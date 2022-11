Kostenloser Brasilien Formel 1 Livestream: So kannst du den Brasilien GP online live streamen

(Image: © Jared C. Tilton/Getty Images)

Obwohl sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteursmeisterschaft bereits feststehen, geht es beim Großen Preis von Brasilien noch um alles, was weiter hinten in der Startaufstellung steht. Mercedes kämpft um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, während Leclerc und Perez nur fünf Punkte hinter Verstappen liegen und Max selbst auf seinen rekordverdächtigen 15.

Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Also folge unserem Leitfaden - wir erklären dir, wie du den Großen Preis von Brasilien am Wochenende live streamen (Öffnet sich in einem neuen Tab) kannst.

Großer Preis von Brasilien Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 13. November (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 19:00 Uhr Austragungsort: Interlagos Circuit, Sao Paolo Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der F1 Sprint findet ein letztes Mal in dieser Saison statt, und die 30-minütige rasante Fahrt könnte entscheidend sein für die Vergabe der zweiten Plätze in der diesjährigen Meisterschaft. Sollte jemand im Sprint stürzen, wird er von ganz hinten starten.

Als wir vor ein paar Wochen in Mexiko waren, hat der diesjährige Champion Max Verstappen den gemeinsamen Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel mit 13 Siegen in einer Saison überholt. Sollte er in Brasilien und Abu Dhabi ganz oben auf dem Podium stehen, wird sein neuer Rekord fast uneinholbar sein.

Die Aufregung in dieser Woche gilt jedoch Perez, Leclerc, Hamilton und Russell. Sowohl der zweite als auch der dritte Platz in der Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft könnten in Interlagos gesichert werden - und wenn Mercedes irgendwie einen Sieg einfährt, haben Toto Wolff und Co. immer noch mindestens ein Rennen pro Saison gewonnen, seit der teutonische Teamchef das Kommando übernommen hat.

Hier erfährst du, wie du den Großen Preis von Brasilien von Anfang bis Ende im Livestream sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab), und zwar von überall auf der Welt und kostenlos.

Brasilien Grand Prix Zeitplan

Freitag

Training 1 - Freitag, 11. November um 16:30 Uhr

Qualifying - Freitag, 11. November um 20:00 Uhr

Samstag

Training 2 - Samstag, 12. November um 16:30 Uhr

Sprint - Samstag, 12. November um 20:30 Uhr

Sonntag

Brasilien GP 2022 - Sonntag, 13. November um 19:00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Brasilien kostenlos sehen?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix von Brasilien an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät. Doch dieses Wochenende hast du Glück: RTL hat sich an vier der 23 Rennen dieser Saison die Rechte gesichert. Und der Brasilien GP ist einer von ihnen. Während du die Trainings, das Qualifying und den Sprint nur hinter einer Paywall bei Sky findest, kannst du dir das Rennen im FreeTV bei RTL ansehen.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab). Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Brasilien GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Brasilien von überall aus live zu sehen: