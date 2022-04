Formel 1 Live-Stream: So kannst du den Großen Preis von Emilia Romagna online von überall aus streamen

Da Leclercs einziger Rivale Verstappen zwischen Podiumsplatz und Ausscheiden schwankt, stehen die Chancen gut, dass die Scuderia in Imola auf heimischem Boden dominiert - aber wie sieht es mit der Startaufstellung beim ersten F1-Sprint der Saison aus?

Hier ist unser kompletter Leitfaden, wie du den Grand Prix der Emilia Romagna im Live-Stream von überall aus verfolgen kannst. Du bist nicht zu Hause? Streame den Großen Preis der Emilia Romagna im Live-Stream von überall aus.

Großer Preis von Emilia Romagna Formel 1 Live Stream Datum: Sonntag, 24. April (Zeitplan siehe unten) Startzeit des Rennens: 15:00 Uhr Ortszeit / 15:00 MESZ Austragungsort: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italien Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN

Da Ferrari schnell und zuverlässig ist und Red Bull oft schneller, aber nicht konstant genug ist, sieht die F1-Saison 2022 langsam wie ein Zwei-Pferde-Rennen aus - aber da es Berichte gibt, dass Mercedes allmählich seine Probleme in den Griff bekommt, warten wir immer noch auf ein Comeback, das dieses Jahr zu etwas ganz Besonderem macht.

Eine bemerkenswerte Neuerung in Imola ist die Rückkehr des F1-Sprints in diesem Jahr. Das Sprint-Qualifying wurde leicht überarbeitet, um mehr Fahrern mehr Punkte zu geben - zusammen mit einigen typisch verwirrenden Änderungen bei der Vergabe der "Pole Position" - egal, wie du zu den Ereignissen am Samstag stehst, es ist ein Rennen, das du nicht verpassen solltest.

Der Wechsel von Down Under nach Italien bedeutet, dass wir wieder einen europafreundlichen Zeitplan haben. Hier erfährst du, wie du den Grand Prix der Emilia Romagna von Anfang bis Ende im Livestream verfolgen kannst, und zwar von überall auf der Welt, einschließlich der Möglichkeiten, ihn kostenlos zu sehen.

Emilia Romagna Grand Prix Zeitplan

Freitag

Training 1 - 13.30 Uhr

- 13.30 Uhr Qualifying - 17 Uhr

Samstag

Training 2 - 12.30 Uhr

- 12.30 Uhr F1 Sprint Qualifying - 16.30 Uhr

Sonntag

Emilia Romagna GP: 15 Uhr

Kostenloser Formel 1 Livestream: Wo kannst du den Großen Preis der Emilia Romagn kostenlos sehen?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Grand Prix der Emilia Romagna an diesem Wochenende kostenlos zu sehen - allerdings sind die deutschsprachigen Optionen gelinde gesagt dünn gesät. Doch es gibt good News: Das Rennen in Imola wird im Free-TV bei RTL gezeigt. Möchtest du dir also nur das Rennen am Sonntag ansehen, kannst du dies wie gewohnt kostenlos tun. Wenn du dich allerdings auch für die Trainings und vor allem das Sprint-Qualifying interessierst, dann bleiben dir nicht viele Möglichkeiten.

Eine vollständige Liste der frei empfangbaren Streams findest du in unserem F1 Live-Stream 2022 Guide. In Österreich zum Beispiel werden alle Grands Prix von den frei empfangbaren Sendern Servus TV und Orf gemeinsam übertragen. Wirf einen Blick darauf und finde heraus, was in deinem Land verfügbar ist.

Und wenn du zum Zeitpunkt des Rennens außerhalb deines Landes unterwegs bist und deine gewohnte Formel-1-Übertragung sehen willst, kannst du einen VPN nutzen, wie unten erklärt - eine Auswahl der besten Anbieter erhältst du hier. Alle haben eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, geografisch eingeschränkte Streams freizugeben.

So kannst du die Formel 1 live streamen, wenn du im Ausland bist

Wenn du dieses Wochenende im Ausland bist, wirst du wahrscheinlich nicht wie zu Hause auf deine gewohnte Formel-1-Berichterstattung und den Saudi Arabien GP zugreifen können. Das ist nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung, sondern eher das Ergebnis von Geoblocking - am besten zu verstehen als digitale Grenzen, die bestimmte Dienste und Inhalte auf bestimmte Teile der Welt beschränken.

Zum Glück gibt es eine bequeme Möglichkeit, dies zu umgehen: ein VPN. Dabei handelt es sich um eine raffinierte Software, mit der du diese digitalen Grenzen umgehen kannst. So kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und trotzdem auf deinen bevorzugten F1-Livestream zugreifen. Es ist eine völlig legale Umgehung, sehr erschwinglich und super einfach zu benutzen - wir erklären dir mehr.

Nutze ein VPN, um den Grand Prix von Australien von überall aus live zu sehen:

