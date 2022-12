Serbien gegen Schweiz live streamen: Du willst einen kostenlosen Livestream zur WM 2022? So geht's!

Am Freitagabend treffen Serbien und die Schweiz zum Abschluss der Gruppenphase der Weltmeisterschaft aufeinander. Beide Mannschaften können sich noch für die K.O.-Runde qualifizieren, aber das hängt von den anderen Ergebnissen in der Gruppe G ab. Wird eine der beiden Mannschaften nach dem Schlusspfiff feiern? Hier erfährst du, wie du das Spiel Serbien gegen die Schweiz in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Serbien vs. Schweiz Live Stream Wann? Freitag, 2. Dezember 2022 Wo? Stadium 974, Ras Abu Aboud Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Serbien verspielte am Montag beim unterhaltsamen Unentschieden gegen Kamerun eine Zwei-Tore-Führung. In der ersten Halbzeit glichen Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic und Aleksandar Mitrovic die Führung Kameruns aus, doch ein Doppelschlag von Vincent Aboubakar und Eric Maxim Choupo-Moting brachte Serbien kurz nach einer Stunde wieder ins Spiel. Mit diesem Ergebnis bleibt die Mannschaft von Dragan Stojkovic auf dem letzten Platz der Gruppe G und ist auf andere Ergebnisse angewiesen, um sich zu qualifizieren, unabhängig davon, ob sie hier gewinnt.

Im letzten Spiel gegen Brasilien hätte die Schweiz beinahe einen Punkt geholt, aber Casemiro sorgte sieben Minuten vor Schluss mit einem herrlichen Treffer dafür, dass der Favorit die drei Punkte mitnehmen konnte. Die Mannschaft von Murat Yakin darf sich nicht zu sehr ärgern, weil sie in den 90 Minuten keinen einzigen Torschuss abgegeben hat, aber mit einem ähnlichen Ergebnis würde Serbien die Schweiz überholen und sich möglicherweise an ihrer Stelle für die K.O.-Runde qualifizieren.

Das Spiel Serbien gegen die Schweiz wird um 20 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Serbien gegen die Schweiz live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Serbien gegen Schweiz: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich, wenn du das Spiel Serbien gegen Schweiz im FreeTV sehen möchtest. Aber warum? Nun, ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern - und das Zusammentreffen zwischen Serbien und Schweiz gehört nicht dazu - das heißt für uns: du findest es nur hinter einer Bezahlschranke.

Aber nicht verzagen, denn es gibt Abhilfe! Zum Beispiel durch die Nutzung eines VPN.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Serbien vs Schweiz: Team-News

Strahinja Pavlovic musste während des Unentschiedens von Serbien gegen Kamerun ausgewechselt werden und steht vor einem Wettlauf mit der Zeit, um für dieses Spiel fit zu werden.

WM 2022 Gruppe G Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE G

Donnerstag, 24. November

11 Uhr - Schweiz gegen Kamerun 1:0

20 Uhr - Brasilien gegen Serbien 2:0

Montag, 28. November

11 Uhr - Kamerun gegen Serbien 3:3

17 Uhr - Brasilien gegen die Schweiz 1:0

Freitag, 2. Dezember

20 Uhr - Serbien gegen die Schweiz

20 Uhr - Kamerun gegen Brasilien