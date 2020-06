Fjern blokering af Fortnite med en VPN

Du elsker Fortnite, men du er afskåret fra at spille det på kontoret, I skolen eller på universitet – der er sågar blokeret for spillet i hele lande! Nogle blokeres af tjenesten selv, og selvom det til tider kan være rimeligt, føler nogle spillere, at Fortnites regler kan være for restriktive.

Er det muligt at omgå disse blokeringer af Fortnite? Ja, men det kan være lidt besværligt. En af de letteste måder er ved at benytte en VPN (Virtual Private Network).

Dette kræver, at du har administrationsrettigheder op den enhed, som du ønsker at benytte. En VPN skaber en sikker tunnel imellem dig og serverne – i dette tilfælde Fortnites servere – og lader dig omgå diverse blokeringer på IP-niveau, som igen begrænser visse adresser i at få adgang.

Desværre har Fortnite også en ”ingen-VPN”-politik, så det er ikke alle VPN-tjenester, som fungerer. Vores nuværende favorit er ExpressVPN, men der er også andre muligheder.

Sådan fjerner du blokerinen af Fortnite

Det eneste du skal bruge, er en VPN, og de mest imponerende af slagsen (som dem herunder) er meget lette at bruge. Du downloader blot klient appen til din valgte enhed – vores favorit-tjenester har mobilversioner til Android og iOS samt til PC og Mac – installer den og vælg det land du vil forbindes til og have vist om placering.

Herefter skal du blot trykke på GO-knappen, som nu vil omdirigere din internettrafik igennem VPN-tjenestens eget netværk, som igen skjuler din placering og virkelige IP-adresse.

Det er sådan set det.

De tre bedste VPN-tjenester til at fjerne blokering af Fortnite:

1. ExpressVPN

Den bedste all-round løsning

Antal servere: 1500+ | Server-lokationer: 148 | IP addresser: 30,000 | Max antal enheder: 3

Virker på næsten alle platforme

Over 1,000 hurtige servere

Fantastisk 24/7 live kundesupport

Kun 3 samtidige forbindelser

Der er en grund til, at ExpressVPN ligger i toppen af vores lister. Den er bare bedst. Den er særligt nem at bruge. Her får du en stor “power”-knap, som klarer det hele med et enkelt tryk. Men der er også mere avancerede funktioner, for de som har lyst til mere eller har mere atypiske Wi-Fi-netværk. Du får høje hastigheder fra de over 2.000 servere fordelt over 94 lande. Tech Support er klar 24 timer i døgnet alle ugens dage. Du får 30 dages gratis prøve på ExpressVPN. Er du tilfreds, kan du derefter nyde godt af vores særlige tilbud, som giver dig 49% rabat med TechRadar, hvor du får 3 måneder gratis med en årsplan.

2. IPVanish

Hurtig, ingen log-filer og 24/7 kundeservice

Antal servere: 1,000+ | Server-lokationer: 60+ | IP addresser: 40,000+ | Max antal enheder: 10

Logger ingenting

"Verdens hurtigste VPN"

24/7 kundeservice

Ingen gratis prøveperiode

IPVanish er en af de hurtigste VPN-tjenester. Dertil er den super sikker og har en politik om ikke at logge noget som helst – dit privatliv er i højsædet. Du har adgang til 800 servere og kan hoppe rundt imellem imponerende 40.000 IP-adresser, hvilket betyder, at du altid bør kunne finde en åbning, der giver dig adgang til Facebook. Den virker samtidig på op til fem enheder på samme tid, så du kan dele med venner og benytte flere gadgets på samme tid.

3. VyprVPN

Så mange IP-adresser

Antal servere: 700+ | Server-lokationer: 70+ | IP addresser: 200,000+ | Max antal enheder: 3-5

Sikkerheden er vigtig

Imponerende hastigheder

Mange IP-adresser

Lidt logging (forbindelsestider og IP-adresser)