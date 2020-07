Günstige Handys: Unsere Smartphone Bestenliste 2020 - günstige Smartphones im Test

Es gibt so viele günstige Handys auf dem Markt, die wirklich fantastisch sind - und falls du ein Mobiltelefon zum kleinen Preis für dich suchst, haben wir hier unsere Liste der Top 10 der besten und günstigsten Smartphones für dich zusammengestellt.

Auf Techradar bewerten wir nicht nur die ausgefallensten, neuesten Kraftpakete. Wir schauen auch auf Durchschnittsgeräte und Smartphones zu niedrigen Preisen. Und wir stellten fest, dass du ruhig wenig Geld ausgeben kannst, ohne unnützen Schrott zu bekommen.

Also schrieben wir diese Zusammenfassung über gute und günstige Handys, die du kaufen kannst. Wir haben diese auf Herz und Nieren für dich geprüft. Wenn du auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone bist, dann sieh dir unbedingt unsere Smartphone Bestenliste 2020 an!

Lass dich bloß nicht vom Titel "die besten günstigen Smartphones" abschrecken, denn damit sind nicht die schlechten Smartphones gemeint, die weniger schlecht als die anderen sind! Auch wenn dies einst einmal so gewesen sein mag und als Warnung vor schlechter Verarbeitungsqualität, langsamer Leistung, schlechter Auflösung und schrecklicher Kameras fungierte.

Heutzutage sind fantastische Geräte gemeint, die zwar ohne einigen Schnickschnack der Vorzeigemodelle wie Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 30 Pro, Google Pixel 4 und OnePlus 8 Pro auskommen, aber trotz allem lobenswerte Spezifikationen und Features enthalten.

Um zu definieren, wie viel ein günstiges Handy kosten darf, haben wir uns eine Grenze von 230 € gesetzt. Falls du jetzt denkst, dass dies trotzdem noch zu viel Geld ist - du findest in unserer Auflistung auch Modelle, die weniger kosten. Allerdings war es etwas schwierig, eine halbwegs sinnvolle Grenzen zu finden, da die oben genannten Marken auf den 1000 € Bereich zusteuern. Im Verhältnis gesehen sind unsere angesetzten 230 € doch wirklich günstig, oder?

Gute und günstige Handys im Überblick:

Oppo A5 2020 Moto G7 Power Huawei P Smart (2019) Honor 10 Lite Motorola One Macro Realme 3 Pro Redmi Note 7 Moto E6 Plus Nokia 4.2 Redmi 7A

(Image credit: Future)

1. Oppo A5 2020

Eines der allerbesten, günstigen Smartphones

Gewicht: 195 g | Maße: 163,6 x 75,4 x 9,1 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,5-Zoll | Auflösung: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3 / 4 GB | Speicher: 64 / 128 GB | Akku: 5.000 mAh | Kamera (Rückseite): 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

Hervorragende Akkulaufzeit

Geräumiger Bildschirm

Performance so lala

Unbeeindruckende Kamera

Oppo ist im Westen kein großer Name, aber sie haben diesen Markt nun für sich entdeckt, und einige der Smartphones - wie das Oppo A5 2020 - sind es wert, dass man ihnen Beachtung schenkt.

Es hat einen Preis, der der Definition eines kleinen Budgets entspricht, bietet aber einen geräumigen, hellen und lebhaften 6,5-Zoll-Bildschirm mit 720 x 1600 Pixeln und einen massiven 5.000-mAh-Akku, der in unseren Tests zwischen den Ladevorgängen weit über einen Tag gehalten hat.

Außerdem verfügt es über ein überraschend teuer aussehendes (wenn auch kunststoffverkleidetes) Design und eine Kamera mit vier Linsen. Die tatsächliche Leistung dieser Kamera ist nichts Besonderes, ebenso wenig wie der mittelgroße Snapdragon 665-Chipsatz, aber für das Geld macht das Oppo A5 2020 einige sehr kluge Kompromisse.

