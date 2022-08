Kostenloser Belgien Formel 1 Livestream: So kannst du den Belgien GP online live streamen

Ist Mercedes wieder konkurrenzfähig? George Russell und Lewis Hamilton sind mit einem Doppel-Doppelsieg in die Sommerpause gegangen. Da die Technische Direktive 039 an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps in Kraft tritt, werden wir bald herausfinden, wie groß der Vorteil ist, den einige Teams in der ersten Hälfte der Meisterschaft erlangt haben. Max Verstappen führt derzeit mit 80 Punkten Vorsprung vor Charles Leclerc.

Hier ist unser kompletter Leitfaden, wie du den Großen Preis von Belgien am Wochenende im Live-Stream schauen kannst.

Großer Preis von Ungarn Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 28. August (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 15:00 Uhr Ortszeit / 15:00 Uhr MESZ Austragungsort: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgien Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (opens in new tab)

Red Bull und Ferrari wurden beschuldigt, die Regeln geschickt zu überlisten, um das Bouncing effektiver als ihre Konkurrenten zu bekämpfen, und die FIA hat nun Schritte unternommen, um den Spielraum in den Regeln für das Verbiegen des Unterbodens zu verkleinern. Natürlich behaupten beide Teams, dass dies keinen Unterschied machen wird, weil sie nichts dergleichen getan haben, aber für Mercedes könnte dies ein Wendepunkt in der Saison sein.

Nach zwei dritten Plätzen in Folge sah es für die Silberpfeile bereits gut aus, und vergessen wir nicht Russells erstaunliche Fahrt in Spa vor einem Jahr, an einem Wochenende, das letztendlich durch Regen ruiniert wurde. Auch McLaren-Pilot Lando Norris zeigte einen Hauch von Brillanz, bevor er in Q3 im Nassen ausschied.

Die Pause zur Saisonmitte hätte für Leclerc kaum besser kommen können, denn er hat es durch eine Kombination aus Inkompetenz und Pech geschafft, aus seinen sieben Poles nur drei Siege zu machen. Aber wenn sie es an diesem Wochenende schaffen, wieder in die Spur zu kommen, könnten sie Verstappen einen Doppelschlag versetzen, der in seinem Geburtsland beeindrucken will.

Hier erfährst du, wie du den Großen Preis von Belgien von Anfang bis Ende im Livestream sehen kannst (opens in new tab), und zwar von überall auf der Welt und kostenlos.

Belgien Grand Prix Zeitplan

Freitag

Training 1 - Freitag, 26. August um 14:00 Uhr

Training 2 - Freitag, 26. August um 17:00 Uhr



Samstag

Training 3 - Samstag, 27. August um 13:00 Uhr

Qualifying - Samstag, 27. August um 16:00 Uhr



Sonntag

Belgien GP 2022 - Sonntag, 28. August um 15:00 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis von Belgien kostenlos sehen?

(Image credit: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix von Belgien an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2022 Guide (opens in new tab). In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV (opens in new tab) und Orf (opens in new tab) gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier (opens in new tab). Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Belgien GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Belgien von überall aus live zu sehen:

