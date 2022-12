Japan gegen Spanien live streamen: So bekommst du einen kostenlosen Livestream der Fußball-WM 2022

Spanien braucht heute gegen Japan nur einen Punkt, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. La Roja ist das einzige ungeschlagene Team in der Gruppe E, aber die Samurai Blue hoffen, dass sich das ändert, um ihren Platz im Achtelfinale zu sichern. Hier erfährst du, wie du Japan gegen Spanien in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Japan vs. Spanien Live Stream Wann? Donnerstag, 1. Dezember 2022 Wo? Khalifa International Stadium, Al Rayyan Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Japan wirkte bei der Niederlage gegen Costa Rica am Wochenende ein wenig angeschlagen, obwohl Cheftrainer Hajime Moriyasu fünf Änderungen gegenüber dem Sieg gegen Deutschland in der Vorwoche vorgenommen hatte. Seine Mannschaft tat sich schwer, klare Chancen gegen ein Team zu kreieren, das gegen Spanien sieben Gegentreffer kassiert hatte, wobei Daichi Kamada nach einem zielstrebigen Lauf von Kaoru Mitoma aus Brighton am nächsten dran war. Costa Rica erzielte seinen einzigen Treffer, als Japans Torwart Gonda den Schuss von Keysher Fuller in der 81. Minute nicht festhalten konnte.

Spanien musste sich am Sonntagabend gegen Deutschland mit einem Unentschieden begnügen, kann sich aber mit einem weiteren Punkt für das Achtelfinale qualifizieren. Alvaro Morata brachte Spanien nach einer Stunde in Führung, doch der eingewechselte Niclas Fullkrug sorgte sieben Minuten vor dem Ende mit einem sehenswerten Treffer für die Punkteteilung. Mit diesem Ergebnis ist die Gruppe E vor den letzten Spielen noch völlig offen. Deutschland kann als Tabellenletzter noch das Achtelfinale erreichen, wenn es Costa Rica mit mindestens zwei Toren besiegt und Japan Spanien nicht schlägt.

Das Spiel Japan gegen Spanien wird um 20 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Japan gegen Spanien live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Japan gegen Spanien: Kostenlose Streams

Du möchtest das Spiel Japan gegen Spanien im FreeTV sehen? Dann habe ich jetzt leider schlechte Nachrichten für dich: ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Das Zusammentreffen zwischen Japan und Spanien gehört nicht dazu - das heißt für uns: du findest es nur hinter einer Bezahlschranke.

Japan vs Spanien: Team-News

Takehiro Tomiyasu und Hiroki Sakai verpassten Japans Niederlage gegen Costa Rica mit Oberschenkelverletzungen und werden möglicherweise nicht rechtzeitig für das Spiel gegen Spanien fit, das keine neuen Verletzungssorgen hat.

WM 2022 Gruppe E Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE E

Mittwoch, 23. November

14 Uhr - Deutschland gegen Japan

17 Uhr - Spanien gegen Costa Rica

Sonntag, 27. November

11 Uhr - Japan gegen Costa Rica

20 Uhr - Spanien gegen Deutschland

Donnerstag, 1. Dezember

20 Uhr - Japan gegen Spanien

20 Uhr - Costa Rica gegen Deutschland