Kostenloser Saudi Arabien Formel 1 Livestream: So siehst du den Saudi Arabien GP online live von überall

Das aufregende Auftaktrennen vom letzten Wochenende scheint erst wenige Augenblicke her zu sein, aber schon geht es zum zweiten GP in Saudi-Arabien innerhalb weniger Wochen. Der Druck ist groß, und kann Ferrari seine frühe Führung ausnutzen? In unserem Leitfaden erfährst du, wie du den Großen Preis von Saudi Arabien im Live-Stream von überall aus verfolgen kannst - mit einem VPN.

Großer Preis von Saudi Arabien Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 27. März (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 20:00 Uhr Ortszeit / 19:00 MEZ Austragungsort: Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabien Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN von Surfshark

Nach der Saison 2021, in der es nur zwei Fahrer gab, ist es erfrischend zu sehen, dass ein echter Wettbewerb auf die Strecke zurückkehrt - unabhängig davon, zu welchem Team du gehörst. Leclerc und Ferrari scheinen Red Bull den Titel streitig zu machen, und in der Horner-Ecke werden die Schraubenschlüssel gedreht, um den fatalen Fehler beim Tanken zu beheben, der Verstappen und Perez beim Saisonauftakt genau null Punkte bescherte.

Der Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien ist eine der schnellsten Strecken im Kalender und dürfte ein interessantes Testgelände sein. Wahrscheinlich werden wir hier so viel Porpoising sehen wie in der ganzen Saison, so dass Mercedes und Hamilton mit der unterdurchschnittlichen silbernen Maschine noch mehr Probleme bekommen könnten.

Der zweite Einsatz der neuen Bodeneffekt-Fahrzeuge dürfte ein denkwürdiger GP werden - für Spannung, Nervenkitzel und vielleicht sogar noch mehr Punkte für Haas mit K Mag im Cockpit. Du musst nur einschalten und dich selbst davon überzeugen - hier erfährst du, wie du den Großen Preis von Saudi-Arabien von Anfang bis Ende im Live-Stream verfolgen kannst.

Formel 1 Saudi Arabien GP 2022 - Zeitplan

Training 1 - Freitag, 25. März um 15.00 Uhr

Training 2 - Freitag, 25. März um 18.00 Uhr

Training 3 - Samstag, 26. März um 15:00 Uhr

Qualifying - Samstag, 26. März um 18.00 Uhr

- Samstag, 26. März um 18.00 Uhr GP von Saudi Arabien 2022 - Sonntag, 27. März um 19.00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Saudi Arabien kostenlos sehen?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Großen Preis von Bahrain an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2022 Guide. In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV und Orf gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - wir halten Surfshark für einen der besten Anbieter, denn er hat eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Saudi Arabien GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Saudi Arabien von überall aus live zu sehen:

Hol dir Surfshark One zum Vorzugspreis! • 4 Tools in einem

• VPN

• Antivirus

• Search

• Alert Spare 72 % mit dem Code surfsharkdeal

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.