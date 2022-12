Niederlande gegen USA live streamen: Du willst einen kostenlosen Livestream zur WM 2022? So geht's!

Die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft beginnt mit dem Duell zwischen den Niederlanden und den USA, das eine Geschichte zweier talentierter Angreifer werden könnte. Mit einem Tor in jedem Spiel ist der Niederländer Cody Gakpo zweifelsohne der Star des Turniers, während Christian Pulisic dem Hype um die Stars and Stripes gerecht wird. Nach seiner Beckenprellung ist er wieder spielfähig. Hier erfährst du, wie du das Spiel Niederlande gegen USA in der K.o.-Phase der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Niederlande vs. USA Live Stream Wann? Samstag, 3. Dezember 2022 Wo? SKhalifa International Stadium, Al Rayyan

In vielerlei Hinsicht waren die Niederlande und die USA in Katar das genaue Gegenteil voneinander. Während die USMNT jedes Spiel dominiert hat, aber nicht in der Lage war, ein Tor zu erzielen, haben die Männer von Louis van Gaal die Welt nicht gerade mit ihrem Angriffsspiel verzaubert, aber sie waren im letzten Drittel sehr effektiv.

Gakpo ist der zweitbeste Torschütze des Turniers und alle seine drei Tore waren wunderschön, besonders der Pfostenknaller gegen Ecuador. In der Gruppenphase haben sich die Oranjes wohl etwas zu sehr auf den 23-Jährigen verlassen, aber mit der Rückkehr von Memphis Depay in den Vollbesitz seiner Kräfte dürfte das Spiel der Oranjes noch viel abwechslungsreicher werden.

Das Achtelfinale war bei den letzten drei Weltmeisterschaften, für die sich die USA qualifiziert haben, ein Stolperstein, aber das Selbstvertrauen dürfte nach drei Spielen ohne ein einziges Gegentor aus dem Spiel heraus groß sein. Sie haben ihre Gegner größtenteils auf lange Bälle und Freistöße beschränkt. Ein wichtiger Mann in der Abwehrreihe ist Sergino Dest, der gegen sein Geburtsland im Rampenlicht stehen wird.

Das Spiel Niederlande gegen USA wird um 16 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Niederlande gegen USA live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Niederlande gegen USA: Kostenlose Streams

Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich, wenn du das Spiel Niederlande gegen USA im FreeTV sehen möchtest. Aber warum? Nun, ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern - und das Zusammentreffen zwischen Niederlande und USA gehört nicht dazu - das heißt für uns: du findest es nur hinter einer Bezahlschranke.

Niederlande vs USA: Team-News

Mit der Rückkehr von Memphis Depay sind die Niederlande wieder voll einsatzfähig. Der Stürmer vom FC Barcelona hatte mit einem Oberschenkelproblem zu kämpfen, hat aber im Laufe des Turniers immer mehr Einsatzminuten bekommen.

Christian Pulisic erlitt einen Schlag auf die Hüfte, als er das Tor schoss, das den USA den Einzug ins Achtelfinale sicherte. Er wird gegen die Niederlande spielen, aber sein genauer Zustand ist noch ungewiss.

WM 2022 Ergebnisse Niederlande

Montag, 21. November

Senegal 0 - 2 Niederlande

Freitag, 25. November

Niederlande 1 - 1 Ecuador

Dienstag, 29. November

Niederlande 2 - 0 Katar

WM 2022 Ergebnisse USA

Montag, 21. November

USA 1 - 1 Wales

Freitag, 25. November

England 0 - 0 USA

Dienstag, 29. November

Iran 0 - 1 USA