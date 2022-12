Ghana gegen Uruguay live streamen: So bekommst du einen kostenlosen Livestream der Fußball-WM 2022

Luis Suarez hat sich während des gesamten Turniers untypisch ruhig verhalten, aber irgendetwas sagt uns, dass er heute im Mittelpunkt stehen wird. Der Stürmer aus Uruguay ist für die Ghanaer der Feind Nr. 1, und die Black Stars haben die Chance, ihm bei seiner letzten Weltmeisterschaft den K.o.-Schlag zu versetzen. So wie es aussieht, wird Ghana in die K.O.-Runde einziehen, aber Uruguay könnte ihm mit einem Sieg den Platz wegschnappen. Hier erfährst du, wie du das Spiel Ghana gegen Uruguay in Gruppe H der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Ghana vs. Uruguay Live Stream Wann? Freitag, 2. Dezember 2022 Wo? Al Janoub Stadium, Al Wakrah

Vergiss die Hand Gottes. Der Stürmer aus Uruguay verwehrte Ghana mit einem der berüchtigtsten Foulspiele der WM-Geschichte den Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2010, und Ghana musste 12 Jahre auf eine Revanche warten.

Beide Spiele gegen Ghana waren packende Spiele mit fünf Toren, die bis zum Schluss spannend blieben. Uruguay ist eine der drei Mannschaften, die bei der WM 2022 noch kein einziges Tor erzielt haben. Dennoch sahen die Uruguayer gut aus, denn sie trafen dreimal das Gebälk, und die Gegentore bei der 0:2-Niederlage gegen Portugal waren unglücklich.

La Celeste wird gut daran tun, Ghanas rechte Flanke ins Visier zu nehmen. Vier der fünf Tore, die die Mannschaft von Otto Addo bisher kassiert hat, fielen auf dieser Seite, aber auch alle fünf Tore, die Ghana bisher erzielt hat, wurden durch Flanken von links erzielt. Mit anderen Worten: Es könnte ein anstrengender Tag für Tariq Lamptey und Guillermo Varela werden.

Das Spiel Ghana gegen Uruguay wird heute um 16 Uhr im Al Janoub Stadium in Al Wakrah angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Ghana gegen Uruguay live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Ghana gegen Uruguay: Kostenlose Streams

Du möchtest das Spiel Ghana gegen Uruguay im FreeTV sehen? Dann habe ich jetzt leider schlechte Nachrichten für dich: ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Das Zusammentreffen zwischen Ghana und Uruguay gehört nicht dazu - das heißt für uns: du findest es nur hinter einer Bezahlschranke.

Ghana vs Uruguay: Team-News

Uruguays Innenverteidiger Ronald Araujo wartet noch auf einen Einsatz in Katar 2022. Er wurde in den Kader von Diego Alonso berufen, obwohl er erst im September am Oberschenkel operiert wurde.

Rechtsverteidiger Alidu Seidu spielte im Eröffnungsspiel gegen Portugal etwas mehr als eine Stunde, kam aber gegen Südkorea nicht zum Einsatz. Es ist noch nicht klar, ob der Mann aus Clermont eine Verletzung hat oder ob Tariq Lamptey ihn aus der ersten Mannschaft verdrängt hat.

WM 2022 Gruppe H Zeitplan

SPIELPLÄNE UND ERGEBNISSE DER GRUPPE H

Donnerstag, 24. November

Uruguay 0 - 0 Südkorea

Portugal 3 - 2 Ghana

Montag, 28. November

Südkorea 2 - 3 Ghana

Portugal 2 - 0 Uruguay

Freitag, 2. Dezember

16 Uhr - Ghana gegen Uruguay

16 Uhr - Südkorea gegen Portugal