Günstiges Smartphone im Test: Oppo A5 2020*

2. Moto G7 Power

Das beste und günstigste Smartphone: das Akkuwunder schlechthin

Gewicht: 193 g | Abmessungen: 159,4 x 76 x 9,3 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,2 Zoll | Auflösung: 720 x 1.570 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 3 / 4 GB | Speicher: 32 / 64 GB | Akku: 5.000 mAh | Hauptkamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Unglaublich starker Akku

Gute Gaming Leistung

Bulliges Design

WLAN manchmal unzuverlässig

Das Moto G7 Power ist verdient auf unserem Platz zwei der Smartphone Bestenliste gelandet. Dieses günstige Smartphone gewinnt im Bereich Akkulaufzeit, denn es enthält einen unschlagbaren 5.000 mAh Akku.

Es ist leider etwas zu groß, um es bequem halten zu können, aber wenn du zwei Tage (und manchmal sogar mehr) mit nur einer Akkuladung auskommen möchtest, dann schnapp dir das Moto G7 Power!

Lies den umfassenden Smartphone Test: Moto G7 Power*

3. Huawei P Smart (2019)

Bis vor Kurzem das beste und günstigste Handy auf dem Markt, nun verdient Platz 3!

Gewicht: 160 g | Abmessungen: 155,2 x 73,4 x 8 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,21 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3 GB | Speicher: 32 / 64 GB | Akku: 3.400 mAh | Hauptkamera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 8/16MP

Elegantes Design zum günstigen Preis

Reichlich Speicherplatz

Nur ein Lautsprecher

Kamera etwas zu langsam

Das Huawei P Smart 2019 war bis vor Kurzem unser Platz 1 und damit das beste günstige Smartphone auf dem Markt - nun wurde es allerdings vom Oppo A5 2020 und dem Moto G7 Power überholt.

Es beinhaltet eine brauchbare Kamera, jede Menge Speicherplatz und eine großartige Akkulaufzeit. Sowie einen Bildschirm und ein Design, welches die Kontras um Welten schlägt.

Nur wenig unterscheidet das Huawei P Smart und das Honor 10 Lite voneinander, sie sind praktisch ein und dasselbe Gerät, aber das P Smart steht aufgrund seines schärferen Designs ganz oben auf unserer Liste.

Lies unseren vollständigen Smartphone Test: Huawei P Smart (2019)*

4. Honor 10 Lite

Ein würdiger Platz Vier unserer Smartphone Bestenliste der günstigen Handys

Gewicht: 162 g | Abmessungen: 154,8 x 73,6 x 8 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,21 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3 GB | Speicher: 32 / 64 GB | Akku: 3.400 mAh | Hauptkamera: 13 MP + 2 MP | Frontkamera: 24 MP

Premium zum kleinen Preis

Großartiges Display

MicroUSB Port ist veraltet

Das Honor 10 Lite hatte etwas Pech und bekam nur den vierten Platz in unserer Top 10 der besten günstigen Smartphones zugewiesen - aber es gibt ein starkes Argument dafür, es trotzdem auf dem Treppchen zu platzieren: denn es ist identisch mit dem P Smart (2019).

Du bist ein regelmäßiger Snapchatter oder Selfie-süchtig? Dann ist die 24 MP Frontkamera des Honor 10 Lite das Richtige für dich!

Denkst du gerade darüber nach, dass es schon das Honor 20 Lite gibt? Ja, da geben wir dir Recht! Allerdings ist der Unterschied zwischen den beiden zu gering. Spare dir lieber das Geld - wir behalten daher erst einmal das "ältere" Gerät in unserer Handy Bestenliste.

