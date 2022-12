Livestream zu Costa Rica gegen Deutschland: So siehst du die Fußball WM 2022 online

Zum zweiten Mal in Folge steht Deutschland kurz davor, in der Gruppenphase auszuscheiden. Sie sind die einzige Mannschaft in Gruppe E, die noch kein Spiel gewonnen hat, und müssen heute Costa Rica schlagen, um überhaupt noch eine Chance auf die nächste Phase des Wettbewerbs zu haben. Wird sich die Geschichte für den vierfachen Weltmeister wiederholen? Hier erfährst du, wie du das Spiel Costa Rica gegen Deutschland in der Gruppenphase der Fußball-WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Costa Rica vs. Deutschland Live Stream Wann? Donnerstag, 1. Dezember 2022 Wo? Al Bayt Stadium Al Khor

Los Ticos hatten während des gesamten Turniers nur einen einzigen Torschuss, und der war nicht nur unglücklich, sondern sicherte ihnen auch noch drei ganze Punkte! Der Treffer wurde von Rechtsverteidiger Keysher Fuller mit seinem schwungvollen linken Fuß erzielt, gegen Ende eines Spiels, das Japan vom ersten bis zum letzten Pfiff dominiert hatte.

Aber wie man so schön sagt, zählt nur das Ergebnis, und wenn Spanien Japan schlägt, würde ein Punkt reichen, um Costa Rica zum dritten Mal in der Geschichte in die K.O.-Runde der Weltmeisterschaft zu bringen. Deutschland liegt zwar am Tabellenende der Gruppe E, hatte aber etwas Pech: Beim 1:1-Unentschieden gegen Spanien wurde ein Tor wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt, nachdem man bei der 1:2-Niederlage gegen Japan zahlreiche Chancen vergeben hatte.

Leroy Sane bekam am Sonntag 20 Minuten Zeit, um sein Knie zu testen und bereitete den Ausgleichstreffer vor, den Niclas Fullkrug in seinem dritten Einsatz für Deutschland erzielte. Jetzt geht es ans Eingemachte, und die Männer von Hansi Flick haben mehr als genug Qualität, um sich wieder ins Spiel zu bringen.

Das Spiel Costa Rica gegen Deutschland wird heute um 20 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Costa Rica gegen Deutschland live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Costa Rica gegen Deutschland: Kostenlose Streams

Good News: Das Spiel unserer deutschen Nationalelf gegen Costa Rica wird im FreeTV übertragen. Genauer gesagt: Bei ARD sowie online in der ARD Mediathek (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Wenn du aktuell im Ausland bist, ist das kein Grund zu verzagen, denn ein VPN kann dafür sorgen, dass du auf länderbeschränkte Streams zugreifen kannst.

Costa Rica vs Deutschland: Team-News

Luis Fernando Suarez hat keine Verletzungssorgen, aber die Suspendierung von Innenverteidiger Francisco Calvo, der in den ersten beiden Spielen Costa Ricas jeweils eine Minute gespielt hat, könnte ein Rückschlag sein.

Die einzige Sorge für Hansi Flick ist die Fitness von Leroy Sane, aber das ist eine große Sorge. Der Flügelspieler des FC Bayern ist an guten Tagen der beste deutsche Spieler, hat aber nach seiner Knieverletzung kurz vor Beginn der WM nur 20 Minuten gespielt.

WM 2022 Gruppe E Zeitplan

SPIELPLÄNE UND ERGEBNISSE DER GRUPPE E

Mittwoch, 23. November

Deutschland 1 - 2 Japan

Spanien 7 - 0 Costa Rica

Sonntag, 27. November

Japan 0 - 1 Costa Rica

Spanien 1 - 1 Deutschland

Donnerstag, 1. Dezember

20 Uhr - Japan gegen Spanien

20 Uhr - Costa Rica gegen Deutschland