image credit: Amazon)

Amazon Prime Day: Was ist das überhaupt?

Was ist der Amazon Prime Day 2020?

Der Amazon Prime Day ist eine Sommeraktion auf Amazon-Websites auf der ganzen Welt, bei der Mitglieder von Amazon Prime exklusive Rabatte auf eine breite Palette von Artikeln erhalten.

Es sind nicht nur Artikel von Amazon-Marken (obwohl sie jedes Jahr zu den meistgekauften gehören), viele andere Hersteller und Drittanbieter heben ihre besten Angebote auch für den Prime Day auf, da sie wissen, dass Millionen von zusätzlichen Käufern den Online-Shop besuchen werden.

Warum gibt es bei Amazon den Prime Day? Es wird als ein nettes "Dankeschön" an seine zahlenden Mitglieder präsentiert, aber eines, das bedeutet, dass Amazon mehr Geld erhält und gleichzeitig viele Produkte verkauft werden.

Dazu musst du dich entweder für eine kostenlose Testversion anmelden oder ein bestehendes Mitglied von Amazon Prime sein.

Es ist natürlich kein Zufall, dass die Produkte mit den höhsten Rabatten, die Amazon eigenen sind. Wenn du einen Kindle kaufst, wirst du auch die eBooks bei Amazon kaufen. Erwirbst du einen Fire TV Stick, wirst du Amazon Prime Video schauen (ein wirklich großer Vorteil bei der Prime Mitgliedschaft) und wahrscheinlich auch immer mal wieder Videos leihen oder kaufen. Kaufst du einen Echo Smart-Speaker, bist du in das Amazon Alexa System eingebunden und Amazon kann seinen Vorsprung zu den Google Home-Systemen ausbauen.

Wie konkurrenzfähig waren die Prime Day-Angebote bei Amazon im vergangenen Jahr?

Das Preis-Monitoring Unternehmen Minderest hat 566 der zum Prime Day am meisten nachgefragten Produkte beobachtet, um zu sehen, wie sich die Preise im Vergleich zu den Anbietern auf Google Shopping verhalten. (Bericht von PR Newswire*).

58,05% von ihnen waren bei Amazon UK am billigsten, verglichen mit massiven 81,9% in den USA, wo Amazon die Konkurrenz regelmäßig ausschaltet.

Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch auf die Seiten anderer Onlinehändler zu gehen und Preise zu vergleichen, bevor man beim Amazon Prime Day zuschlägt.

Wie erwartet, hatten Amazon-Devices die besten Angebote mit einer durchschnittlichen Reduzierung ihrer UVPs um 45% gegenüber 37% im Jahr 2018. Laut einer Studie von Numerator gaben 65,8% der befragten Käufer an, dass sie mit den verfügbaren Angeboten äußerst oder sehr zufrieden seien.

Amazon Prime Day: Gesuchte Produkte

(Image credit: Amazon)

Wonach suchen die Leute am Amazon Prime Day?

Die Analytik-Experten von Hitwise* haben die Daten dafür ermittelt, was die Leute in die Amazon-Suchleiste gepumpt haben. Nintendo Switch war der Gewinner mit über einer Million Suchanfragen in Großbritannien.

"Laptops" lag knapp dahinter (905K), und der Prime Day war tatsächlich sehr gut geeignet, um hervorragende Schnäppchen in diesem Bereich zu machen. Mit 600.000 Suchen war "Fitbit" das nächste Schlagwort.

Abgerundet wurde die Top 10 Suche mit den Begriffen Audible, PS4, Kindle, Fire Stick, Echo Dot und Lego.

Insgesamt scheint das Interesse an Technik und Gadgets mal wieder die treibende Kraft für die meisten Prime-Kunden gewesen zu sein.

(Image credit: Future)

Amazon Prime Day: Beste Produkte

Welche Produkte haben sich am Prime Day am besten verkauft?

Die Suche ist das eine. Aber was hat sich tatsächlich am meisten verkauft?

Amazons eigene Geräte dominierten hier absolut die Top Ten, wobei der Fire TV Stick an der Spitze stand und der Echo Dot nicht weit dahinter. Beide kamen mit den günstigsten Preisen, die wir je gesehen hatten.

Auch der Kindle Paperwhite hatte einen großartigen Tag. Der Echo Show 5 wurde erst ein paar Wochen zuvor veröffentlicht, aber ein Rabatt von 20 Euro machte ihn zu einem fantastischen Angebot für einen smarten Lautsprecher mit Display. Sein Preis war viel günstiger als der ältere Echo Spot und größere Echo Show Displays.

Die PlayStation Classic mag zwar viele bei der Markteinführung mit ihrer Auswahl an installierten Spielen enttäuscht haben, aber ein supergünstiger Preis am ersten Tag inspirierte zahlreiche "warum, zum Teufel nicht" Käufe für Fans von Sonys ersten Gehversuchen in der Spielebranche. Eine Neos Smart Cam war eine weitere Überraschung, die in die Top Ten aufgenommen wurde.

Amazon Prime Day: Rabatte nur bei Amazon?

Was machen Amazon Wettbewerber am Prime Day?

Es hat sich auch bei den Wettbewerbern von Amazon herumgesprochen, dass um den Zeitpunkt des Prime Days herum viele Kunden nach guten Angeboten im Netz suchen.

Viele große und kleinere Händler wollen auf dieser Welle mitschwimmen, daher lohnt es sich, genau zu vergleichen, denn es kann durchaus sein, dass es den besten Preis für dein begehrtes Produkt außerhalb von Amazon gibt.

(Image credit: Shutterstock)

Amazon Prime Day: Neue Prime Mitglieder?

Hat Amazon an diesem Tag viele neue Prime Mitglieder gewonnen?

Das hat es sicherlich. Laut Hitwise* haben sich während des Verkaufs täglich 80 Tausend neue Kunden bei Prime angemeldet, das ist ein Anstieg von 147% im Vergleich zum Vorjahr.

Was wir allerdings nicht wissen, ist, wie viele sich nur für die kostenlose 30-Tage-Testmitgliedschaft angemeldet haben.

Amazon hofft natürlich, dass die Kunden auch über die 30 Tage hinaus Prime-Mitglieder bleiben und tut dafür auch jede Menge: Die Vielfalt des Amazon Prime Video Streaming Dienstes, die kostenlose Lieferung und viele andere Vergünstigungen werden schon dafür sorgen...

(Image credit: Shutterstock)

Amazon Prime | Registriere dich jetzt für den kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum

Bis zum Prime Day sind es noch weniger als 30 Tage, so dass du dich für die kostenlose 30-Tage-Testversion anmelden und nach Abschluss deiner Deals kündigen kannst. Wie die vergangenen Prime Days ist diese Verkaufsveranstaltung exklusiv für Prime Mitglieder.Deal ansehen

* Link englischsprachig