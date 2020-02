Samsung Galaxy S20 bliver for de fleste den første 5G-telefon og har et 64MP-kamera og 3x optisk og 30x digital zoom. Den er langt foran S10, men har også en højere pris og står samtidig i skyggen af Galaxy S20 Plus og S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 anmeldelse på to minutter

Samsung Galaxy S20 er endelig blevet afsløret under Unpacked 2020 i San Francisco (som også bød på Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra, foldbare Samsung Galaxy Z Flip og Samsung Galaxy Buds Plus).

Galaxy S20 er den billigste af de nye modeller, og selvom den ikke er den billigste telefon Samsung nogensinde har lanceret, byder den på væsentlige opdateringer til kameraet, batteriet og 5G. Det er denne telefon du skal købe, hvis du vil prøve det nyeste fra Samung – jovist du kan også vælge den dyrere Ultra med mere lagerplads og 108MP-kamera, men til hverdagsbrug er S20 nok til de fleste.

Den 6,2 tommer store skærm er proppet med ny og imponerende teknologi, og på bagsiden sidder tre kameraer, som er nok til de fleste – især kombineret med 8K videooptagelse (som vi ikke kan se nogen efterspørge på nuværende tidspunkt).

Galaxy S20 specs Vægt: 163g

Mål: 151.7 x 69.1 x 7.9mm

OS: Android 10

Skærm: 6.2 tommer

Opløsning: QHD+ (563ppi)

Opdateringshastighed: 120Hz

RAM: 8GB/12GB

Lagerplads: 128GB + microSD

Batteri: 4,000mAh

Bagsidekamera: 12MP + 12MP + 64MP

Frontkamera: 10MP

Vi havde en times tid sammen med triple-kameraet i Galaxy 20 og var imponerede over tre ting. For det første har Samsung øget den enkelte pixels størrelse fra 1,4 mikron i S10 til 1,8, dernærst er selve kamerasensorerne større – dem alle sammen. Samsung siger, at nattefotos vil være klarere, og kalder det den største kameraopgradering siden Galaxy S7 fra 2016. Det er en dristig påstand.

For det tredje springer telefotolinsen fra 12MP i Galaxy S10 til 64MP (selvom de individuelle pixels her er mindre, så det ændrer måske ikke så meget i forhold til hvad tallet antyder) og giver os 3x optisk og 30x digital zoom.

Ultravidvinkellinsen er gået fra 16MP til 12MP – men øget i mikroner og størrelse på sensoren, hvilket skulle være vigtigere. Alle linser er på papiret bedre, men ikke så dramatisk som i S20 Ultra.

Galaxy S20 er den første telefon vi har testet, som kan optage i 8K, hvilket først virker ret unødvendigt. Men når du så er farer, at dette giver dig mere frihed til at redigere og beskære dine billeder uden at ofre detaljer og i stedet gemme i 4K eller 1080P, giver det mere mening.

Det er derfor gode nyheder for indholdsskabere – selvom 8K er begrænset til 24fps og Samsungs avancerede Steady Stabilization ikke fungerer i 8K eller 4K-video – så du får ikke silkebløde og rystefri billeder.

Til at trække alt dette har vi det hurtige 7nm-chipsæt, 12Gb RAM og 128GB intern lagerplads – og modsat standardudgaven af Note 10, har S20 også en port til microSD-kort, så du kan udvide hukommelsen.

Det 4,000mAh store batteri skulle gerne holde længe, men det bliver interessant at se hvor meget 5G trækker ned over en hel dag.

(Image credit: Future)

Den ekstra batterikapacitet har allerede haft en negative konsekvens: den har gjort kål på hovedtelefonudgangen. Det samme er sket i S20 Plus og S20 Ultra hvorfor vi for første gang ser en S-serie helt uden denne funktion.

Galaxy S20 har mange plusser: en stor skærm med en høj opdateringshastighed, et triple-linsekamera med lovende specs samt hurtig indmad og 5G-forbindelse.

