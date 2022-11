Livestream Spanien gegen Costa Rica: Streame die Fußball WM 2022 aus Katar live online

Costa Rica hat ein schwieriges Eröffnungsspiel bei Katar 2022, wenn sie in Doha auf Spanien, den Weltmeister von 2010, treffen. Können die Ticos wie 2014 für eine Überraschung sorgen oder ist Spaniens neue Generation einfach zu stark für die Mittelamerikaner? Hier erfährst du, wie du das Spiel Spanien gegen Costa Rica bei der WM 2022 in Katar per Live-Stream anschauen kannst.

Spanien gegen Costa Rica Live Stream Wann? 23. November 2022 Wo? Al-Thumama Stadium, Doha Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Sergio Busquets ist das einzige überlebende Mitglied der Mannschaft, die vor 12 Jahren in Südafrika den WM-Pokal gewann. Aber die neue Generation ist sehr vielversprechend. Gavi und Pedri werden in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle im Mittelfeld spielen, und auch wenn ihnen im Moment noch ein Torjäger fehlt, haben sie zweifellos mehr als genug, um Costa Rica zu besiegen.

Costa Rica hat 2014 überraschend den Gruppensieg errungen, aber das ist in einer Gruppe, in der zwei der besten Mannschaften der Welt vertreten sind, schon eine große Herausforderung. Die Mannschaft von Luis Fernando Suárez hat sechs ihrer letzten sieben Qualifikationsspiele gewonnen und sich damit einen Platz in Katar gesichert, aber sie hat es schwer, nach vorne zu spielen und wird sich auf Konter und Freistöße verlassen, um Tore zu erzielen. Die Leistungen des erfahrenen Torwarts Keylor Navas werden entscheidend für Costa Ricas Chancen sein.

Spanien gegen Costa Rica: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Du möchtest beim Spiel Spanien - Costa Rica mitfiebern? Dann hast du Glück, denn das Match wird bei ARD und in der ARD Mediathe (Öffnet sich in einem neuen Tab)k übertragen - in voller Länge und live.

Aber warum hast du Glück? Nun, die Öffentlich-Rechtlichen konnten sich nur an 48 der 64 Spiele die Lizenzrechte sichern. Das heißt leider auch, dass dir nur die Bezahlschranke bleibt, wenn du alle Spiele sehen möchtest.

Solltest du aktuell im Ausland sein, beispielsweise im wohlverdienten Urlaub oder auf Dienstreise, und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du Geo-Blocking umgehen, deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Ein VPN einzurichten ist sehr einfach - ein weiterer Pluspunkt: Deine Daten sind geschützt.

Eine Auswahl der besten VPN Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Spanien gegen Costa Rica: Team-News

Luis Enrique hat am Vorabend des Turniers keine größeren Verletzungssorgen. Eric García und Marcos Llorente haben in letzter Zeit viel Zeit an der Seitenlinie verbracht, aber es wird erwartet, dass sie für dieses Spiel zur Verfügung stehen.

Torhüter Keylor Navas ist zwar kein Stammspieler mehr, aber Costa Rica hofft, dass der PSG-Mann die Verletzungen, die ihn in der letzten Saison geplagt haben, überwunden hat. Der 35-Jährige ist mit Abstand der talentierteste Spieler der Ticos. Außenverteidiger Rónald Matarrita fiel sechs Monate lang mit einer Knöchelverletzung aus, aber der Spieler des FC Cincinnati sollte für die Gruppenphase fit sein.

WM 2022 Gruppe E Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE E

Mittwoch, 23. November

14 Uhr - Deutschland gegen Japan

17 Uhr - Spanien gegen Costa Rica

Sonntag, 27. November

11 Uhr - Japan gegen Costa Rica

20 Uhr - Spanien gegen Deutschland

Donnerstag, 1. Dezember

20 Uhr - Japan gegen Spanien

20 Uhr - Costa Rica gegen Deutschland