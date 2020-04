Anmeldelse: Sennheiser HD 450BT

Sennheiser er kendt for at lave nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner, og deres seneste model, Sennheiser HD 450BT er et glimrende alternativ til deres Momentum 3 Wireless eller vore nuværende favorit Sony WH-1000XM3.

Med sit minimalistiske design og indbyggede støjreducering satser disse helt foldbare trådløse bøffer på at ramme især pendlerne. Men hvordan klarer de sig så i forhold til dyrere alternativer?

Det satte vi os for at prøve af, og kan nu konkludere, at Sennheiser HD 450BT nok skal blive et sikkert hit.

Pris og tilgængelighed

Sennheiser HD 450BT kan købes nu og koster omkring 1.490 kroner. Det er lidt billigere end de bedste trådløse hovedtelefoner i 2020, 500 kroner mindre end vores nuværende favorit, Sony WH-1000XM3, og 800 kroner mindre end Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Design

Disse enkle over-ear hovedtelefoner fås i sort og hvid: vi fik tilsendt et hvidt eksemplar, med grå ørepuder samt grå detaljer på bøjlen. De er for så vidt ganske pæne at se på, men knap så iøjefaldende som Sennheisers Momentum 3 Wireless. Nogle vil måske finde designet lidt for kedeligt, men foretrækker du et enkelt design, er det her lige noget for dig.

Sennheiser HD 450BT kan foldes sammen, så de ikke fylder mere end højst nødvendigt og eksempelvis proppes i en taske eller i lommen. Det er smart og gør dem gode til at tage med på farten.

Sammenligner vi direkte med Momentum 3 Wireless, er det tydeligt, at HD 450BT ikke har samme byggekvalitet og derfor føles lidt mere skrøbelige: plastikkonstruktionen kan bedst beskrives som spinkle og de er knap så solide og kraftigt bygget som Momentum 3 Wireless.

Heldigvis afspejles plastikkonstruktionen også i prisen, selvom man stadig godt kunne have ønsket sig et lidt mere lækkert design. Heldigvis betyder plastikken også, at HD 450BT føles lette og kan bæres over længere tid uden det bliver ubehageligt. Kopperne er tilpas bløde og de sidder ikke for stramt, så man eventuelt får varme ører, hvilket ellers er ret almindeligt med on-ear og over-ear hovedtelefoner.

I bunden af højre kop finder du en USB-C-port til opladning, en 3,5mm indgang, knapper til at styre musikken og opkald samt en dedikeret knap til stemmeassistenter – både Siri og Google Assistant er understøttet.

Batterilevetid og forbindelser

Med sine 30 timers batterilevetid (dette er med den aktive støjreducering slået til), kan Sennheiser HD 450BT hamle op med Sony WH-1000XM3 og sågar slå Bose Noise-Cancelling Headphones 700 med hele 10 timer. Det er også langt bedre end de 17 timer i de dyrere Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Parring med enheder er meget nemt, takket være Bluetooth 5.0. Gamere vil sætte pris på at HD 450BT understøtter aptX Low Latency, udover aptX, AAC og SBC, hvilket betyder, at du undgår forsinkelser i forhold til hvad du ser på skærmen og hvad du hører i hovedtelefonerne. Vi oplevede da heller ikke problemer med synkroniseringen, da vi så film på vores telefon.

Sennheiser HD 450BT kan også bruges sammen med Sennheiser Smart Control-appen, som lader dig ændre på equalizeren, hvilket er smart for de, som gerne vil tilpasse lydprofilen til deres personlige smag.

Modsat Sennheiser Momentum 3 Wireless kan man dog ikke ændre indstillinger på støjreduceringen. Enten er den slået til eller også er den slået fra – dette via en knap på højre side.

Vi oplevede, at de var bedre til at fjerne lavfrekvent støj, end de høje toner. Eksempelvis kan de fint fjerne vindstøj udendørs, imens sirener fra udrykningskøretøjer stadig kan høres – det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Lydkvalitet

Sennheiser har fat i noget helt rigtigt, når det kommer til lyden i HD 450BT, som er klar og detaljeret, uden at virke kedelig. Disse hovedtelefoner giver en fantastisk blanding af højkvalitetslyd med varme og spændende basfrekvenser. Denne kombination af kontrolleret, men varm, bas og kompakt og livlig diskant viser sig for alvor med Kendrick Lamars Alright. Den dissonerende vokal byder på en udfordrende harmonisk baggrund, hvor en resolut skarptromme og kraftige slagværktøjer skærer igennem.

Vi bevægede os videre til King Kunta, hvor hovedtelefonerne får mulighed for at demonstrere det lavfrekvente med dybe svampeagtige baslinjer under tegneserieagtig klokkeklang og utrolige elguitarer med saftig energi.

Vi forsøgte os også med noget lidt roligere, og valgte Joanna Newsoms Sprout and the Bean. Harpen demonstrerer fint det spænd, som disse hovedtelefoner har, med rumlende bastoner og en dryppende diskant. Dette nummer illustrer fint den vekslende dynamik. DY får måske en større dynamisk spændvidde og bredere lydbillede i Momentum 3 Wireless, men lyden i HD 450BT formår stadig af fremhæve detaljerne i musikken, som du hører.

Hovedtelefonerne kæmper lidt mere i de hektiske og mellemtonestærke numre som The Nationals Sea of Love. Det er lidt ærgerligt. Nogle af de højere toner fra guitaren går tabt. Skal vi være helt firkantede, havde vi desuden foretrukket et mere åbent lydbillede og lyden er lidt mere indelukket end i Momentum 3 Wireless.

Konklusion

Overordnet set er vi Ganske imponerede over Sennheiser HD 450BT – særligt på grund af lydkvaliteten. De har en velbalanceret lydprofil, som både bør tilfredsstille de audiofile samt de som kan lide meget bas. Batterilevetid og tilslutningsmuligheder er god og støjreduceringen fungerer udmærket, selvom de ikke helt lukker af for omverdenen.

Vores største anke skal ses i byggekvaliteten, som er lidt skrøbelig og selvom de er billigere end Momentum 3 Wireless, er de ikke i den billige ende. Af denne årsag synes vi, at det er rimeligt at forlange lidt mere. Når det er sagt, er det et nydeligt sæt hovedtelefoner og er du på udkig efter et billigere alternativ til Sony WH-1000XM3, bør du overveje Sennheiser HD 450BT.