Marokko gegen Kroatien live: So kannst du die WM 2022 online live streamen

Kroatien startet seine Bemühungen für die Weltmeisterschaft 2022 mit einem harten Test gegen Marokko am Mittwoch in Al Khor. Der geschlagene Finalist von 2018 wird gut daran tun, auch dieses Jahr so weit zu kommen, und die Atlas Lions werden es mit einem hohen Sieg noch schwerer machen wollen. Hier erfährst du, wie du das Spiel Marokko gegen Kroatien in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar live streamen kannst.

Marokko gegen Kroatien Live Stream Wann? 23. November 2022 Wo? Al Bayt Stadium, Al Khor Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Im kroatischen Kader für 2022 finden sich noch viele bekannte Gesichter aus Russland, vor allem das gut funktionierende Mittelfeld mit Marcelo Brozović, Mateo Kovačić und Luka Modrić, aber Cheftrainer Zlatko Dalić hat eine unerfahrene neue Abwehr und kann sich nicht mehr auf Mario Mandžukić im Tor verlassen. Der ehemalige Stürmer von Bayern München wird stattdessen im Trainerteam von Dalic sitzen, aber die Vatreni muss sich gegenüber den enttäuschenden Leistungen in der Qualifikation steigern, wenn sie das Kunststück von 2018 hier in Katar wiederholen will.

Marokkos Ruf als robuste, aber unspektakuläre Mannschaft täuscht über die Tatsache hinweg, dass sie einen Kader hat, der mit spannenden Offensivspielern gespickt ist. Hakim Ziyech hatte seit seinem Wechsel zu Chelsea nicht die beste Zeit, aber der 29-Jährige ist immer noch Weltklasse, während Achraf Hakimi von PSG der Inbegriff eines modernen Außenverteidigers ist. Wenn der neue Trainer Walid Regragui sie dazu bringen kann, Tore zu schießen, werden die Atlas Lions sicherlich keine leichte Aufgabe sein.

In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Marokko gegen Kroatien im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - und wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Marokko gegen Kroatien: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die meisten Spiele der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden nicht im FreeTV übertragen, sondern nur via PayTV. Der Grund: ARD und ZDF konnten sich nicht an allen Partien Lizenzrechte sichern.

Beim Spiel Marokko gegen Kroatien ist das anders und du kannst es live und in voller Länge bei ARD und in der ARD Mediathek (Öffnet sich in einem neuen Tab) anschauen.

Solltest du aktuell im Ausland sein und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Marokko gegen Kroatien: Team-News

Marcelo Brozović, einer der wichtigsten Mittelfeldspieler Kroatiens, erlitt im September eine Kniesehnenverletzung, kehrte aber Anfang November für Inter zurück und sollte daher für das Eröffnungsspiel bereit sein.

Sevillas Youssef En-Nesyri hatte in letzter Zeit ebenfalls Probleme mit seiner Achillessehne, aber was Marokkos Trainer Walid Regragui mehr Sorgen bereitet, ist seine Form vor dem Tor. Der Stürmer hat in dieser Saison erst zweimal für die La Liga-Mannschaft getroffen.

WM 2022 Gruppe F Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE F

Mittwoch, 23. November

11 Uhr - Marokko gegen Kroatien

20 Uhr - Belgien gegen Kanada

Sonntag, 27. November

14 Uhr - Belgien gegen Marokko

17 Uhr - Kroatien gegen Kanada

Donnerstag, 1. Dezember

16 Uhr - Kanada gegen Marokko

16 Uhr - Kroatien gegen Belgien