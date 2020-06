Anmeldelse: The Last of Us 2

The Last of Us 2 er en følelsesladet, fængslende mavepuster, der udforsker temaer om hævn, stammedannelser og de grå områder indenfor moral, hvilket ikke kun gør det til årets bedste spil, men også for denne generation.

Review Information Spilletid: 30 timer Platform: PS4 Denne anmeldelse indeholder spoilere fra The Last of Us 2

Troy Baker forsøgte at advare os. Stemmeskuespilleren, der portrætterer Joel i The Last of Us, fortalte os, at vi ikke var klar til The Last of Us 2 - og han havde ret. Uanset om du har set spoilere, set trailere eller bare har dine egne forventninger til, hvad The Last of Us 2 vil indeholde, vil du ikke være forberedt på den følelsesmæssige virkning af denne fantastiske efterfølger - og der er intet som at opleve det fra første hånd.

The Last of Us 2 er et betagende mesterværk. Ikke alene forbedrer det alt fra sin forgænger, men det trumfer ethvert PS4-spil, der er frigivet i denne generation. Det er ikke kun den følelsesmæssige og nuancerede fortælling, der med sikkerhed overskrider grænserne for, hvad vi forventer fra et spil, men det er den måde, spillet tager en kritikerrost formel og løfter den til mere end hvad vi kunne have forestillet os. Og spillet gør dette uden at falde i de samme faldgrupper, som vi er så vant til at se i spil.

Men denne udforskning af nyt territorie betyder ikke, at udvikleren Naughty Dog har bevæget sig væk fra kerneelementerne i serien. Inficerede lurer stadig i skyggerne af øde bygninger, og vi præsenteres stadig for forbløffende, fortabte verdener, der kun tilbyder mindre områder til udforskning fra alfarvej, og vi bliver igen følelsesmæssigt bundet til de smukt udviklede figurer.

Selvom The Last of Us udkom for syv år siden, er der masser af plads til justeringer og tilføjelser til at modernisere, hvad der i det originale spil ofte kunne være en uhyggelig oplevelse. I The Last of Us 2 er kampen mere flydende, men afmålt, idet man ikke kun tager højde for, hvordan en karakter vil håndtere en given situation, men også fysiske karakteristika om deres styrker og svagheder, mens små men vigtige forbedringer af våben- og færdighedsopgraderinger giver mulighed for mere kontrol over din spillestil.

Alle disse aspekter skaber tilsammen en efterfølger, der ikke vil skuffe, og som vil lade dig rive med, imens du trækkes længere ind fra hver scene til scene. Det har været en hård vej for The Last of Us 2, som har været plaget af forsinkelser og spoiler lækager, men vi kan forsikre dig om, at det har været ventetiden værd. Hvis der er endnu et aktuelt spil fra denne generation, som du er nødt til at spille i år, så er det The Last of Us 2.

The Last of Us 2 pris og lanceringsdato

Hvad er det? Fortsættelsen til det kritikerroste The Last of Us

Fortsættelsen til det kritikerroste The Last of Us Lanceringsdato? D. 19 juni 2020

D. 19 juni 2020 Hvad kan jeg spille det på? PlayStation 4

PlayStation 4 Pris? Standardudgaven koster 439 kroner

En historie om vold

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Udforsker stammeledelse og hævn og slører moralens linjer

Bygger videre på tidligere relationer og forhold

Undgår klicheer og stereotyper

I The Last of Us så vi smugleren Joel, der havde til opgave at ledsage den nervøse teenager Ellie gennem et post-apokalyptisk USA på en mission for at finde en militsgruppe kendt som Fireflies, som er bosiddende i Massachusetts State House uden for karantæneområdet. Under rejsen kommer det frem, at Ellie er immun mod den infektion, der har hærget kloden, og at Fireflies vil have hende, så de kan forsøge at udvikle en kur. Men når da viser sig, at Fireflies på dette sted er blevet dræbt, rejser Joel og Ellie til Jackson County, Wyoming for at hente hjælp fra Joels bror Tommy, en tidligere Firefly, for at lokalisere gruppen.