Den kan dog ende med at falde mellem to stole og hverken være billig nok og ej heller den bedste af de nye Galaxy-modeller. Prisstigningen kan skræmme nogen væk, imens andre med et højt budget vil skæve til S20 Plus eller Ultra for deres første 5G-telefon – Ultra har et markant bedre kamera.

Vil du høre mere om telefonen? Læs med herunder:

Samsung Galaxy S20 lanceringsdato og pris

Samsung Galaxy S20 kan købes i Danmark fra d. 13. marts

(Image credit: Future)

Du kommer til at betale mere for Galaxy S20 end sidste års flagskib! Dette skyldes opgraderingn til 5G, større kamerasensorer og en større 6,2 tommer 120Hz-skærm. Priserne på de forskellige modeller fordeler sig således:

Galaxy S20 (4G): 6.999 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20 (5G Ready): 7.799 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20+ (5G Ready): 8.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra (5G Ready): 10.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic Black

Telefonerne vil kunne købes fra d. 13. marts.

Større skærm, men fylder mindre i hånden

Ingen hovedtelefonudgang

Større kamerabule på bagsiden

Stor, QHD+, 120Hz, HDR10+ skærm

(Image credit: Future)

Galaxy S20 har en skærm på 6,2 tommer, som er præcis 0,1 tomme større end skærmen på sidste års S10. Det ændrer ikke dramatisk på de overordnede mål og opløsningen på skærmen er den samme som de andre Galaxy S-modeller, WQHD+ (3040 x 1440).

Samsung benytter dog stadig standardopløsningen Full HD+ (2220 x 1080), som er skarpt nok til de fleste opgaver og sparer på batteriet. Man kan naturligvis selv ændre til den højere indstilling. Men her er endnu en grund til at holde sig til 1080p: den nye 120Hz opdateringshastighed er ikke WQHD+-kompatibel og hoppet fra 60Hz til 120Hz betyder en markant mere flydende oplevelse, når du spiller eller surfer på nettet, som vi også har set i ASUS ROG 2 og Razer Phone 2, selvom vi så er begrænset til 1080p.

Også berøringsfølsomheden er forbedret i S20 til 240Hz, så spil føles mere responsive, fordi din finger hurtigere registreres end tidligere. For nogle er den større skærm måske bekymrende (der er en stigende efterspørgsel på mindre og mere håndvenlige telefoner), og vi har både gode og dårlige nyheder. Først de gode: Samsung Galaxy S20 er tyndere end S10. Telefonen er blevet længere i stedet for bredere og har et skærmforhold på 20:9.

(Image credit: Future)

Her er de dårlige nyheder: der er ingen ny udgave af Galaxy S10e (den billigste og mindste model i S10-serien i 2019) til de som vil have en mindre skærm på 5,8 tommer.

Galaxy S20 er den mindste af Samsung S-telefoner i 2020, og selvom vi sætter pris på det mindre frontvendte kamera og tilbagevendende HDR10+, så skærmen byder på en mere dynamisk farvegengivelse under film, ville et større udvalg af skærmstørrelser også være kærkommen.

Designet på Samsung Galaxy S20 er velkendt: to stykker glas presset sammen i en ramme af aluminium. Siderne buer stadig en smule, men ikke så udtalt som på S10, hvilket måske kan afbøde for mange fejltryk. Bemærk også dette: S20-serien er den første S-serie fra Samsung uden en hovedtelefonudgang. Du skal derfor bruge en adapter, hvis du stadig vil benytte kablede hovedtelefoner. Den eneste port er en USB-C-port.

Billede 1 af 4 (Image credit: Future) Billede 2 af 4 (Image credit: Future) Billede 3 af 4 (Image credit: Future) Billede 4 af 4 (Image credit: Future)

Galaxy S20 vil kunne fås i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink. Det er en anelse tamt i forhold til det store udvalg i S10-serien. Cosmic Black er forbeholdt S20 Plus og S20 Ultra, men farverne kan variere alt efter hvilken region vi befinder os i.

