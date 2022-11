Livestream Mexiko gegen Polen: So kannst du die Fußball-WM 2022 online von überall aus streamen

Mexiko trifft am Dienstag auf Polen und Robert Lewandowski will die schlechten Erinnerungen an die torlose Gruppenphase 2018 vergessen machen. Beide Mannschaften waren in der Vorbereitung auf das Turnier nicht besonders gut in Form, wollen aber mit einem Sieg den zweiten Platz hinter Gruppenfavorit Argentinien erreichen. Lies weiter, und du erfährst, wie du das Spiel Mexiko gegen Polen in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar im Live-Stream anschauen kannst.

Mexiko kommt in diesem Jahr in einer nicht gerade beeindruckenden Form ins Turnier. Die Mannschaft von Tata Martino hat nur drei der acht Spiele der WM 2022 gewonnen, gegen Kolumbien, Paraguay und Uruguay verloren und gegen Ecuador und Guatemala unentschieden gespielt. El Tri hat bei den letzten sieben Weltmeisterschaften in Folge die K.O.-Runde erreicht, aber wenn sie es in die Runde der letzten acht schaffen wollen, müssen sie sich etwas einfallen lassen, denn sie sind in der Gruppe C dabei.

Polen landete in ihrer Qualifikationsgruppe hinter England, aber durch ein Freilos gegen Russland und einen 2:0-Sieg gegen Schweden sicherten sie sich ihren Platz in der Gruppe C durch die Playoffs. Auch in der Nations League waren sie in diesem Jahr nicht gerade in Bestform, vor allem bei der 1:6-Niederlage gegen Belgien, aber wenn du Robert Lewandowski in der Spitze hast, hast du immer eine Chance, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen. Der 34-Jährige hat in dieser Saison 18 Tore für Barcelona und insgesamt 63 für sein Land erzielt. Nur ein Narr würde dagegen wetten, dass er in Katar noch mehr Tore schießt.

Du willst wissen, wie du das Spiel Mexiko gegen Polen im Livestream ansehen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel in Deutschland KOSTENLOS sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab)? Dann lies weiter...

Mexiko gegen Polen: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Spiel Mexiko gegen Polen wird im FreeTV bei ZDF in voller Länge und live übertragen.

Freu dich! Nicht alle Spiele gibt es im TV zu sehen, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Wenn du bei allen Partien mitfiebern möchtest, dann bleibt dir nur die Bezahlschranke.

Solltest du aktuell im Ausland sein und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Mexiko gegen Polen: Team-News

Raúl Jiménez hat in dieser Saison nur drei Mal für die Wolves in der Premier League gespielt und noch kein Tor für seinen Verein erzielt. Trotzdem hat Tata Martino den Stürmer in seinen Kader für Katar berufen. Der 31-Jährige kämpft seit seiner Genesung von einem Schädelbruch im letzten Jahr um seine Fitness und Form.

Der polnische Torhüter Bartlomiej Dragowski wurde in den Kader berufen, brach sich aber im letzten Serie-A-Spiel von Spezia am 13. November den Knöchel, während Außenverteidiger Robert Gumny Anfang des Monats von einer Leistenverletzung zurückkehrte und zur Auswahl steht.

WM 2022 Gruppe C Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE C

Dienstag, 22. November

11 Uhr - Argentinien gegen Saudi-Arabien

17 Uhr - Mexiko gegen Polen

Samstag, 26. November

14 Uhr - Polen gegen Saudi-Arabien

20 Uhr - Argentinien gegen Mexiko

Mittwoch, 30. November

20 Uhr - Polen gegen Argentinien

20 Uhr - Saudi-Arabien gegen Mexiko