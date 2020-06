Fjern blokering af YouTube med en VPN

Så er det slut med at se Youtube på skolen eller arbejdspladsen. Din arbejdsgiver eller de studerende er trætte af, at der spildes tid med at se YouTube-videoer og har blokeret adgangen til den populære hjemmeside på IP-adresseniveau. Du må indrømme, at det er smart gjort. Men du kan naturligvis omgå dette på en endnu smartere måde – ved at downloade en VPN. På denne måde kan du snyde din computer eller telefons IP-adresse til at tro, at du logger ind et andet sted fra. Dette betyder i sidste ende, at du fjerner blokeringen af YouTube og igen kan se så mange kattevideoer, sportsvideoer og musikvideoer du vil. Bemærk at dette trick kun virker, hvis du har administratorrettigheder på den computer, som du benytter, og tricket derfor ikke nødvendigvis virker, hvis du sidder på en arbejdscomputer.

Brug af en VPN vil ikke blot lade dig omgå blokeringer på visse hjemmesider, det er også en god måde at sikre dit privatliv på. Herunder har vi valgt vores favorit-VPN-tjenester, som du kan downloade i dag. De fremhæves på grund af deres sikkerhed, hastighed og brugervenlighed samt pris. Lige nu er vores favorit ExpressVPN, som er en meget alsidig VPN.

Sådan fjerner du blokering af YouTube

Når du først har downloadet og installeret din valgte VPN på computer eller mobil (se vores tre favoritter herunder), er det legende let at fjerne blokeringen af YouTube. Du åbner blot din VPN app, vælger din placering – vælg gerne det land du allerede befinder dig i, det giver mest mening – og tænd så for din VPN.

Herved får du en helt ny IP-adresse, end den din arbejdsgiver eller skole har givet dig, og kan nu frit bruge nettet uden restriktioner.

De tre bedste VPN-tjenester til at fjerne blokering af YouTube:

1. ExpressVPN

Den bedste all-round løsning

Antal servere: 1500+ | Server-lokationer: 148 | IP addresser: 30,000 | Max antal enheder: 3

Virker på næsten alle platforme

Over 1,000 hurtige servere

Fantastisk 24/7 live kundesupport

Kun 3 samtidige forbindelser

Der er en grund til, at ExpressVPN ligger i toppen af vores lister. Den er bare bedst. Den er særligt nem at bruge. Her får du en stor “power”-knap, som klarer det hele med et enkelt tryk. Men der er også mere avancerede funktioner, for de som har lyst til mere eller har mere atypiske Wi-Fi-netværk. Du får høje hastigheder fra de over 2.000 servere fordelt over 94 lande. Tech Support er klar 24 timer i døgnet alle ugens dage. Du får 30 dages gratis prøve på ExpressVPN. Er du tilfreds, kan du derefter nyde godt af vores særlige tilbud, som giver dig 49% rabat med TechRadar, hvor du får 3 måneder gratis med en årsplan.

2. VyprVPN

Så mange IP-adresser

Antal servere: 700+ | Server-lokationer: 70+ | IP addresser: 200,000+ | Max antal enheder: 3-5

Sikkerheden er vigtig

Imponerende hastigheder

Mange IP-adresser

Lidt logging (forbindelsestider og IP-adresser)

VyprVPN lyder ikke bare sejt, men har også en god ydelse. Du kan meget vel opleve, som vi gjorde, at du får en hurtigere forbindelse. Takket være sine 700 servere fordelt over 73 lande, som alle er udstyret med Chameleon-sikkerhed, kan du nu hurtigt og privat surfe på nettet. Du få desuden 24/7 kundesupport, så der er altid hjælp at hente. De har kun en prøveperiode på tre dage, men du kan nu få 25% rabat hos VyprVPNs årlige planer, som kun gælder for TechRadars læsere, og samtidig placerer Vypr som en af de billigste VPN-løsninger, som du kan få – og så er den samtidig bland det bedste.

3. IPVanish

Hurtig, ingen log-filer og 24/7 kundeservice

Antal servere: 1,000+ | Server-lokationer: 60+ | IP addresser: 40,000+ | Max antal enheder: 10

Logger ingenting

"Verdens hurtigste VPN"

24/7 kundeservice

Ingen gratis prøveperiode