En ægte kameraopgradering

Triple-kamera, inc en 64MP sensor

8K videooptagelse

10x digital zoom, forbedrede billeder ved lav belysning

(Image credit: Future)

Galaxy S20 byder på den største opgradering af kameraet siden Galaxy S7 erstattede S6. Den primære årsag skal findes i de større sensorer i de tre kameraer på bagsiden. Netop størrelsen er den største indvirkende faktor på billedkvaliteten, da sensorer i smartphones oftest er ganske små.

Noter dette: det er oftest bedst at ignorere de mange tal under kameraspecifikationer og i stedet overveje. hvad de betyder for de billeder, som du vil kunne tage. Hvis du ikke gør dette, kan kameraerne i S20 godt ligne en tilbagegang, hvilket ikke er tilfældet.

Lad os forklare: hovedkameraer er stadig på 12MP og har en blænde f/1.8. Teoretisk set er det dårlige end S10s f/1.5 + f/2.4 dobbeltblænde, som ændrer sig alt efter lysforholdene (f/1.5 optager mere lys under dårlige lysforhold). Men Samsung har øget størrelsen på de individuelle pixels fra 1,4 mikron til 1,8 mikron. Kombiner dette med en større sensor og du kan få flere detaljer og lys med Galaxy S20.

(Image credit: Future)

Det samme gælder det nye 64MP telefotokamera, som ligner en større opgradering i forhold til sidste års 12MP-udgave. Det er det også, men de individuelle pixels er mindre, imens blænden er bredere (f/2.0 i stedet for f/2.4 – mindre tal er bedre).

Igen er slutresultatet bedre og vi får desuden 3x lossless zoom og 10 digital zoom takket være det nye telefotokamera.

Galaxy S20s 12MP ultravidvinkelkamera har ændret sig mindst, men har også fået en større sensor, større pixels (1,4 mikron overfor sidste års 1 mikron), og samme f/2.2 blænde. Dette skulle gøre dine vidvinkelfotos en del bedre, selvom S10 havde et 16MP ultravidvinkelkamera. Vi må teste dette ordentligt af i den fulde anmeldelse, men vi ved allerede, aS20 ikke bliver helt så kraftig som S20 Ultra, som har fire kameraer på bagsiden, en 108MP hovedsensor, 10x optisk og 100x digital zoom.

Galaxy S20 byder på noget helt nyt med introduktionen af 8K-videooptagelse og anti-roll korrektion (op til 60 grader) som en del af Samsungs Super Steady stabiliseringsfunktion. Men du skal ikke forvente, at kunne bruge Super Steady med de høje opløsninger – dette er forbeholdt 1080p (det virker ikke engang i 4K).

8K-optagelse er samtidig begrænset til 24fps, men har en stor fordel: du kan beskære og redigere i optagelser uden tab af kvalitet og kan eksportere til 4K eller 1080p.

Den høje opløsning er stadig helt ny i smartphones, og vi regner med at de fleste vil optage i 4K, hvor du kan få mere kontrol over de enkelte billeder, 20x video zoom (8K må nøjes med 6x) og filer fylder mindre (8K-video er omkring 600MB per minut i HEVC format).

(Image credit: Future)

Samsungs kamera-app fortsætter med at være en af de bedste takket være tilbagevendende og nye funktioner. VI kan stadig godt lide, at du kan swipe hvor som helst på skærmen for at skifte imellem front og bagsidekameraer, lave håndtegn for at aktivere selfie-kamera-timeren og dobbelttrykke den fysiske låseknap for at åbne selve kamera-appen.

Som en ny ting har vi ”single-take mode” som går igennem alle tre bagsidekameraer i løbet af 10 sekunder, for at tage en række forskellige billeder og videoer. Det svarer på spørgsmålet ”skal jeg tage et billede eller optage video?” med ”Hvorfor ikke begge dele?” Resultatet er billeder, vidvinkel, portrætter, hyperlapse-videoer, almindelige videoer og så videre. Da vi afprøvede funktionen afholdt det os fra at rode med indstillingerne og nød i stedet at lege.