Det viser sig, at Fireflies er på Saint Mary's Hospital i Salt Lake City, Utah. Så, for at gøre en lang historie kort, rejser parret til hospitalet, hvor de finder militsgruppen. Imidlertid fortæller Marlene, lederen af



Fireflies, til Joel, at Ellie bliver forberedt til en operation, for at finde en kur, og at den inficerede del af Ellies hjerne skal fjernes - hvilket i sidste ende ville dræbe hende.

Joel, der bestemt ikke er med denne plan, dræber alle Fireflies og flygter med Elllie, der på denne lange rejse er blevet som en datter for ham. Parret vender tilbage til Jackson, men Joel lyver til Ellie om deres flugt og fortæller hende, at Fireflies havde fundet andre immune mennesker, og at de ikke kunne finde en kur, så hun kunne frit gå.

"Enhver følelsesmæssig sekvens er bedre at spille end at tale om. Stol på os."

The Last of Us 2 fortsætter historien omtrent fire år efter dens forgænger. Ellie og Joel bor nu sammen med Joels bror Tommy i en bygning i Jackson County, hvor de har opbygget liv, som det nu er bedst muligt, når man tager den farlige og uforudsigelige verdens tilstand i betragtning.

Forholdet mellem Ellie og Joel bliver imidlertid anstrengt, idet Ellie er i tvivl om, hvad der virkelig skete med Fireflies, og Joel kæmper for at løsne grebet på den (nu voksne) kvinde, som han engang satte sit liv på spil for at beskytte.

Straks bliver vi igen draget ind i figurenes liv, selvom deres forhold er drastisk ændret fra da vi forlod dem. Naughty Dog udnytter båndet, vi har udviklet til Joel og Ellie, på en måde, der virkelig får dig til at føle med dem begge.

Efter en række oprivende begivenheder forlader Ellie Jackson på jagt efter hævn og rejser til Seattle i forfølgelse af medlemmer af en ny militsgruppe, der er dukket op i stedet for Fireflies: Washington Liberation Front (WLF eller Wolves for kort).

Vi vil ikke fortælle dig mere end det om de efterfølgende begivenheder i denne anmeldelse, fordi du virkelig har brug for at opleve det selv. Enhver følelsesmæssig sekvens er bedre at spille end at tale om. Stol på os

Et moralsk minefelt

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Hvor The Last of Us primært udforskede forholdet mellem Ellie og Joel, går The Last of Us 2 langt ud over dette. Man kunne let tro, at dette er en simpel blodige hævnhistorie, og Naughty Dog kunne være faldet i denne fælde.

I stedet begynder vi på en historie, der slører linjerne mellem 'gode fyre' og 'onde', ofte på en måde, der er svær at fordøje, og hvor en 'os kontra dem' mentalitet bliver meget mere kompliceret, når alle blot er ude på at overleve. Der er mere som forbinder os, end der adskiller os, og Naughty Dogs nuancerede historiefortælling afslører paralleller mellem Ellie og dem, hun ser som den 'andre' på subtile, men kraftfulde måder.

"Hver linje i The Last of Us 2 tjener sin plads, er nøje overvejet og bærer en følelsesmæssig vægt."

Den måske sværeste pille at sluge er, at vi bliver tvunget til at se, at Ellie mister sig selv, og de ting hun bekymrer sig om som et resultat af en vendetta, samtidig med at hun er medskyldig i sine voldelige handlinger og derefter bevidner konsekvenserne af disse handlinger hos andre.

Hvor andre spil har forsøgt at udbygge 'fjendens' karakterer, give dem en tragisk baghistorie eller en formildende omstændighed, går The Last of Us 2 et skridt videre. Du føler empati for den anden part, og dine følelser for hovedpersonerne skifter; det er ubehageligt og et ægte vidnesbyrd om Naughty Dogs historiefortælling.

