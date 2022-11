Senegal vs. Niederlande Live-Stream: So kannst du die WM 2022 von überall aus online streamen

Die beiden stärksten Mannschaften der Gruppe A stehen sich zuerst gegenüber: Die Niederlande treffen heute bei sinkenden Temperaturen in Doha auf den Senegal. Können die Löwen von Teranga die Oranje von Louis Van Gaal schocken? Hier erfährst du, wie du das Spiel Senegal gegen Niederlande in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar live streamen kannst.

Senegal vs. Niederlande Live Stream Datum: 21. November 2022 Austragungsort: Al Thumama Stadium, Doha Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Niederlande gehen mit einer Serie von 15 ungeschlagenen Spielen in die Weltmeisterschaft und haben in ihrer Qualifikationsgruppe nur einmal verloren. Die Mannschaft von Louis Van Gaal wird also versuchen, bei dem Turnier weit zu kommen, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sich 2018 nicht für Russland qualifiziert hat. Die niederländische Mannschaft ist vollgepackt mit jungen Talenten, darunter Jurriën Timber, der gefragte PSV-Flügelspieler Cody Gakpo und sein noch unerfahrener Teamkollege Xavi Simons.

Senegal kommt als amtierender Afrikameister nach Katar und hat das Turnier trotz einer schwachen Leistung in der Gruppenphase gewonnen. Cheftrainer Aliou Cissé, der in der Premier League für Birmingham City und Portsmouth gespielt hat, hat seinen Kader seitdem mit sechs Neuzugängen aufgefrischt, aber da der ehemalige Liverpooler Stürmer Sadio Mané verletzungsbedingt ausfällt, werden die Leistungen von Spielern wie Edouard Mendy und Kalidou Koulibaly vom FC Chelsea und Ismaïla Sarr von Watford darüber entscheiden, wie erfolgreich die Löwen von Teranga hier sind.

Anpfiff der Partie Senegal gegen Niederlande ist um 17:00 Uhr. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Senegal gegen Niederlande im Stream sehen kannst, egal wo du dich gerade aufhältst - angefangen damit, wie du jedes WM-Spiel in Deutschland KOSTENLOS sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Senegal gegen Niederlande: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das heutige Spiel Senegal gegen Niederlande wird im FreeTV bei ZDF in voller Länge und live übertragen.

Freu dich! Nicht alle Spiele gibt es im TV zu sehen, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Wenn du bei allen Partien mitfiebern möchtest, dann bleibt dir nur die Bezahlschranke.

Solltest du aktuell im Ausland sein und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Senegal vs Netherlands: Team-News

Die Niederlande müssen ohne die Erfahrung von Georginio Wijnaldum auskommen, der sich im August das Bein gebrochen hat. Memphis Depay hat in dieser Saison nur eine Handvoll Minuten für Barcelona gespielt, obwohl der ehemalige Stürmer von Manchester United immer noch zum Kader gehört.

RB Leipzigs Abdou Diallo befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit, um für den Senegal fit zu werden, aber das ist eine schlechte Nachricht für Sadio Mané. Der talentierte Stürmer stand ursprünglich im Kader, musste aber letzte Woche zurücktreten, als klar wurde, dass eine Verletzung, die er sich beim Sieg von Bayern München gegen Werder Bremen zugezogen hatte, operiert werden musste.

WM 2022 Gruppe A Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE A

Sonntag, 20. November

17 Uhr - Katar gegen Ecuador

Montag, 21. November

17 Uhr - Senegal gegen Niederlande

Freitag, 25. November

14 Uhr - Katar gegen Senegal

17 Uhr - Niederlande gegen Ecuador

Dienstag, 29. November

16 Uhr - Ecuador gegen Senegal

16 Uhr - Niederlande gegen Katar