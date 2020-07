Anmeldelse: Sonos Arc

Sonos er på gaden med en ny surround sound-løsning. Dette er deres enkle soundbar kaldet Arc. Vi kan ikke helt kan gennemskue, om enheden får sit navn fra HDMI-interfacet, den buede lyd eller det faktum, at det måske er en metafor for en enhed, der leverer imponerende surround-lyd til det moderne minimalistiske hjem. Uanset hvad er den nye soundbar fast besluttet på at vende hele soundbar-genren på hovedet – og det gør den. Sonos Arc understøtter Dolbys seneste TrueHD og Dolby Digital Plus lydformater, og kan herigemmen levere den bedste ukomprimerede lydkvalitet, som findes på de nyeste Blu-Ray-film og hos nogle af de førende streaming-tjenester. Dernæst forbedrer den 3D-lydbilledet ved hjælp af Dolby Atmos, som kaster lydene rundt på væggene omkring dig, så det lyder som om de kommer fra alle vinkler.

(Image credit: Future)

Alt dette lyder muligvis kompliceret, men opsætningen af Sonos Arc kunne ikke være enklere, og involverer, ligesom alle nyere Sonos-produkter, kun et par trin på smartphone-appen. De minimalistiske kabelforbindelser og alt-i-et-konstruktionen tilføjer en vidunderlig følelse at strømlinet æstetik. Har du en stue med 4 vægge og et tag, er Sonos Arc alt du har brug for, for at få stor surround sound. De 11 drivere af høj kvalitet arbejder sammen om at levere alt fra kraftig varm bas til rene og præcise høje toner under både musik og medieafspilning. Du kan tilføje baghøjttalerer og en subwoofer, hvis du ønsker det, men det er i teorien ikke nødvendigt – og koster også en mindre formue.

Alt i alt er Arc en temmelig forbløffende soundbar, der kan efterligne ægte 3D-lyd fra en slank og selvstændig enhed - og dette gør det til den bedste soundbar, som du kan købe i 2020.

Læs med og find ud af præcis hvorfor den skiller sig ud fra konkurrenterne.

(Image credit: Future)

Sonos Arc blev officielt lanceret d. 10. juni 2020 til en vejledende pris på 6.699 kroner. Selvom Atmos-højttaleren sagtens kan stå alene, kan du med fordel tilføje et sæt baghøjttalere, eksempelvis Sonos One til 1.699 kroner per styk og en Sonos Sub (Gen 3) til 5.999 kroner. Et fuldt setup med sub og baghøjttalere løber dermed op i 16.096 kroner. Det er immervæk også en sjat penge.

Arc er designet til at ligge under dit TV, men du kan også købe et specialdesignet vægbeslag, så det kan hænge på væggen. Dette koster 599 kroner.

Sonos Arc overtager pladsen som flagskib fra Playbar og Playbase. Hvis du synes Arc er for dyr, kan du også overveje den billigere og mindre Sonos Beam, som koster 3.260 kroner og fint kan forbedre lyden fra dit TV i både stuen og soveværelset.

(Image credit: Future)

Åasser til et TV på 55 tommer

Enkel opsætning

Dolby Atmos kræver et nyere TV med eARC

Der var en tid, hvor du behøvede tænke så meget over højttalerne i dit surround setup, for at få den bedste lydkvalitet. Men med Dolby Atmos kan du nu få 3D-lyd fra et mere strømline system, og der er ikke nogen bedre soundbar til at demonstrere dette end Sonos Arc.

Denne selvstændige enhed har kun to væsentlige indgange: et strømkabel og en HDMI-indgang. Der er også et Ethernet-stik samt en digital optisk til HDMI-adapter i kassen, men det anbefales, at du kun bruger dem, hvis det er absolut nødvendigt. Selvom det er standarden med de fleste soundbarer, får du sågar ikke nogen fjernbejening med. Du skal i stedet tilslutte soundbaren til dit TV via Audio Return Channel (ARC) og så bruge dit tvs fjernbetjening til at styre lyden (men du kan også bruge den nye Sonos S2 app på din smartphone).

