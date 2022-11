Wales gegen England live streamen: So bekommst du einen kostenlosen Livestream der Fußball-WM 2022

Das Spiel Wales gegen England am Dienstag ist ein entscheidendes Spiel in der Gruppe B der Weltmeisterschaft 2022. Die beiden britischen Rivalen treffen in Katar aufeinander, wo es um den Einzug ins Achtelfinale des Turniers geht. Die Three Lions liegen derzeit mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe und müssen nur noch eine katastrophale Niederlage mit vier oder mehr Toren vermeiden. Für Wales ist es kompliziert, aber das hat sie noch nie aufgehalten. Hier erfährst du, wie du das Spiel Wales gegen England in der Gruppe B bei der WM 2022 in Katar im Live-Stream verfolgen kannst.

Wales vs. England Live Stream Wann? Dienstag, 29. November 2022 Wo? Ahmad bin Ali Stadium, Ar-Rayyan Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die walisischen WM-Hoffnungen hängen am seidenen Faden, nachdem auf das 1:1-Unentschieden gegen die USA eine herbe 0:2-Niederlage gegen den Iran folgte, bei der die Waliser zwei späte Tore kassierten, nachdem Torwart Wayne Hennessey eine teure Rote Karte erhalten hatte. Die Mannschaft von Robert Page muss nun die Three Lions schlagen und auf ein Unentschieden zwischen den USA und dem Iran hoffen.

Wales hat seit 1984 nicht mehr gegen England gewonnen, wird aber nach dem selbstbewussten Unentschieden gegen die USA am Freitag versuchen, aus den Schwächen des Gegners Kapital zu schlagen. "Jeder hat eine Schwäche", sagte Gareth Bale in der Vorbereitung auf das Spiel zwischen Wales und England, und es gibt nur wenige Spieler, von denen diese Aussage noch bedrohlicher wirken könnte. Der ehemalige Spieler von Real Madrid hat immer wieder bewiesen, dass er ein Spieler für große Spiele ist, und zwar auf jeder Ebene des Spiels, und es gibt keine größere Bühne als diese.

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate ist fest entschlossen, mit seinem Team Wiedergutmachung zu betreiben und mit einem Sieg den Gruppensieg und damit den Einzug in die K.O.-Phase zu sichern. Wird Phil Foden einen Auftritt haben? Wenn der Spielstand nach 60 Minuten ausgeglichen ist, kannst du dein Abendessen darauf wetten.

Das Spiel Wales gegen England wird im Ahmad bin Ali Stadion in Ar-Rayyan um 20:00 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Wales gegen England live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Wales gegen England: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Spiel Wales gegen England wird nicht im FreeTV übertragen, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Diese Partie gehört nicht dazu und du sie findest sie daher nur hinter einer Bezahlschranke.

Aber es gibt Abhilfe! Zum Beispiel durch die Nutzung eines VPN.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Wales vs England: Team-News

Wales muss nach seiner roten Karte gegen den Iran ohne Torwart Wayne Hennessey auskommen. Danny Ward von Leicester City wird für die Dragons zwischen den Pfosten stehen.

Kyle Walker, der wieder fit ist, könnte Kieran Trippier in der englischen Abwehr ersetzen, während James Maddison nach seiner Rückkehr ins Training Gareth Southgate zur Verfügung stehen dürfte.

WM 2022 Gruppe B Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE B

Montag, 21. November

14 Uhr - England 6-2 Iran

20 Uhr - USA 1-1 Wales

Freitag, 25. November

11 Uhr - Wales 0-2 Iran

20 Uhr - England 0-0 USA

Dienstag, 29. November

20 Uhr - Iran gegen USA

20 Uhr - Wales gegen England