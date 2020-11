Black Friday Gaming Deals 2020

Black Friday steht vor der Tür und mit ihm die letzte große Angebotswelle vor Weihnachten. Viele Händler schieben ihre Angebote aber schon im Voraus zur sogenannten „Black Week“.

Dank der Pandemie boomt Gaming 2020 geradezu und dementsprechend üppig dürften die Rabatte der einzelnen Hersteller ausfallen, denn jeder will ein Stück von diesem saftigen Kuchen abhaben.

Anstatt dass du dich selbst durch das Wirrwarr der Online-Händler kämpfen musst, haben wir hier die besten Black Friday Gaming-Angebote zusammengefasst und vorsortiert, um die Schnäppchenjagd angenehmer zu gestalten.

Grafikkarten, SSD-Festplatten, Arbeitsspeicher mit den Klassenbesten hebst du dein PC-Gaming auf ein neues Level.

Mäuse, Tastaturen, Lenkräder – alles, was das Gamer-Herz begehrt.

3 Monate Xbox Game Pass für PC Warum ein Spiel, wenn man hundert haben kann? Mit dem Xbox Game Pass erhältst du Zugriff auf mehr Spiele, die du in einem Jahr durchspielen kann. Ab dem 15. Dezember kommt auch EA Play dazu und damit Spiele wie Battlefield, FIFA 21 und Star Wars Battlefront II. Außerdem gibt es noch den Parrot Pack DLC für Sea of Thieves gratis obendrauf. 3 Monate für nur € 29,23 Deal ansehen