Livestream Frankreich gegen Australien: So kannst du die WM 2022 von überall aus online streamen

Frankreich beginnt die Verteidigung seines WM-Titels, wenn es am Dienstag in Al Wakrah gegen Australien antritt. Les Bleus werden versuchen, das Schicksal früherer Titelverteidiger zu vermeiden, die bereits in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Das Eröffnungsspiel gegen Australien sieht gut aus, aber die Socceroos werden beweisen wollen, dass sie nicht nur in Katar sind, um die Zahlen zu verbessern. Hier erfährst du, wie du das Spiel Frankreich gegen Australien in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar im Live-Stream verfolgen kannst.

Frankreich gegen Australien Live Stream Wann? 22. November 2022 Wo? Al Janoub Stadium, Al Wakrah Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Frankreich war in der Qualifikation ungeschlagen und belegte den ersten Platz in seiner Gruppe, musste aber gegen die Ukraine und Bosnien und Herzegowina Punkte abgeben - zwei Teams, von denen man erwarten würde, dass sie sie locker schlagen. Didier Deschamps muss verletzungsbedingt auf einige wichtige Spieler verzichten, aber die Stärke des Kaders ist unübertroffen. Da der Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema den besten Fußball seiner Karriere spielt, wird der Madrider Stürmer sehr vermisst werden. Zum Glück scheint Mbappe besser mit Giroud zu harmonieren. Alles in allem hat Frankreich eine echte Chance, den Titel zum ersten Mal seit Brasilien 1962 zu verteidigen.

Australien brauchte ein Elfmeterschießen, um sich einen Platz in Katar zu sichern, aber sie starteten mit 11 Siegen in Folge perfekt in die Qualifikation. Seit dem entscheidenden Sieg gegen Peru haben die Socceroos nur zwei Freundschaftsspiele gegen den guten Nachbarn Neuseeland bestritten, aber beide Spiele ohne Gegentor gewonnen. In der Gruppe D stehen sie jedoch vor weitaus schwierigeren Aufgaben, und die sind nicht viel härter als der amtierende Weltmeister.

Wir zeigen dir, wie du das Spiel Frankreich gegen Australien im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - und wie du jedes WM-Spiel in Deutschland kostenlos schaust (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Frankreich gegen Australien: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Grund zur Freude: Die Partie Frankreich gegen Australien wird im FreeTV bei ZDF in voller Länge und live übertragen.

Das ist nicht selbstverständlich, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Wenn du bei allen Spielen dabei sein möchtest, dann bleibt dir nur die Bezahlschranke.

Solltest du aktuell im Ausland sein und dennoch die Weltmeisterschaft schauen wollen, kannst du beispielsweise mithilfe eines VPN wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Frankreich gegen Australien: Team-News

Frankreichs Trainer Didier Deschamps musste die wichtigen Mittelfeldspieler Paul Pogba und N'Golo Kanté zu Hause lassen, aber sowohl Raphaël Varane als auch Jules Koundé werden für das Eröffnungsspiel von Les Bleus voraussichtlich wieder voll fit sein.

Der Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic von Hellas Verona verpasste zuletzt drei Spiele wegen einer Knöchelverletzung, wird aber voraussichtlich für das Spiel gegen Frankreich einsatzbereit sein. Auch Nathaniel Atkinson, Martin Boyle, Cameron Devlin, Kye Rowes und Harry Souttar sind erst kürzlich von einer Verletzung zurückgekehrt und könnten noch nicht spielfähig sein.

WM 2022 Gruppe D Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE D

Dienstag, 22. November

14 Uhr - Dänemark gegen Tunesien

20 Uhr - Frankreich gegen Australien

Samstag, 26. November

11 Uhr - Tunesien gegen Australien

17 Uhr - Frankreich gegen Dänemark

Mittwoch, 30. November

16 Uhr - Tunesien gegen Frankreich

16 Uhr - Australien gegen Dänemark