Vi regner med at kunne sige meget mere om kameraerne i vores fulde anmeldelse af Samsung Galaxy S20, så vi har haft mere tid med de forskellige funktioner. En sidste detalje: du kan let udtrække 33MP-billeder fra videoer, hvilket skulle være ret så praktisk.

Nu med 5G

(Image credit: Future)

Galaxy S20 vil for mange være den første 5G-telefon. Kun 1% af telefoner fra 2019 var udstyret med den nye teknologi og var blot dyrere varianter af 4G-flagskibene.

S20 er en flagskibstelefon og har alligevel 5G som standard (hvis du ikke vælger 4G-varianten) med hastigheder omkring 200Mbps, hvilket er 6x hurtigere end 4G i nogle dele af verden. Det betyder naturligvis, at 5G skal være tilgængeligt i dit område, men med Galaxy S20 har Samsung fremtidssikret sin telefon med den nyeste teknologi.

Det er vigtigt at adskille 5G-evnerne i Galaxy S20 på den ene hånd og S20 Plus Ultra på den anden. Selvom alle tre understøtter sub-6-teknologien, har kun Plus og Ultra mmWave-antenner, som kan opnå endnu hurtigere hastigheder. Rækkevidden på mmWave er dog stærkt begrænset, men kan nå 1,4Gbps, som da vi testede det i maj 2019 i Chicago. Sub-6-hastigheder burde være rigeligt for de fleste.

Bedre batteri, bedre specs?

Større 4,000mAh batteri

Hurtig og trådløs opladning

Wireless Powershare inkluderet

(Image credit: Future)

Hvis der er noget vi ved, når det kommer til 5G, så er det, at teknologien bruger meget batteri. Samsung har derfor udstyret Galaxy S20 med et 4,000mAh-batteri, et pænt spring fra de 3,400mAh i S10. De øvrige specifikationer inkluderer et 7nm-chipsæt, 12GB RAM og 128GB intern lagerplads. Du kan udvide med op til 1TB via microSD-kort. Med sin Exynos 990-processor er der rigeligt kræfter til alle opgaver, og selvom vi ikke har nogen benchmarks endnu, forventer vi at den kan måle sig med de nye iPhones.

Samsungs ”Super Fast”-opladning er tilbage i S20.serien (vi så den først i Note 10) og du får en 25W-oplader med i salgsæsken. Du kan naturligvis også oplade telefonen trådløst, op til 15W, ligesom du kan dele strøm med andre Qi-opladelige enheder, såsom Samsung Galaxy Buds og de nye Samsung Galaxy Buds+.

Vi har ikke prøvet det nye One UI 2.0 inferface af, men vi så hvordan den nye software har fået Google Duo-opkald integreret direkte i telefon-appen. Du kan ifølge Samsung foretage videoopkald i Fuld HD med op til otte personer.

Tidlig dom

(Image credit: Future)

Galaxy S20 vil blive en af de førende telefoner inden for 5G-teknologien, men byder på mere end hurtige download-hastigheder. Triple-linsekameraet med en 64MP-telefotolinse med 3x optisk/30x digital zoom, er den sande stjerne, og en af de funktioner, som vil få dig til at savle over S20, hvis du stadig render rundt med en telefon, som er ældre end den stadig fremragende S10. Dette er telefonen Samsung skal bruge, til at svare igen på Apples iPhone 11 Pro-kamerafornyelser… og den har derfor fået en lidt højere pris af samme årsag.

Her er det også værd at nævne 5G og bedre teknologi – og du kan ikke blot vælge en billigere S20e, da den ikke eksisterer. Vil du have en lidt billigere telefon, kan du derfor med fordel vælge sidste års S10-serie, som netop er faldet lidt i pris grundet lanceringen af de nye modeller. S20 Plus og Ultra er omvendt i den helt anden ende af skalaen og byder på endnu hurtigere 5G end S20 og hvad Ultra angår et endnu bedre kamera, men til en vanvittig ny pris.

S20 ligger derfor med andre ord i midten af feltet med S10 på den ene side og de dyre modeller på den anden. Den passer til folk, som vil have noget nyt, uden at der er behov for at røve banken. Vi får se om det er en fordel eller en ulempe.