Hver linje i The Last of Us 2 tjener sin plads, er nøje overvejet og bærer følelsesmæssig vægt, med smukt scriptede scener, som de nysgerrige vil snuble over, men som mere travle spillere kan gå glip af.

Denne betænksomhed gennemsyrer spillet. Vi ser en diversitet, der ikke burde være en mulig for et spil af denne tid. Vi præsenteres for forskellige kropstyper, ofte atypiske for de bikini-beklædte kvinder, som vi stadig ofte ser i moderne medier; en række etniciteter, hvor man undgår de dovne stereotyper; og der er en udforskning af køn og seksualitet, der ikke føles påtvunget eller ubehagelig, og som undgår faldgruberne og typiske klicheer.

Vi er ikke i Jackson længere...

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Små lommer med plads til efterforskning

Nye samlerobjekter

En forbedret og mere detaljeret verden

The Last of Us 2 viser os mere af den detaljerede og fantastiske verden, som vi blev forelsket i i det første spil. Selvom du ikke kan udforske hvert et sted lige så grundigt, som de nysgerrige blandt os måske vil, vil du stadig kunne opsuge den dystre atmosfære, især de mindre detaljer, inden du går ned ad den lineære sti, der ligger foran dig.

Hermed ikke sagt, at der ikke er områder, der skal undersøges. Her er små lommer der kan udforskes, når du har brug for at indsamle ressourcer og samleobjekter, og ofte kan udnyttelse af disse føre til, at du udløser scener, som du ellers var gået glip af, og som tilføjer mere historie og karakterudvikling. Vi beder dig om at tage så meget som muligt med, men som Naughty Dog tidligere sagde, er der er masser af scriptede scener, som du sandsynligvis vil gå glip af i første gennemspilning; dette er et spil, du bør spille mere end én gang.

Variationen i lokationer er en velkommen ændring for de, der blev trætte af genbrugte og øde lejlighedsbygninger, som var en stor del af The Last of Us, ofte kun varieret efter årstider. I stedet er der ændringer i både de miljøer, du udforsker, og på måderne du kan bruge dem til din fordel i kamp – det vender vi tilbage til.

Selvom udforskning ikke er obligatorisk i The Last of Us 2, kan spillere vælge at opsøge en mere udfoldet oplevelse. Der er elementer, ofte i form af dokumenter, der giver yderligere indsigt i spillets historie, mens de, der elsker at samle genstande, kan hente handelskort undervejs.

Der er også det lejlighedsvise pengeskab - med en kode i nærheden - der vil give dig masser af nyttige ressourcer. Og du vil ønske så mange af dem, som du kan få fat i til at bygge ting og opgraderinger.

Små men vigtige forbedringer

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Flere rejsemuligheder

Forbedrede muligheder for opgradering af færdigheder

Opgraderinger, der er skræddersyet til din spillestil

Vores foretrukne forbedring i forhold til The Last of Us, er måske opgraderingssystemet. Hvor The Last of Us så Joel indsamle kosttilskud for at forbedre specifikke evner, tilbyder The Last of Us 2 forskellige færdigheder, så du kan bruge kosttilskud til at opgradere specifikke evner som stealth, præcision og sprængstoffer. Du kan låse op for nye ved at finde træningshåndbøger - men disse er lette at overse, så hold øjnene åbne.

Som Naughty Dog tidligere advarede imod, er ressourcerne knappe, og derfor skal du være lidt mere forsigtig med hvad du vælger at opgradere, end du måske er i andre spil.

"Der er mangel på ressourcer, og derfor skal du være lidt mere forsigtig med det, du vælger at opgradere."

Dette gælder også våbenopgraderinger, som kan låses op med opsamlede materialer. Hver gang du finder nogle af disse materialer får du kun en håndfuld, og hver våbenopgradering kræver en betydelig mængde. Derudover er der få arbejdsbænke og langt imellem dem - og når du finder en, kan du blive frustreret over at opdage, at du ikke har nok materialer til at opgradere noget.

