Ecuador gegen Senegal im Livestream: live stream: So kannst du die Fußball-WM 2022 kostenlos online streamen

Ecuador und Senegal können schon beide an der K.O.-Runde schnuppern, aber da nur ein Platz zu vergeben ist, wird eines dieser Teams aus der Gruppe A am Ende dieses Spiels in der Hitze von Doha enttäuscht zurückbleiben. Wird es die afrikanische Mannschaft oder werden es die Südamerikaner sein, die heute ihre Sachen packen und nach Hause fahren müssen? Hier erfährst du, wie du das Spiel Ecuador gegen Senegal in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar im Live-Stream sehen kannst.

Ecuador vs. Senegal Live Stream Wann? Dienstag, 29. November 2022 Wo? Khalifa International Stadium, Doha Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Ecuador hatte beim Unentschieden gegen die Niederlande am vergangenen Freitag Pech, nicht alle drei Punkte mitzunehmen. Cody Gakpo erzielte den einzigen Torschuss der Europäer, während Ecuador die Latte traf und ein Tor wegen einer fragwürdigen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde, aber Enner Valencias drittes Tor des Turniers machte diese frühe Führung wieder wett. Solange Ecuador hier nicht verliert, können sie sich auf einen Platz in der K.O.-Runde vorbereiten, aber du kannst darauf wetten, dass sie nicht nur auf ein Unentschieden spielen werden.

Der Senegal hat Katar im letzten Spiel mit 3:1 besiegt. Boulaye Dia und Famara Diedhiou erzielten die beiden Tore vor der Pause. Mohammed Muntari ließ die Gastgeber 12 Minuten vor Schluss noch einmal hoffen, aber Bamba Dieng machte das Spiel nur sechs Minuten später endgültig klar. Da die Niederlande die bereits ausgeschiedenen Gastgeber im anderen Spiel der Gruppe A wahrscheinlich schlagen werden, muss der Senegal hier gewinnen, um weiterzukommen.

Das Spiel Ecuador gegen Senegal wird um 16 Uhr angepfiffen. In unserem Leitfaden erfährst du, wie du das Spiel Ecuador gegen Senegal im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - und auch, wie du jedes WM-Spiel kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Ecuador gegen Senegal: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Im FreeTV wird es leider keine Übertragung des Spiels Ecuador gegen Senegal geben, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Diese Partie gehört nicht dazu und du sie findest sie daher nur hinter einer Bezahlschranke.

Abhilfe kannst du beispielsweise schaffen, in dem du ein VPN nutzt.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Ecuador gegen Senegal: Team-News

Ecuadors Stürmer Enner Valencia verließ das Spielfeld am Freitag auf einer Bahre, aber es wird erwartet, dass er für dieses Spiel wieder fit ist, während Senegal keine neuen Verletzungssorgen hat.

WM 2022 Gruppe A Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE A

Sonntag, 20. November

17 Uhr - Katar gegen Ecuador 0:2

Montag, 21. November

17 Uhr - Senegal gegen Niederlande 0:2

Freitag, 25. November

14 Uhr - Katar gegen Senegal 1:3

17 Uhr - Niederlande gegen Ecuador 1:1

Dienstag, 29. November

16 Uhr - Ecuador gegen Senegal

16 Uhr - Niederlande gegen Katar