Specs Højttalere: 5.0.2, 11 Class-D amplifiers, 8 woofers, 3 tweeters

Mål: 1141.7 x 87 x 115.7mm

Vægt: 6.25 kg

Overflade: Mat sort eller hvid

Forbindelser: HDMI input (ARC), optical digital audio til HDMI converter, Bluetooth, Ethernet port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR receiver

App: Android (no Trueplay), iOS

Subwoofer medfølger: Nej

I klassisk Sonos-stil er også farvevalget dejligt enkelt. Arc fås i sort og hvid. Du kan som tidligere nævnt parre Arc med et sæt baghøjttalere, eksempelvis Sonos One, og en Sonos Sub for at få en dybere bas og ægte surround sound.

Men fordi Arc er skabt til at kaste lyden rundt, kan enheden også give en ganske overbevisende 3D-lyd helt af sig selv, som går hen over hovedet og rundt om siderne på dig. Lyden kastes op i loftet og ud mod væggene og sendes tilbage. De enkelte enheder bag metalgitteret er netop vinklet, så de skyder i forskellige retninger.

(Image credit: Future)

Soundbaren er med sin højde på 8,7cm lidt højere end de fleste soundbarer, men den indbyggede IR-repeater betyder, at den ikke blokerer for forbindelsen til din fjernbetjening.

Den ekstra højde giver desuden lidt mere plads til de opadskydende Atmos-drivere. Med en bredde på 114,17cm er her tale om en ganske bred enhed og den er cirka lige så bred som et gennemsnitligt 55-tommer tv, men passer også fint til større skærme.

Der er en indbygget status-LED-pære, som selv justerer lysstyrken i henhold til omgivelserne og de diskrete kapacitive knapper til afspilning / pause, lydstyrke og lydløs hjælper med til at give det diskrete og enkle look, der smelter ind i baggrunden. Arc skal høres men behøver ikke gøre et stort væsen ud af sig rent visuelt.

Højttaleren vejer 6.25 kg og på bagsiden sidder to forstærkede huller til vægmontering. Det giver sig selv, men basresponsen er mere koncentreret, når den reflekteres fra en bordplade.

For at få ægte Dolby Atmos-surroundlyd skal dine medier være kodet i DolbyTrueHD eller Dolby Digital Plus, og du har desuden brug for en app, tv og modtager for at kunne afkode og afspille disse formater.

Selvom der føler en digital optisk konverter med til Arc, kan Atmos kun transporteres over HDMI 2.1, så ved at tilslutte den, går du glip af den højere lydkvalitet. Dolby Atmos er desuden stadig en sjældenhed så det kan være en sag i sig selv, at finde en kilde med det rigtige format. Læs eventuelt vores Atmos-guide for bedre at kunne forstå hvad det handler om.

(Image credit: Future)

Som med alle andre Sonos-produkter er installationsprocessen af Arc designet til at være så enkel som mulig. Alt klares gennem den nye Sonos S2 smartphone-app. Du bliver fra starten bedt om at downloade appen fra App store eller Google Play Store (hvis du ikke allerede har den).

Derefter skal du følge et par trin for at forbinde tv'et til Wi-Fi, diverse streaming-tjenester eller internetradio-tjenester, og vælge imellem Amazon Alexa eller Google Assistant. Udover dette er der ikke meget andet, som du skal gøre. Det er en meget smertefri proces (især hvis du allerede har en Sonos-konto).

Der er dog én sidste ting, som du bør gøre, før du afspiller din foretrukne high definition-lyd: Trueplay Tuning. Trueplay er Sonos 'proprietære lydværktøj, der analyserer rummets form og tilpasser lyden derefter. Vi kender allerede funktionen fra flere af deres andre højttalere og var ganske imponerede over den automatiske funktion, som var indbygget i deres flytbare Sonos Move. Med denne funktion adskiller Arc sig virkelig fra den gennemsnitlige soundbar.

(Image credit: Future)

Der er dog et ret betydeligt problem: Trueplay er kun tilgængeligt på iOS-enheder til stor gene for folk, der ikke har købt sig ind i Apple-universet. Sonos udtaler, at mangfoldigheden i Android-hardware betyder, at de ikke kommer til at understøtte platformen lige med det samme.

Heldigvis kan du låne en iOS-enhed af en ven eller bekendt for at kalibrere soundbaren, når du har placeret den, hvor du vil have den. Dette er måske lidt bøvlet, men dog stadig enklere end at skulle benytte en dedikeret tuningmikrofon, som det eksempelvis ses med flere surround-recievere.

