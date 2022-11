Deutschland gegen Japan live: So kannst du die Fußball WM 2022 online live streamen

Im ersten Spiel der Gruppe E der WM 2022 trifft Deutschland am Mittwoch auf Japan. Die Deutschen sind beim letzten Mal in der Gruppenphase ausgeschieden und wollen einen guten Start hinlegen, um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden. Kann ein dynamisches japanisches Team ihnen alle drei Punkte abnehmen? Du möchtest das WM-Spiel Deutschland gegen Japan live streamen? Wir sagen dir gleich, wie das geht.

Deutschland gegen Japan Live Stream Wann? 23. November 2022 Wo? Khalifa International Stadium, Aspire Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wir alle wissen, dass man die Deutschen nie abschreiben sollte, und nach der schwachen Leistung in Russland werden sie darauf bedacht sein, das auch in Katar zu beweisen. Das Team von Hansi Flick hat neun von zehn Qualifikationsspielen gewonnen und spielt einen attraktiveren Fußball mit mehr Ballbesitz, als es Die Mannschaft gewohnt ist. Das liegt nicht zuletzt an jungen, technisch versierten Spielern wie Kai Havertz und Jamal Musiala. Aber sie verfügen auch über erfahrene Spieler wie İlkay Gündoğan und Thomas Müller.

Japan kann sich glücklich schätzen, in eine Gruppe mit Spanien und Deutschland gelost worden zu sein, denn die Samurai Blue haben die beste Mannschaft seit langem. In der Qualifikation erzielten sie 14 Tore gegen die Mongolei und 10 gegen Myanmar und sehen in Deutschland und seiner etwas fragwürdigen Abwehr die beste Chance, eine Überraschung zu schaffen, um das Achtelfinale zu erreichen.

Wie du das Spiel Deutschland gegen Japan im Livestream anschauen kannst und ob die Partie im FreeTV übertragen wird, erfährst du hier in unserem Leitfaden.

Deutschland gegen Japan: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Alle Spiele unserer deutschen Nationalmannschaft werden bei ARD oder ZDF übertragen. Die Partie Deutschland - Japan gibt es bei ARD und in der ARD Mediathek (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu sehen.

Falls du dich aktuell im Ausland befindest, sei es im Urlaub oder auf Dienstreise, ist das allerdings kein Grund, enttäuscht zu sein. Mithilfe eines VPN kannst du wie gewohnt auf deine Übertragung Zuhause zugreifen.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Die Nutzung eines VPN ist einfach, schnell eingerichtet und sicher.

Eine Auswahl der besten VPN Anbieter findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Deutschland gegen Japan: Team-News

Hansi Flick wird bei dem Turnier auf Marco Reus und Timo Werner verzichten müssen. Leroy Sané fehlt nach seiner Oberschenkelverletzung, die er sich erst Anfang des Monats zugezogen hat, noch ein wenig die Spielpraxis.

Einige der japanischen Spieler haben sich erst kürzlich von Verletzungen erholt, darunter Takefusa Kubo, Ao Tanaka und Takuma Asano, während Kaoru Mitoma im letzten Premier-League-Spiel gegen Brighton krankheitsbedingt ausfiel, aber es wird erwartet, dass sie in Katar spielen werden.

WM 2022 Gruppe E Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE E

Mittwoch, 23. November

13 Uhr - Deutschland gegen Japan

16 Uhr - Spanien gegen Costa Rica

Sonntag, 27. November

10 Uhr - Japan gegen Costa Rica

19 Uhr - Spanien gegen Deutschland

Donnerstag, 1. Dezember

19 Uhr - Japan gegen Spanien

19 Uhr - Costa Rica gegen Deutschland