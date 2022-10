Kostenloser Japan Formel 1 Livestream: So kannst du den Japan GP online live streamen

Max Verstappens zweite Fahrer-Weltmeisterschaft ist nur noch eine Autolänge entfernt. Wenn er beim Großen Preis von Japan an diesem Wochenende den ersten Platz belegt, kann nur ein zweiter Platz von Leclerc das scheinbar Unvermeidliche hinauszögern. Doch der Niederländer ist nicht unfehlbar, wie die bemerkenswert schwache Leistung in der vergangenen Woche gezeigt hat. Du willst nicht verpassen, wie Max die Trophäe mit nach Hause nimmt?

Hier ist unser kompletter Leitfaden, wie du den Großen Preis von Japan am Wochenende im Live-Stream schauen kannst.

Großer Preis von Japan Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 9. Oktober (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 14:00 Uhr Ortszeit / 07:00 Uhr MESZ Austragungsort: Suzuka International Racing Course, Japan Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Trotz der tapferen - wenn auch schlecht gemanagten - Bemühungen von Ferrari war Red Bull in dieser Saison absolut dominant, und auch wenn Verstappen den Titel an diesem Wochenende in Japan nicht nach Hause bringen wird, könnte es 2022 nur durch ein Wunder (oder eine Katastrophe) so knapp werden wie 2021.

Allerdings hat der Niederländer noch nie in Suzuka gewonnen, und die aktuellen Spekulationen über Red Bulls Verstoß gegen das Spend Cap und die darauffolgenden Verweise könnten noch nachwirken. Könnte das seine Nervenstärke erschüttern?

Teamkollege Perez wird nach seinem wohl besten Rennen aller Zeiten am vergangenen Wochenende ebenfalls im Hochgefühl sein, aber so talentiert der Mexikaner auch ist, es ist unwahrscheinlich, dass er es wagen wird, Verstappen den Sieg streitig zu machen.

Für die Europäer beginnt der GP von Japan am Sonntag um 7 Uhr morgens, aber echte Fans sollten früh aufstehen (oder sehr lange aufbleiben), um die Chance zu nutzen, ein zweites Mal den Sieg von Max zu sehen.

Hier erfährst du, wie du den Großen Preis von Japan von Anfang bis Ende im Livestream sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab), und zwar von überall auf der Welt und kostenlos.

Japan Grand Prix Zeitplan

Freitag

Training 1 - Freitag, 7. Oktober um 5:00 Uhr

Training 2 - Freitag, 7. Oktober um 8:00 Uhr



Samstag

Training 3 - Samstag, 8. Oktober um 5:00 Uhr

Qualifying - Samstag, 8. Oktober um 8:00 Uhr



Sonntag

Japan GP 2022 - Sonntag, 9. Oktober um 7:00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Japan kostenlos sehen?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix von Japan an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2022 Guide (Öffnet sich in einem neuen Tab). In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Orf (Öffnet sich in einem neuen Tab) gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab). Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Japan GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Japan von überall aus live zu sehen:

