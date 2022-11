Saudi Arabien gegen Mexiko live streamen: So bekommst du einen kostenlosen Livestream der Fußball-WM 2022

Mexiko ist eine von nur drei Mannschaften, die bei der WM noch kein Tor geschossen haben, aber sie könnten immer noch ins Achtelfinale einziehen, wenn sie Saudi-Arabien schlagen und das andere Unentschieden der Gruppe C für sie spricht. Mit einem Sieg der Mannschaft von Herve Renard wäre der Einzug ins Achtelfinale jedoch garantiert. Hier erfährst du, wie du das Spiel Saudi-Arabien gegen Mexiko bei der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Saudi-Arabien vs. Mexiko Live Stream Wann? Mittwoch, 30. November 2022 Wo? Lusail Iconic Stadium, Lusail Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Nachdem sie mit ihrem 2:1-Sieg gegen Argentinien für den Schock des Turniers gesorgt haben, ist das Ausscheiden in der Gruppenphase für die Saudis, die durchweg unterhaltsamen Fußball gespielt haben, einfach keine Option. Gegen Polen haben sie alles getan, außer ein Tor zu schießen: Sie gaben 16 Schüsse ab und wurden für ihre Nachlässigkeit bestraft. Die Green Falcons sind wohl das größte Überraschungspaket bei der Weltmeisterschaft, und ihre beachtliche Fangemeinde wird auch bei diesem Spiel wieder zahlreich erscheinen.

Nach dem Unentschieden gegen Polen und der 0:2-Niederlage gegen Argentinien hat Mexiko sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand und Gerardo Martino steht unter Druck. El Tri muss gewinnen, um überhaupt eine Chance auf das Weiterkommen zu haben, aber dazu müssen sie erst einmal etwas schaffen, was ihnen in Katar noch nicht gelungen ist: den Ball ins Netz zu kriegen.

Nachdem Raul Jimenez die ganze Saison über mit Hüftproblemen zu kämpfen hatte, wurden seine Einsatzminuten strikt begrenzt, aber Mexiko war ohne ihn machtlos, und ob er nun 100 % fit ist oder nicht, der Mann von den Wolves könnte ihre größte Hoffnung sein.

Das Spiel Saudi-Arabien gegen Mexiko wird im Lusail Iconic Stadium in Lusail um 20 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Saudi-Arabien gegen Mexiko live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Saudi-Arabien gegen Mexiko: Kostenlose Streams

Du möchtest das Spiel Saudi-Arabien gegen Mexiko im FreeTV sehen? Dann habe ich jetzt leider schlechte Nachrichten für dich: ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Das Zusammentreffen zwischen Saudi-Arabien und Mexiko gehört nicht dazu - das heißt für uns: du findest es nur hinter einer Bezahlschranke.

Aber es gibt Abhilfe! Zum Beispiel durch die Nutzung eines VPN.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Saudi-Arabien vs Mexiko: Team-News

Der saudi-arabische Kapitän Salman Al-Faraj fällt mit einer Schienbeinverletzung für den Rest der WM aus, ebenso wie der linke Außenverteidiger Yasser Al-Shahrani, der beim Sieg gegen Argentinien bei einem Zusammenprall mit dem eigenen Torwart einen gebrochenen Kiefer, mehrere weitere Gesichtsfrakturen und innere Blutungen erlitt. Mittelfeldspieler Abdulellah Al-Malki ist nach zwei gelben Karten gesperrt.

Mexiko muss außerdem auf seinen Kapitän Andres Guardado verzichten, der sich bei der Niederlage gegen Argentinien in der ersten Halbzeit eine Kniesehnenverletzung zugezogen hat. Stürmer Raul Jimenez ist noch nicht wieder voll einsatzfähig.

WM 2022 Gruppe C Zeitplan

SPIELPLÄNE UND ERGEBNISSE DER GRUPPE C

Dienstag, 22. November

Argentinien 1 - 2 Saudi-Arabien

Mexiko 0 - 0 Polen

Samstag, 26. November

Polen 2 - 0 Saudi-Arabien

Argentinien 2 - 0 Mexiko

Mittwoch, 30. November

20 Uhr - Polen gegen Argentinien

20 Uhr - Saudi-Arabien gegen Mexiko