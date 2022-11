Schweiz gegen Kamerun im Live-Stream: So kannst du die Fußball-WM 2022 online von überall aus streamen

Die Schweiz und Kamerun treffen in der Gruppe G aufeinander, was für beide Mannschaften von großer Bedeutung sein könnte. Wer hier gewinnt, macht einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die K.O.-Runde. Hier erfährst du, wie du das Spiel Schweiz gegen Kamerun in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar live streamen kannst.

Schweiz vs. Kamerun Live Stream Wann? 24. November 2022 Wo? Al Janoub Stadium, Al Wakrah Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Schweiz setzte sich in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Italien durch und zog damit zum fünften Mal in Folge in eine WM-Endrunde ein, während die Azzurri zu Hause neidisch zuschauen werden. Die Mannschaft von Murat Yakin hat ihre Nations League-Kampagne mit drei Siegen in Folge, darunter ein 2:1-Sieg gegen Spanien, erfolgreich beendet. Mit einem guten Start haben sie alle Chancen, in die K.O.-Runde einzuziehen.

Kamerun hat sich mit einem Sieg im Playoff gegen Algerien einen Platz in Katar gesichert, aber Trainer Rigobert Song ist erst seit Februar im Amt, sodass der ehemalige Liverpooler Verteidiger und seine Mannschaft sich erst noch kennenlernen müssen. Er hat jedoch einige talentierte Spieler zur Verfügung, darunter Andre-Frank Zambo Anguissa von Napoli, André Onana, Torhüter von Inter, und Eric Maxim Choupo-Moting, ehemaliger Stoke-Stürmer, der bei Bayern München genau zum richtigen Zeitpunkt in Form gekommen ist.

Hier findest du eine Anleitung, wie du das Spiel Schweiz gegen Kamerun im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel in Deutschland kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Schweiz gegen Kamerun: Kostenlose Streams

Im FreeTV wird es keine Übertragung des Spiels Schweiz gegen Kamerun geben, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Diese Partie gehört nicht dazu und du sie findest sie daher nur hinter einer Bezahlschranke.

Abhilfe kannst du beispielsweise schaffen, in dem du ein VPN nutzt.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Die Nutzung eines VPNs ist einfach und ein weiteres Plus: Deine Daten sind ebenfalls geschützt.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Schweiz vs Kamerun: Team-News

Der Schweizer Torhüter Yann Sommer verletzte sich in den ersten Minuten eines DFB-Pokalspiels im Oktober am Knöchel und ist seitdem nicht mehr für seinen Verein Borussia Mönchengladbach aufgelaufen. Der 33-Jährige gehört zum Kader von Murat Yakin, aber es ist unklar, ob er für dieses Spiel fit ist.

Kameruns Cheftrainer Rigobert Song hingegen hat derzeit keine größeren Verletzungssorgen in seinem 26-köpfigen Kader.

WM 2022 Gruppe G Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE G

Donnerstag, 24. November

11 Uhr - Schweiz gegen Kamerun

20 Uhr - Brasilien gegen Serbien

Montag, 28. November

11 Uhr - Kamerun gegen Serbien

17 Uhr - Brasilien gegen die Schweiz

Freitag, 2. Dezember

20 Uhr - Serbien gegen die Schweiz

20 Uhr - Kamerun gegen Brasilien