Anmeldelse: Jaybird Vista

Jaybird Vista er nogle af de bedste helt trådløse hovedtelefoner du kan købe netop nu, og det er ikke svært at se hvorfor. De har et slankt og kompakt design, funktioner der er direkte henvendt til atleter og træningstosser, men appellerer også til de mindre fitnessbesatte af os.

Som efterfølger til Jaybird Run True – og de vandtætte Run XT – er Jaybird Vista et meget kompakt sæt fitnesspropper, der både er vand og svedtætte og derfor fint overlever træning både ude og indendørs. Bluetooth-forbindelsen har fået et gevaldigt hak opad i forhold til tidligere modeller og det kompakte ladeetui kan uden problemer ligge i lommen. Jaybird Vista er vitterligt et sæt fremragende hovedtelefoner til løb, og kun få ting trækker ned i bedømmelsen. Er du mere til de kablede propper, kan du overveje Jaybird Tarah eller Jaybird Tarah Pro.

Hvis ikke kablet trækker i dig, er det Jaybird Vista, som du skal gå efter.

Pris og tilgængelighed

Jaybird Vista har en vejledende pris på 1.399 kroner og kan købes hos de fleste større forhandlere. De fås i sort, grå og blå. De koster det samme, som Jaybird Run XT, som har en endu kortere batterilevetid på kun fire timer. Vil du have noget endnu billigere, kan du overveje et sæt kablede trådløse propper i stedet. Et godt bud er Jaybird Tarah, som koster 799 kroner, eller de lidt dyrere Tarah Pro til 1.299 kroner.

Kompakte og behagelige propper (Image credit: TechRadar)

Design

Designet på Vista-propperne er meget enkelt, hvilket er en god ting. Vingerne, som skal holde propperne på plads i dit øre, består af en stykke silikone, som dækker hele proppen. Det betyder, at du ikke skal rode med for mange løsdele, og driverne er bedre beskyttet imod vand eller sved. Propperne har fået en IPX7-certificering, hvilket betyder, at de både kan tåle, at du har dem på, når det regner, men også at de kan nedsænkes helt i vand ned til en meters dybde. Vi vil dog ikke anbefale, at du svømmer med dem. Der følger tre størrelser af vinger med, så du bør let kunne finde et sæt, der passer til dine ører og sidder behageligt hvad enten du løber, eller bare lytter hjemme i sofaen.

Der medfølger tre sæt vinger og et micro-USB-ladekabel. (Image credit: TechRadar)

Selvom Vista-propperne er dejlig kompakte, er det mest imponerende dog størrelsen på det medfølgende etui med indbygget batteri. På grund af proppernes placering i etuiet, er det lykkedes at gøre det så småt som muligt, og det ligger derfor perfekt i lommen, hvad enten du træner, eller bare har dem med dig rundt. Det vejer for øvrigt heller ikke ret meget, så du glemmer let, at du har det i lommen.

Etuiet giver dig 10 timer ekstra, udover de seks timer, som du allerede får per prop – det er ikke overvældende, hvis vi sammenligner med andre modeller såsom UA True Wireless Flash, men er alligevel godkendt, når vi tager etuiets størrelse og vægt i betragtning. Du lader etuiet via USB-C, så der er derfor ikke behov for en ekstra proprietær oplader.

The case features the same rope material as the Tarah Pro (Image credit: TechRadar)

Som en fin detalje benytter etuiet samme vævede snor fra Jaybird Tarah Pro til en løkke, som du eksempelvis kan sætte i dit nøglebundt. Vi kan godt lide, at der herved er noget genkendeligt, der binder serien sammen, især hvis du allerede har flere af produkterne. Underligt nok oplevede vi, at batteriet blev afladet med forskellig hastighed på hver side. Der var aldrig mere end 5-10% forskel, men alligevel var det besynderligt.

Ydelse

Vi blev ganske overraskede over lydkvaliteten fra disse hovedtelefoner. Lydbilledet er dejligt bredt for så små 6mm drivere, med en varme og fylde på tværs af mellemtone og høje frekvenser, som lader hver tone træde frem i musikken.

Jaybird har formået at lave et meget kompakt etui til sine propper (Image credit: TechRadar)

Både trommer og falsetter i Muses Plug In Baby trækkes smukt frem med en ydelse, der minder om store over-the-ear hovedtelefoner og ikke et par kompakte fitness-propper. Dette gjaldt hvad end vi spillede pop, rock eller bastung techno-musik. Det er dejligt at man samtidig kan justere lydprofilen i Jaybirds egen app, som indeholder en række EQ-indstillinger, som både er tilgængelige om du er online eller ofline fra du starter appen, samt forslag til podcasts og playlister fra andre Jaybird-brugere.

Du kan også skabe din egen lydprofil, der tilpasser frekvenserne fra hver sang eller podcast til din personlige præference. Lettest er det dog at give sig i kast med præindstillinger, som kan give varmere mellemtone, mere bas eller blot fjerne de højeste frekvenser, hvis du eksempelvis har tendens til hovedpine ved længere tids lytning.

Jaybirds app er intuitiv og let at bruge. Her er forinstallerede lydprofiler, så du let kan komme i gang (Image credit: TechRadar)

De spiller ikke vanvittig højt, så hvis du håber på at kunne drukne omverdenen, er dette ikke det rigtige valg til dig. Deres faste greb i øret og øregangen giver dog god isolation, og Vista-propperne formår at spille rent og detaljeret selv ved højeste indstilling. True wireless betyder ofte, at vi må finde os i komprimering af lyden over Bluetooth, men Jaybird undgår det meste af dette ved, at forbinde direkte til hver prop, i stedet for at de forbinder sig til hinanden. Dette betyder samtidig, at du kan bruge dem hver for sig, hvis du vil få mest muligt ud af batterierne eller eksempelvis kunne høre bilerne omkring dig, hvis du er ude at løbe.

Propperne danner forbindelse til din telefon i det sekund du tager dem ud af etuiet, og det er tydeligt, at Jaybird har arbejdet på netop dette, for at gøre oplevelsen så gnidningsfri som muligt.

Batterilevetiden på 16 timer holder gerne til en hel dag, og selvom andre sæt måske holder længere, får du ikke samme kompakte etui, som virkelig er en fornøjelse at have med i lommen.

(Image credit: TechRadar)

Du får desværre ingen støjreducerende funktioner eller mulighed for at lukke op for omverdenen, som vi har set det i Sennheiser Momentum True Wireless, hvor man benytter eksterne mikrofoner til at lukke omverdenen indenfor, så du ikke føler dig så isoleret fra selv samme. Vi har fået fortalt, at Jaybird ikke havde kunnet holde størrelse nede, havde du skullet inkludere sådanne funktioner, hvilket lader til at holde stik, når man ser på størrelsen af de andre modeller, som har disse funktioner indbygget.

Vores dom

Jaybird Vista true wireles searbuds er ganske enkelt fremragende til det de kan. Til trods for at de først og fremmest er lavet til træningsbrug, giver de stadig en fænomenal lyd udover at være sved og vandafvisende. Med en pris på 1.399 kroner er de er ganske vist ikke billige. Men kombinationen godt design, kompakt og lækker udformning og super lyd gør dem til et let valg, når du næste gang skal vælge true wireless hovedtelefoner – hvad end det er til et maraton eller togturen til og fra arbejde.