Brasilien gegen Südkorea live streamen: Du willst einen kostenlosen Livestream zur WM 2022? So geht's!

Brasilien spielt heute gegen Südkorea und hofft, sich von der Niederlage im letzten Gruppenspiel erholen zu können. Nach dem dramatischen Sieg im letzten Spiel wird die Stimmung im südkoreanischen Lager gut sein, aber das ist bei weitem die härteste Prüfung, die sie bisher zu bestehen hatten. Erfahre, wie du das Spiel Brasilien gegen Südkorea im Achtelfinale der WM 2022 in Katar live ansehen kannst.

Brasilien vs. Südkorea Live Stream Wann? Montag, 5. Dezember 2022 Wo? Stadium 974, Ras Abu Aboud Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Tite schonte eine ganze Reihe seiner Stammspieler für das Spiel gegen Kamerun am Freitag. Auch wenn das Ergebnis nicht so ausfiel, wie es sollte, werden die Brasilianer mit frischen Beinen in die K.O.-Phase gehen. Vincent Aboubakars Kopfballtreffer in der Nachspielzeit ließ Kamerun erhobenen Hauptes nach Hause fahren, aber das Ergebnis hätte auch anders ausfallen können, wenn nicht Torhüter Devis Epassy mit einer Reihe guter Paraden Brasilien vor dem Aus bewahrt hätte. Könnte der Verlust des Schwungs auf sie zurückfallen?

Südkorea kam gegen das bereits qualifizierte Portugal erst spät ins Spiel, doch ein Tor des eingewechselten Hwang Hee-chan in der 91. Minute sicherte ihnen den Einzug ins Achtelfinale. Ricardo Horta brachte Portugal bereits nach fünf Minuten in Führung, doch Kim Young-gwons Ausgleichstreffer in der ersten Halbzeit gab den Taegeuk Warriors die Hoffnung auf einen Sieg, der ihnen den zweiten Platz in der Qualifikation sichern würde. Trainer Paulo Bento wird nach seiner Sperre wieder auf der Tribüne sitzen, aber vielleicht ist es für seine Mannschaft besser, wenn er auf der Tribüne sitzt?

Das Spiel Brasilien gegen Südkorea wird im Stadion 974 in Ras Abu Aboud um 20:00 Uhr angepfiffen. Hier erfährst du, wie du das Spiel Brasilien gegen Südkorea live streamen kannst, wo immer du bist.

Brasilien gegen Südkorea: Kostenlose Streams

Heute habe ich gute Nachrichten für dich, wenn du das Spiel Brasilien gegen Südkorea im FreeTV sehen möchtest. Denn obwohl sich ARD und ZDF nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern konnten, gehört das Zusammentreffen von Brasilien und Südkorea dazu. Auf ZDF (und natürlich auch der ZDF-Mediathek) kannst du die Partie heute streamen.

Du bist allerdings gerade im Urlaub und kannst nicht auf deine gewohnte deutsche Berichterstattung zugreifen? Keine Sorge, du wirst den Anpfiff nicht verpassen: Zum Beispiel durch die Nutzung eines VPN.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Brasilien vs Südkorea: Team-News

Tite hat gesagt, dass Neymar fit und bereit ist, mit Brasilien zurückzukehren, aber Gabriel Jesus und Alex Telles werden beide den Rest der Weltmeisterschaft verpassen, nachdem sie sich bei der Niederlage gegen Kamerun verletzt haben. Alex Sandro ist ebenfalls fraglich, aber Danilo sollte wieder zur Verfügung stehen.

Kim Min-jae saß beim Sieg gegen Portugal auf der Bank, könnte aber in die Mannschaft zurückkehren, während Kim Young-gwon nach seinem Hinken in der Schlussphase desselben Spiels noch fraglich ist.

Fußball-WM 2022 Zeitpläne

Samstag, 3. Dezember

Niederlande 3-1 USA

Argentinien 2-1 Australien

Sonntag, 4. Dezember

Frankreich 3-1 Polen

England 3-0 Senegal

Montag, 5. Dezember

Japan gegen Kroatien - 16 Uhr

Brasilien gegen Südkorea - 20 Uhr

Dienstag, 6. Dezember

Marokko gegen Spanien - 15 Uhr

Portugal gegen die Schweiz - 19 Uhr

Freitag 9. und Samstag 10. Dezember

Viertelfinale

Dienstag 13. und Mittwoch 14. Dezember

Halbfinale

Samstag, 17. Dezember

Endspiel um Platz 3

Sonntag, 18. Dezember

Finale