Lies unseren umfassenden Smartphone Test: Honor 10 Lite*

Die heutigen besten honor 10 lite Angebote Low Stock Global Version Honor 10 Lite... Aliexpress EU 129 € Ansehen Honor 10 Lite 64GB Sapphire... idealo DE 132,88 € Ansehen Low Stock 10 Lite 64GB, Handy Alternate DE 139,90 € Ansehen Honor 10 LITE 3+64G schwarz Amazon Prime 146,36 € Ansehen Mehr Angebote anzeigen

(Image credit: Future)

5. Motorola One Macro

Ein großartiges Handy, aber nicht wegen seiner Makro-Fähigkeiten

Gewicht: 186 g | Maße: 157,6 x 75,4 x 9 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 6,2-Zoll | Auflösung: 720 x 1520 | CPU: Helio P70 | RAM: 4 GB | Speicher: 64 GB | Akku: 4.000 mAh | Kamera (Rückseite): 13 MP + 2 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

Guter Bildschirm

Zuverlässige Akkulaufzeit

Kein NFC

Schlechte Kameras

Das Motorola One Macro ist ein günstiges Handy, aber nicht aus den Gründen, an die du bei seinem Namen denken würdest. Ja, es verfügt über ein spezielles Makro-Objektiv, aber in unserem Test haben wir festgestellt, dass sowohl dieses als auch seine 13 MP Haupt- und 2MP Tiefensensoren schlecht funktionieren.

Vielmehr ist das Motorola One Macro in den meisten anderen Punkten gut, von seinem anständigen 6,2-Zoll-Bildschirm (720 x 1520 x 1520) über sein robustes Design bis hin zu seinem 4.000 mAh Akku, der dir eine überdurchschnittliche Akkulaufzeit bietet.

Ohne seine Kameras wäre das Motorola One Macro ein preisgünstiger Allrounder, so wie die Dinge stehen, ist es ein günstiger Fast-Allrounder, ideal für alle, die sich nicht so sehr um Smartphone-Fotografie kümmern.

Lies auch unseren Test zum günstigen Motorola One Macro Smartphone

Die heutigen besten Motorola Moto One Macro Angebote Amazon Germany View Similar Amazon keine Preisinformationen kontrollieren Amazon

6. Realme 3 Pro

Das Realme 3 Pro: Günstiges Smartphone mit großem Eindruck zum kleinen Preis

Gewicht: 172 g | Abmessungen: 156,8 x 74,2 x 8,3 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,3 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4 / 6 GB | Speicher: 64 / 128 GB | Akku: 4.045 mAh | Hauptkamera: 16 MP + 5 MP | Frontkamera: 25 MP

Erstklassige Kamera

Großartiger Bildschirm

Schnellladen

Übereifrige Software

Kein NFC

Kein USB-C

Mit einem auffälligen und robusten Design, in Verbindung mit einem hellen, weiträumigen Display, ausgezeichneten Lautsprechern, üppigen Funktionen und einem leistungsstarken Chipset hat das Realme 3 Pro wirklich einen ganz eigenen, merkwürdigen Charakter.

Obwohl das Software Design von einigen geliebt und von anderen gehasst wird, und sozusagen die "Nation spaltet", hat es keine großen Mängel. Das Realme 3 Pro verfügt über eine erstklassige Kamera (für diesen Preis wirklich unschlagbar!), eine zuverlässige Ausdauer und die wirklich praktische Schnellladefunktion.

Lies unseren umfassenden Handy Test: Realme 3 Pro*

7. Xiaomi Redmi Note 7

Großartige Funktionen zu einem kleinen Preis

Gewicht: 186 g | Abmessungen: 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,3 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.340 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 3 / 4 GB | Speicher: 32 / 64 / 128 GB | Akku: 4.000 mAh | Hauptkamera: 48 MP + 5 MP | Frontkamera: 13 MP

Hervorragende Akkulaufzeit

Großer, dynamischer Screen

Software teilweise zu übertrieben

Kamera könnte etwas besser sein

Xiaomi kann echt stolz sein, das Redmi Note 7 ist ein wahrer Erfolg - und zwar einer, der viele andere Smartphone-Hersteller beschämt.

Es ist schwierig, andere Smartphones zu finden, die dir das bieten können, was dir das Redmi Note 7 schon bei seinem geringen Preis liefern kann. Solange du über einige kleine Mängel der Software hinweg sehen kannst, wirst du mit dem Kauf deines neuen Redmi Note 7 äußerst zufrieden sein.

