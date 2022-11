Argentinien gegen Saudi-Arabien im Live-Stream: So kannst du die Fußball-WM 2022 online von überall aus streamen

Argentinien trifft auf Saudi-Arabien in einem der ungleichsten Spiele der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022. Die Südamerikaner sind seit 35 Spielen ungeschlagen und es scheint unwahrscheinlich, dass diese Serie hier endet, aber bei einer Weltmeisterschaft kann alles passieren. Hier erfährst du, wie du das Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien in der Gruppenphase der WM 2022 in Katar im Live-Stream ansehen kannst.

Argentinien vs. Saudi-Arabien Live Stream Wann? 22. November 2022 Wo? Lusail Stadium, Lusail Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Argentinien hat letztes Jahr die Copa América in Brasilien gewonnen und Messi und Co. werden versuchen, in Katar noch einen draufzusetzen. Alle Augen werden auf den PSG-Mann gerichtet sein, aber es wäre für jeden Gegner ein großer Fehler, die anderen Talente in dieser argentinischen Mannschaft zu vernachlässigen. Spieler wie Ángel Di María, Lautaro Martínez von Inter und Julián Álvarez, Stürmer von ManCity, werden beweisen wollen, dass dies nicht nur die Messi-Show ist - und das Eröffnungsspiel gegen das kleine Saudi-Arabien ist die ideale Gelegenheit, sich einen Platz in der Torschützenliste zu sichern.

Saudi-Arabien ist die zweitschwächste Mannschaft im diesjährigen Wettbewerb, daher ist es eine beängstigende Aussicht, mit einem Spiel gegen einen der Favoriten zu beginnen. Die letzten Freundschaftsspiele waren torarm: 1:0-Siege gegen Island und Nordmazedonien sowie ein 1:1-Unentschieden gegen Panama. Es wird wahrscheinlich als Erfolg gewertet, wenn sie im Eröffnungsspiel gegen eine so starke Mannschaft nur wenig Gegentreffer hinnehmen müssen.

Das Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien wird am Dienstag um 11 Uhr angepfiffen. Hier findest du eine Anleitung, wie du das Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien im Livestream sehen kannst, egal wo du bist - angefangen damit, wie du jedes WM-Spiel in Deutschland kostenlos sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Argentinien gegen Saudi-Arabien: Kostenlose Streams

Wie funktioniert ein VPN? Neugierig, was ein VPN genau ist und wie es funktioniert? Die Antwort findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Im FreeTV wird es keine Übertragung des Spiels Argentinien gegen Saudi-Arabien geben, denn ARD und ZDF konnten sich nur an 48 der 64 Spiele Lizenzrechte sichern. Diese Partie gehört nicht dazu und du sie findest sie daher nur hinter einer Bezahlschranke.

Abhilfe kannst du beispielsweise schaffen, in dem du ein VPN nutzt.

Ein VPN ist eine Software, mit der du deinen scheinbaren Standort ändern und die Live-Streams der Weltmeisterschaft 2022 aus jedem Land und von jedem Streaming-Dienst, den du brauchst, empfangen kannst. Sie sind einfach zu benutzen und super-sicher.

Hier (Öffnet sich in einem neuen Tab)gibt es eine Auswahl über die besten VPN-Anbieter.

Argentinien vs Saudi-Arabien: Team-News

Giovani Lo Celso zog sich Ende Oktober einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zu, der ihn aus dem Kader ausschließt, und obwohl Di María und Dybala im Vorfeld des Turniers ihre eigenen Probleme hatten, gehören beide zu den Plänen von Lionel Scaloni.

Al-Hilal-Stürmer Saleh Al-Shehri kehrte erst letzten Monat von einem Achillessehnenriss zurück, ist aber Teil der Gruppe, die für Saudi-Arabien nach Katar reist. Auch Kapitän Salman Al-Faraj, der beim letzten Sieg gegen Island mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden musste, durfte mitfliegen.

WM 2022 Gruppe C Zeitplan

SPIELPLÄNE DER GRUPPE C

Dienstag, 22. November

11 Uhr - Argentinien gegen Saudi-Arabien

17 Uhr - Mexiko gegen Polen

Samstag, 26. November

14 Uhr - Polen gegen Saudi-Arabien

20 Uhr - Argentinien gegen Mexiko

Mittwoch, 30. November

20 Uhr - Polen gegen Argentinien

20 Uhr - Saudi-Arabien gegen Mexiko