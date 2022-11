Tunesien gegen Australien im Live-Stream: So kannst du die Fußball-WM 2022 online von überall aus streamen

Australien kehrt am Samstag gegen Tunesien in die Weltmeisterschaft 2022 zurück. Für die verletzten Socceroos wird das Spiel in der Gruppe D zu einem Pflichtsieg. Nach der Auftaktniederlage in Katar steht die Mannschaft von Graham Arnold nun vor einem schweren Spiel gegen eine verbissene tunesische Mannschaft, die sich in ihrem ersten Spiel des Turniers einen verdienten Punkt erkämpft hat. Ein Unentschieden ist für Australien nicht genug. Hier erfährst du, wie du das Spiel Tunesien gegen Australien in Gruppe D der WM 2022 in Katar live streamen kannst.

Tunesien vs. Australien Live Stream Wann? Samstag, 26. November 2022 Wo? Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der frühe Treffer von Craig Goodwin ließ die Fans in Down Under am Dienstag von einer denkwürdigen WM-Niederlage gegen Frankreich träumen. Doch der Traumstart der Aussies wurde schnell zum Albtraum: Kylian Mbappe und Olivier Giroud waren die Torschützen, als Les Bleus bei der 1:4-Niederlage ihre Klasse unter Beweis stellten. Mit dieser Niederlage haben die Socceroos nun sieben ihrer letzten acht WM-Spiele verloren.

Die Eagles of Carthage haben mit ihrem mutigen torlosen Unentschieden gegen Dänemark gezeigt, dass sie den Aussies in Sachen Körperlichkeit durchaus Paroli bieten können. Die Männer von Jalel Kadri können außerdem auf eine der lautstärksten mitgereisten Fans des Turniers in Katar zählen.

Das Spiel ist erst das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen, wobei beide Seiten bisher jeweils einen Sieg verbuchen konnten. Das letzte Aufeinandertreffen war ein Spiel beim Konföderationen-Pokal 2005, das die Tunesier mit 2:0 gewannen.

Das Spiel Tunesien gegen Australien wird im Al-Janoub-Stadion um 11 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Tunesien gegen Australien im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Tunesien gegen Australien: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Im FreeTV wird es keine Übertragung des Spiels Tunesien gegen Australien geben, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Diese Partie gehört nicht dazu und du sie findest sie daher nur hinter einer Bezahlschranke.

Abhilfe kannst du beispielsweise schaffen, in dem du ein VPN nutzt.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Tunesien vs Australien: Team-News

Die Mannschaft von Jalel Kadri scheint das Spiel gegen Dänemark am Dienstag unbeschadet überstanden zu haben. Alle 26 Spieler der Carthage Eagles werden ihm zur Verfügung stehen, einschließlich Ersatztorwart Bechir Ben Said, der sich von einer Muskelzerrung erholt hat.

Nach der Niederlage gegen Frankreich hat der australische Trainer Graham Arnold angedeutet, dass er in diesem wichtigen Spiel einige Änderungen vornehmen wird. So wird Marco Tilio, der Flügelspieler von Melbourne City, in der Startelf stehen.

WM 2022 Gruppe D Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE D

Dienstag, 22. November

14 Uhr - Dänemark 0-0 Tunesien

20 Uhr - Frankreich 4-1 Australien

Samstag, 26. November

11 Uhr - Tunesien gegen Australien

17 Uhr - Frankreich gegen Dänemark

Mittwoch, 30. November

16 Uhr - Tunesien gegen Frankreich

16 Uhr - Australien gegen Dänemark