Lies unseren umfassenden Smartphone Test: Redmi Note 7*

(Image credit: TechRadar)

8. Moto E6 Plus

Motorola's neuestes günstiges Smartphone für weniger als 140 €

Gewicht: 188 g | Abmessungen: 158,4 x 75,8 x 9,1 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 6,1 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.280 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 GB | Speicher: 64 GB | Akku: 4.000 mAh | Hauptkamera: 48 MP + 16 MP + 5 MP | Frontkamera: 25 MP

Zuverlässige Akkulaufzeit

Solides Design

Kamera nur okay

Stottert und stürzt ab

Die Moto E-Linie der Motorola Smartphones ist traditionell die günstigste, und das Moto E6 Plus vereint die Technologie des Jahres 2019 - einschließlich einer 48 MP-Kamera, die von zwei weiteren Linsen ergänzt wird - mit einigen abgeschwächten Funktionen, die für günstige Handys eben normal und vorhersehbar sind.

Hier gibt es einen austauschbaren Akku - wie oft sieht man das bei einem Smartphone?

Natürlich bemerkst du auch den günstigen Preis: es ist nicht so schick oder so leistungsstark wie viele Geräte der höheren Preisklasse, aber das erwartet man auch, wenn es weniger als 140 € kostet.

Lies unseren umfassenden Handy Test: Moto E6 Plus*

(Image credit: Future)

9. Nokia 4.2

Sehr gutes Smartphone von Nokia zu kleinem Preis

Gewicht: 161 g | Abmessungen: 149 x 71,3 x 8,4 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 5,71 Zoll | Auflösung: 720 x 1.520 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 3 GB | Speicher: 32 / 64 GB | Akku: 3.000 mAh | Hauptkamera: 13 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

Scharfes Design

Gut aussehendes UI

Schwerfällige Leistung

Enttäuschendes Display

Nokia ist als großer Budget-Smartphone-Hersteller bekannt, aber nur wenige seiner Smartphones kosten tatsächlich weniger als 200 €. Das Nokia 4.2 ist ein solches Gerät, und es wird dir Gutes tun, ohne dabei ein Loch in deinen Geldbeutel zu reißen.

Sicher, seine Spezifikationen sind ein wenig zu niedrig, aber das ist bei einem Telefon dieser Preisklasse auch zu erwarten. Aber es gibt nur wenige Kompromisse, die du bemerken wirst.

Im Kern ist das Nokia 4.2 ein normales und konventionelles Android-Handy. Auf den ersten Blick unterscheidet es sich nicht so sehr von einem Mittelklasse- oder sogar High-End-Gerät mit dem gleichen Design.

Lies unseren umfassenden Nokia 4.2* Test

(Image credit: TechRadar)

10. Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi's Versuch, die untere Preisklasse anzuführen

Gewicht: 165 g | Abmessungen: 146,3 x 70,4 x 9,6 mm | Betriebssystem: Android 9 | Displaygröße: 5,45 Zoll | Auflösung: 720 x 1.440 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 2 / 3 GB | Speicher: 16 / 32 GB | Akku: 4.000 mAh | Hauptkamera: 12 MP | Frontkamera: 5 MP

Großartiges Design, das sich mit einer Hand bedienen lässt

Unglaubliche Akkulaufzeit

Aufgeblähte Software

Nicht genug RAM

Xiaomi hat das Segment "günstige Handys" im Visier und das Redmi 7A (von der Zweitmarke Redmi) ist eines der derzeit günstigsten Smartphones.

Das Redmi 7A ist ein erschwingliches Mobiltelefon und punktet mit einem 4.000 mAh Akku sowie einer kleinen Größe, die sich hervorragend für den einhändigen Gebrauch eignet.

Es ist nicht perfekt, und leistungsmäßig magst du es vielleicht etwas langsam finden, aber das ist doch in Ordnung, wenn du den super-niedrigen Preis bedenkst. Günstige Handys mit großem Akku gibt es nicht so häufig - also greif zu und lass dir deine Chance nicht entgehen!

Lies unseren umfassenden Xiaomi Handy Test: Xiaomi Redmi 7A*

* Link englischsprachig