Da vi allerede benytter Alexa på andre Sonos-højttalere i hjemmet, var det intet problem også at få dette aktiveret på Arc. Oplevelsen er dog en anelse begrænset i forhold til en ægte Alexa-højttaler. Alexa er ikke officielt tilgængeligt i Danmark, hvorfor de fleste nok vil benytte Google Assistant i stedet.

(Image credit: Future)

De 8 woofere og 3 diskantenheder er fremragende til både film og musik

Fantastisk surround sound fra en enkelt højttaler

Det er essentielt at have et rum, der passer til Arc

Når det kommer til ydelsen fra højttalerne i Sonos Arc, er der ingen tvivl – de er alle fantastiske. Otte elliptiske woofere kombineres til at levere en solid basrespons, og tuningen sikrer en varme i mellemtonen, som stadig er klar og præcis.

Denne præcision matches af de tre kegleformede diskantenheder, der leverer særligt sprøde højder med en imponerende grad af kontrol. Vi blev især betaget af enhedens evne til at levere lydbilleder, der adskiller de enkelte instrumenter under bestemte arrangementer uden at det føles usammenhængende.

Denne type rumlig præcision giver mening, når man tænker på, at Sonos Arc blev designet til at få mest muligt ud af Dolby Atmos, et lydkodeks, der adskiller lyde i objektbaserede lydspor, så bestemte kilder hurtigt kan flyttes mellem højttalere og lettere hoppe rundt i rummet. Sonos Arc er derfor ikke overraskende god til at kaste lyden rundt i rummet, når du har fået tunet den, og er i stand til at kaste rundt med effekter, hvad enten det er bag eller ved siden af dig.

(Image credit: Future)

Fordi rummets udformning betyder så meget for Arcs ydelse, er det værd at være særlig opmærksom på dette, når man skal bedømme Arcs evne til at levere surround sound. ’

Vi testede først Arc i et rum med højt til loftet og med en skråvæg bag sofaen, hvilket gjorde det svært at sprede lyden bag til. Vi kunne med andre ord fornemme en fremragende lyd fra siderne, men fik ikke helt samme fornemmelse som fra et ægte surround setup, når det kom til baghøjttalere.

Vi flyttede derefter Arc til et kvadratisk soveværelse, hvor der ikke var helt så højt til loftet, men hvor lyden til gengæld kunne få lov at ramme og blive projekteret fra bagvæggen. Her er surround fornemmelsen langt bedre, og det er tydeligt, at lokalets udformning betyder meget. Det er imponerende hvor luftig og fyldig lyden kan være med det rette lydspor og det er ikke svært at høre, hvorfor Arc er det nye flagskib.

Selvom Arc har masser af kræfter og som bevist godt kan levere en god surround-fornemmelse, skulle vi naturligvis også prøve det fulde setup af, og tilsluttede derfor to styk Play One og en Sub. Den ekstra bas var ikke decideret nødvendig, men det er imponerende at høre hvor meget luft og tyngde der er i det fulde setup. Skønt den simulerede surround-effekt er god, kan den dog aldrig helt erstatte ægte baghøjttalere. Har du plads, råd og lyst, er et 5.1-setup fra Sonos ret så lækkert.

Når det er sagt, kan Arc dog også sagtens stå alene, og kan stadig levere rigeligt oomph til eksplosionerne på skærmen.

(Image credit: Future)

Du skal købe Arc, hvis...

Du vil have Dolby Atmos-lyd

Sonos Arc er en af de bedste højttalere, vi har hørt, når det kommer til lydseparation, hvilket gør den ideel til surround sound.

Du vil have et simpelt surround sound setup

Arc er den bedste woofer-fri soundbar vi har hørt, så vil du have en enkel opsætning med kun soundbar uden kabelrod, så er den et fremragende valg.

Du har allerede købt ind i Sonos multihøjttaler økosystemet

Til alle med en Sonos-højttaler derhjemme (eller dem, der overvejer at investere i en). Arc glider let og elegant ind i dit multirum-setup.

Lad være med at købe Arc, hvis...

Du ikke har adgang til en iOS-enhed til Trueplay Tuning

Trueplay er essentielt for at få god 3D-lyd fra Arc. Selvom du godt kan få Atmos-lyd uden, bør du låne en vens iOS-enhed, for at få mest muligt ud af Sonos Arc.