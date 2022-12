England gegen Senegal live streamen: Du willst einen kostenlosen Livestream zur WM 2022? So geht's!

Der Senegal trifft auf eine englische Mannschaft, die bei der WM 2022 ein Wechselbad der Gefühle erlebt hat. Die Engländer waren in der Gruppenphase gemeinsam die besten Torschützen, wurden aber auch als Tyrannen beschimpft - ein Etikett, das der Senegal im Achtelfinale auf die Probe stellen wird. Der Zweitplatzierte der Gruppe A will mit einem Sieg sein bestes Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft erreichen. Hier erfährst du, wie du das Spiel England gegen Senegal in der K.o.-Phase der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

England vs. Senegal Live Stream Wann? Sonntag, 4. Dezember 2022 Wo? Al Bayt Stadium, Al Khor Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

England hat in der Gruppenphase neun Tore geschossen, wobei sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Auffallend ist, dass Harry Kane in dieser Liste fehlt. Der Kapitän und Mittelstürmer der Three Lions ist zwar nicht in der Lage, ein Tor zu erzielen, aber er ist Englands Spielmacher und hat drei Vorlagen gegeben, mehr als jeder andere Spieler in Katar.

Wie sie gegen Iran und Wales gezeigt haben, sind die Männer von Gareth Southgate in der Lage, ihre Gegner zu überrumpeln, aber sie hatten keine Antwort, als die USA das Spiel an sich rissen. Die Senegalesen haben die ganze Zeit über nach vorne gespielt und haben mit dem blitzschnellen Ismaila Sarr einen Spieler, der aus dem Nichts etwas schaffen kann. Es ist wahrscheinlich, dass er entweder gegen Kyle Walker, der noch nicht ganz fit ist, oder gegen den defensiv eingestellten Trent Alexander-Arnold antreten wird.

Egal, ob Aliou Cisse Sarr auf dem linken oder dem rechten Flügel einsetzt, er sorgt bei den Löwen von Teranga immer für Furore, und da Sadio Mane nicht einsatzfähig ist, hat Boulaye Dia die Führung übernommen. In allen bisherigen Spielen sah der Senegal jedoch auf der linken Abwehrseite verwundbar aus. Auch Torhüter Edouard Mendy hatte einige wackelige Momente.

Das Spiel England gegen Senegal wird um 20 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel England gegen Senegal live streamen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

England gegen Senegal: Kostenlose Streams

Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich, wenn du das Spiel England gegen Senegal im FreeTV sehen möchtest. Aber warum? Nun, ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern - und das Zusammentreffen zwischen England und Senegal gehört nicht dazu - das heißt für uns: du findest es nur hinter einer Bezahlschranke.

Aber nicht verzagen, denn es gibt Abhilfe! Zum Beispiel durch die Nutzung eines VPN.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

England vs Senegal: Team-News

Kyle Walker konnte nach seiner Leistenoperation gegen Wales eine Stunde spielen, während James Maddison fit ist, nachdem er sich am Vorabend des Turniers eine leichte Knieverletzung zugezogen hatte, die ihn komplett vom Spielfeld fernhielt.

Alious Cisse hat keine Verletzungssorgen, aber Mittelfeldspieler Idrissa Gueye ist gesperrt, nachdem er in der Vorrunde zwei gelbe Karten erhalten hat. Sollte der Senegal gewinnen, würden Nampalys Mendy, Ismail Jakobs und Boulaye Dia das Viertelfinale verpassen, wenn sie eine weitere Verwarnung kassieren.

WM 2022 Ergebnisse England

Montag, 21. November

England 6 - 2 Iran

Freitag, 25. November

England 0 - 0 USA

Dienstag, 29. November

Wales 0 - 3 England

WM 2022 Ergebnisse Senegal

Montag, 21. November

Senegal 0 - 2 Niederlande

Freitag, 25. November

Senegal 3 - 1 Katar

Dienstag, 29. November

Ecuador 1 - 2 Senegal