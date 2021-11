Black Friday Laptop Angebote 2021: Die besten Deals, die du bereits jetzt kaufen kannst

Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 26. November, aber schon vorher gibt es einige saftige Rabatte auf Laptops. Traditionell werden die größten Preisnachlässe am Tag selbst veröffentlicht. Das ist zwar immer noch eine gute Idee, aber in den letzten Jahren haben die Händler ihre Preise für den Black Friday immer früher bekannt gegeben, nämlich zu Beginn der Thanksgiving-Woche.

Auch in den Wochen vor dem Hauptereignis gibt es immer wieder frühe Preisnachlässe - manche sogar schon ab Mitte/Ende Oktober. Aber die besten Angebote gibt es in der Woche vor dem Black Friday. Und wir erwarten, dass sich dieses Muster auch in diesem Jahr wiederholen wird. Wir werden die besten Laptop Black Friday Angebote hier zusammenfassen, also setze dir ein Lesezeichen auf diese Seite und schaue regelmäßig vorbei.

Letztes Jahr war der Trend zu früheren Deals aufgrund der Pandemie noch ausgeprägter: Die Laptop-Preise fielen langsam zwischen Ende Oktober und Mitte November, bevor sie zu Beginn der Thanksgiving-Woche in den Keller fielen. Die Preise blieben dann bis in die erste Dezemberwoche hinein niedrig.

Das ist ein großer Unterschied zu früher, als die Preise am Tag selbst stark fielen und dann schnell wieder stiegen. Im letzten Jahr hatten die Einzelhändler natürlich einen Anreiz, ihre Black Friday-Laptop Deals früher anzusetzen. Nach Daten von Adobe Analytics hat die Pandemie die Verlagerung zum Online-Shopping beschleunigt, mit einem Anstieg von mehr als 50 % im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Da viele Geschäfte geschlossen waren und mehr Menschen als je zuvor online einkaufen - und Covid-19 logistische Herausforderungen wie Versandverzögerungen mit sich bringt - war es für die Einzelhändler sinnvoll, die Angebote zu verteilen.

Wir wissen nicht, ob die Laptop-Deals am Black Friday in diesem Jahr so früh beginnen wie im letzten Jahr, aber wir tippen darauf, dass die Händler ihre besten Angebote wieder zeitlich strecken werden. Wie immer empfehlen wir dir, die Augen offen zu halten und diese Seite regelmäßig zu besuchen, um auf Nummer sicher zu gehen.