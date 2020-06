Fjern blokering af Facebook med en VPN

Det er en smal sag at følge med i venners liv på Facebook, indtil den dag, hvor du finder ud af, at adgangen er blevet blokeret, og pludselig er klar over, hvor afhængig du er blevet af det sociale medie. Denne blokering af Facebook kan ske på arbejdet, i skoler eller endda på nogle offentlige Wi-Fi-hotspots - såvel som i nogle lande - som Kina og Iran.

De som udbyder Wi-Fi-forbindelsen, ønsker måske ikke, at du er social på FB, når du skulle gøre andre ting. Men du skal ikke straffes for at have afsluttet dit arbejde og ikke har noget at lave, vel? Vi er her for at hjælpe dig. Selvom Wi-Fi muligvis er blokeret på IP-niveau, er der en vej udenom.

Ja, du skan stadig få dit FB-fix. Du kan snyde dig uden om blokeringen ved at downloade en VPN. Denne giver dig mulighed for at se du som op du logger ind et andet sted, og fungerer på laptops, mobiler og tablets. Som en yderligere bonus kan du opnå en højere hastighed og bedre sikkerhed. En VPN giver super hurtig adgang til Facebook, imens du holder din placering og identitet skjult. Du kan nu nyde det du ønsker, når du har brug for det, uden hensyntagen til et begrænset Wi-Fi-netværk.

Vi har prøvet de bedste (og nogle af de værste) VPN-muligheder og indsnævret listen til de tre bedste. Lige nu er vores favorit ExpressVPN, som har en rigtig god app, der bare virker.

Sådan fjerner du blokering af Facebook

Når du først har installeret en VPN (vi giver dig tre gode bud herunder) og konfigureret din maskine, hvad enten det er en mobil, bærbar computer, tablet eller lignende, er det tid til at starte den.

Åbn VPN-appen, og vælg et sted, hvor du vil logge ind fra - ideelt set det land, du befinder dig i, så du ikke får nogen uønskede oversættelser af internationale tilpasninger fra Facebook.

Når du åbner Facebook på din enhed, giver Wi-Fi-netværket dig adgang, og du kan nyde alt, hvad det har at tilbyde. Hvis du har problemer, kan du altid ændre placeringen på VPN og prøve igen for at sikre dig, at du finder en server, der fungerer bedst for dig.

De tre bedste VPN-tjenester til at fjerne blokering af Facebook:

1. ExpressVPN

Den bedste all-round løsning

Antal servere: 1500+ | Server-lokationer: 148 | IP addresser: 30,000 | Max antal enheder: 3

Virker på næsten alle platforme

Over 1,000 hurtige servere

Fantastisk 24/7 live kundesupport

Kun 3 samtidige forbindelser

Der er en grund til, at ExpressVPN ligger i toppen af vores lister. Den er bare bedst. Den er særligt nem at bruge. Her får du en stor “power”-knap, som klarer det hele med et enkelt tryk. Men der er også mere avancerede funktioner, for de som har lyst til mere eller har mere atypiske Wi-Fi-netværk. Du får høje hastigheder fra de over 2.000 servere fordelt over 94 lande. Tech Support er klar 24 timer i døgnet alle ugens dage. Du får 30 dages gratis prøve på ExpressVPN. Er du tilfreds, kan du derefter nyde godt af vores særlige tilbud, som giver dig 49% rabat med TechRadar, hvor du får 3 måneder gratis med en årsplan.

2. IPVanish

Hurtig, ingen log-filer og 24/7 kundeservice

Antal servere: 1,000+ | Server-lokationer: 60+ | IP addresser: 40,000+ | Max antal enheder: 10

Logger ingenting

"Verdens hurtigste VPN"

24/7 kundeservice

Ingen gratis prøveperiode

IPVanish er en af de hurtigste VPN-tjenester. Dertil er den super sikker og har en politik om ikke at logge noget som helst – dit privatliv er i højsædet. Du har adgang til 800 servere og kan hoppe rundt imellem imponerende 40.000 IP-adresser, hvilket betyder, at du altid bør kunne finde en åbning, der giver dig adgang til Facebook. Den virker samtidig på op til fem enheder på samme tid, så du kan dele med venner og benytte flere gadgets på samme tid.

3. VyprVPN

Så mange IP-adresser

Antal servere: 700+ | Server-lokationer: 70+ | IP addresser: 200,000+ | Max antal enheder: 3-5

Sikkerheden er vigtig

Imponerende hastigheder

Mange IP-adresser

Lidt logging (forbindelsestider og IP-adresser)