Selvom det kan være vanskeligt at vælge, hvad der skal opgraderes, giver disse forbedringer dig mulighed for at tilpasse Ellie mere til din spillestil. Derudover er der generelt flere tilpasningsmuligheder, herunder forskellige typer af pile ved siden af



sundhedssæt, miner og muligheden for at gøre nærvåben dødbringende. Det afhænger virkelig af, hvordan du vil spille.

Udover håndværk og opgraderinger er også måden du kommer rundt på blevet forbedret. Du bliver ofte præsenteret for små gåder, som du skal løse for at din karakter kan klatre over vægge og få adgang til bygninger, som ellers er uden for rækkevidde. For at manøvrere dig rundt i disse nye områder har du et par flere muligheder, såsom sjældne lejligheder til at bruge reb, en dedikeret hoppeknap (endelig) og muligheden for både at krybe og kravle - praktisk til at gemme sig under køretøjer og i langt græs. Det er små, men velkomne ændringer, der giver spillet nyt liv og et friskt pust.

Post-apokalyptisk arsenal

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Ny undvigemanøvre og andre kampmuligheder

Mere vægt på intelligent kamp

Kamp er flydende med vægt på det fysiske

Vi kommer ikke uden om det: The Last of Us 2 er en voldelig affære. Selvom volden ikke er umotiveret og spiller en rolle i den samlede fortælling, bliver du nødt til at vænne sig til det faktum, at Ellie stort set slår alle hun møder ihjel.

Men det er ikke altid klogt at kaste sig ud i myrderiet i The Last of Us 2. I stedet fandt vi, at en mere nøjeregnende, stealth-tilgang syntes at give bedre resultater - og der er masser af kampmuligheder til at gøre dette.

Eksempelvis i en situation hvor Ellie er omgivet af Seraphites udstyret med buer (en fjendtlig kult, kendt under kaldenavnet 'Ar'), udnyttede vi det høje græs til at skjule os, og ved hjælp af bue pil, fjernede vi fjenderne én efter én og brugte ting som flasker til at distrahere og adskille enkeltpersoner fra gruppen. Det hjælper også at smide en mine eller to - disse fungerer i teorien som fjernbetjente bomber, der sprænger, når fjender nærmer sig, som de gjorde i det første spil - ligesom Ellies lytteevne (arvet fra Joel), gør det muligt at registrere fare selv i svagt oplyste scenarier. Muligheden for at stealth-dræbe fjender er naturligvis også tilbage - forudsat at du kan komme tæt nok på uden at blive opdaget.

"Kamp er ikke altid nødvendig, og du kan bruge miljøet til at snige forbi fjender, ved at klatre under biler eller gennem højt græs. Det er virkelig op til dig, hvordan du vil spille."

Men kamp er ikke altid nødvendig, og du kan bruge miljøet til at snige forbi fjender, ved at klatre under biler eller gennem højt græs. Det er virkelig op til dig, hvordan du vil spille – I hvert fald i de fleste tilfælde.

Hvis du er en person, der foretrækker en smule mere action, kan du også skyde dig frem, men vi anbefaler, at man trækker sig tilbage, når tingene bliver for hektiske, da det kan være en smule upraktisk - og potentielt dødelig - at skulle skifte mellem tyoer af ammunition eller våben eller skal til at fremstille eftertragtede materialer, såsom sundhedssæt, midt i en ildkamp.

Den nye undvigelsesevne betyder dog, at (hvis den times rigtigt), at du hurtigt kan undvige et nærkampsangreb, inden du lander dit eget endelige slag mod en fjende. Mens Ellie er hurtig og smidig og i stand til ofte at bevæge sig rundt uopdaget, før hun leverer et dødbringende slag på en intetanende fjende, egner hendes fysik sig ikke en hårdhændet nærkamp.

Så hvis en fjende kommer for tæt, er det godt at have et opgraderet nærvåben på sig, så du kan afværge, men der er situationer, hvor du bliver nødt til at ty til frustrerende slag med knaptryk for at løsne dig selv fra deres greb - noget, der er velkendt for dem, der kæmpede med de inficerede i det første spil.

Når vi taler om de inficerede, selvom de ikke nødvendigvis er den største trussel i The Last of Us 2 (den ære går nu til mennesker), udgør de stadig en trussel. Mens du støder på dine gamle fjender som Clickers, Bloaters og Runners, er der også et par nye inficerede arter at beskæftige sig med - inklusive Shambler, der har det med at afgive giftige dampe overalt, når de kommer for tæt.

Hvor de inficerede altid er til stede i The Last of Us 2, handler hovedfortællingen aldrig om dem, og de er heller ikke i vejen for historien; i stedet fungerer de som en påmindelse om den verden, du beboer - i tilfælde af at du skulle have glemt det.

Fremskridt med hensyn til tilgængelighed

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

De fleste aspekter af spillet kan justeres, så de passer til spillerens krav

Et af de hidtil mest tilgængelige spil

Over 60 tilgængelighedsfunktioner

The Last of Us 2 er et af de mest tilgængelige AAA-spil, vi har set til dato, og har i alt mere end 60 tilgængelighedsfunktioner. Disse er tilgås fra hovedmenuen og giver spillerne mulighed for at justere en række forskellige aspekter af spillet, så det passer til brugerens behov, hvad enten det er at implementere tekst-til-tale-signaler og lyd-signaler, visuelle hjælpemidler, anti-bevægelsessyge-foranstaltninger eller at forbedre tilgængeligheden under kamp.

Der er også avancerede muligheder, der fokuserer på folk med problemer med finmotorikken og hørelsen, såvel som folk med dårligt syn og sågar blinde spillere. Disse muligheder mener vi bør være i hvert spil, og at se dem i et af de største spil i 2020 er meget kærkomment. Du kan lære mere om det fulde udvalg af tilgængelighedsindstillinger på PlayStation Blog.

Konklusion

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Det er svært at sige hvorfor du skal spille The Last of Us 2 uden at ødelægge de aspekter, der gør spillet virkelig godt.

Hvor den længe ventede efterfølger tilsyneladende starter som en fortælling om hævn, bliver den mere nuanceret, og Naughty Dog's vision begynder at titte frem. Og selvom det kan tage et par timer at komme rigtigt i gang, er tempoet perfekt til historien, der udspiller sig.

The Last of Us 2 kan nogle gange være en hård pille at sluge - det er lejlighedsvis hjerteskærende og kvalmende, og det bringer dig igennem hele det følelsesmæssige register.

Det er værd at bemærke, at dette er et meget længere spil end det første, og varer cirka 30 timer, afhængigt af hvor meget udforskning du vil deltage i. Hvis du ikke er investeret i historien, kan det virke som lang tid - men for dem, der er, er det næsten som to spil i det ene, en trequel og efterfølger pakket ind i en fuldt udbygget historie.

Der er overraskelser rundt om ethvert hjørne, og selv hvis du har set spoilere, er der masser af vigtige plot-punkter, som ikke blev berørt i lækager - og hvilke lækager der har været, vil ikke forringe din oplevelse med. Vi har ofte tænkt, at vi vidste, hvad der nu ville ske rundt om hjørnet, for kun for at blive mødt med noget helt andet. Meget af det skyldes Naughty Dogs (vellykkede) forsøg på at forvirre os ved at bruge falske voice-overs og smarte redigeringer til at tegne en anden historie i trailere og showcases til det, du får i det endelige spil.

The Last of Us 2 er muligvis ikke til de, der ikke har spillet originalen, men i stedet til dem, der har lært at elske disse figurer og deres verden. For netop dem er det mere end en værdig fortsættelse af en smukt fortalt historie, bygget på måder vi end ikke kunne forestille os, og med al den omhu, som vi ønskede.