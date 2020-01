Anmeldelse: Jabra Elite 75t

Med Jabra Elite 75t har danskerne forbedret deres produkt på stort set alle punkter, på nær på tonebalancen. 75t har meget bedre batterilevetid, et mindre etui og sidder godt i øret, men bassen er lidt for kraftig… og det er ikke så godt. Selvom equalizeren i Jabras app kan afhjælpe dette, gemmes og benyttes EQ-indstillingen ikke, hvis du bruger dem på en computer, hvilket er et minus i forhold til alle enheder, som ikke understøtter Jabras app.

Jabra Elite 65t har længe ligget højt på vores liste over de bedste true wireless-hovedtelefoner 2020, takket være deres gode batterilevetid (da de udkom), tilpasningsmuligheder, lydkvalitet og pris. Men over de sidste par år er konkurrencen intensiveret og Jabra er blevet nødt til at reagere.

De nye Jabra Elite 75t er på papiret en blød opgradering i forhold til forgængerne, men i brug føles de meget anderledes. Hovedtelefoner og ladeetui er meget mindre, batterilevetiden væsentligt forbedret, hvilket indhenter konkurrenterne, og tilpasningsmulighederne, som vi syntes så godt om i 65t, er bevaret.

Desværre er der også et betydeligt minus i forhold til Elite 75t i form af en ekstremt bastung lydprofil. De giver mere bas end Skullcandy Push – som, skønt det er imponerende, fuldstændig overdøver mellemtonen. Er du til hårdpumpende dance-musik, vil Jabra Elite 75t dog være en glimrende opgradering i forhold til 65t.

Tilgængelighed og pris

Jabra Elite 75t kom på gaden i december 2019.

De fås i sort eller beige og har en vejledende pris på 1.499 kroner.

Design

Jabra Elite 75t er 20% mindre end Jabras tidligere helt trådløse hovedtelefoner, Elite 65t. Det lyder ikke umiddelbart af meget, men lægger du dem ved siden af hinanden, er forskellen stor. Hvor Elite 65t for nogen kunne være for store til at passe i ørerne, betyder den beskedne størrelse på Elite 75t, at de burde passe i ørerne på de fleste,

Hver prop har en enkelt knap og væk er muligheden for at vippe denne op og ned for at justere volumen, som det var muligt på Elite 65t. I stedet skal man nu holde knapperne op hver prop inde, for at skrue op og ned for lyden. Denne nye måde at justere volumen på betyder, at det er lidt sværere at ramme den ønskede volumen præcist og vi oplevede ofte at ramme for højt eller for lavt. I sidste ende er det lettere bare at styre via telefonen.

Heldigvis er styring af afspilning mere intuitivt lavet og du kan stadig hidkalde din telefons assisten. Alexa-brugere har også mulighed for at bruge denne, hvis de ændrer det i appen.

(Image credit: Lewis Leong)

Trods det mindre ladeetui, får du nu 20 timers ekstra batterilevetid, hvilket samlet set bringer os op på 28 timer. Det er meget imponerende, især når man tænker på, at etuiet der fulgte med 65t kun gav 10 timer ekstra og samtidig var markant større. Det mindre etui betyder, at du altid let kan have det med i lommen. Når det er tid til at lade hovedtelefonerne op, kan du nu benytte USB-C, mod microUSB i 65t. Det betyder, at etuiet lades hurtigere op, og giver dig en hel time på blot et kvarter. Når vi allerede er ved etuiet, er det værd at nævne, at det nu er helt magnetisk. Med 65t blev låget holdt fast af en lille tap, hvor de med 75t har valgt et magnetisk låg. Hovedtelefonerne holdes også på plads af magneter og falder ikke sådan lige ud.

Hvad angår materialer, er Jabra Elite 75t lavet af plastik og gummi. Det giver dem et et praktisk og behageligt look. De er IP55-certificerede, og kan derfor modstå lidt regn og sved, men lad være med at tage dem på i bad. Selvom de er lavet af plastik, føles Elite 75t særdeles solide og behagelige.

(Image credit: Lewis Leong)

Ydelse

Selvom designet er kraftigt forbedret, er det gået lidt galt i forhold til lyden, som domineres af alt for meget bas. Dette er naturligvis en smagssag, og selvom det er imponerende hvor meget bas der kan komme ud af Elite 75t, kan det også være lidt trættende. Stor bas behøver ikke være en dårlig ting, men desværre er bassen i netop Elite 75t ikke så god. Den mudrer lidt mellemtonen, hvilket igen går ud over detaljerne. (Vi vil næsten gå så langt som til at sige, at standardindstillingen ikke er særlig god og gav os hovedpine efter længere tids lytning.) Heldigvis kan lydprofilen justeres via Jabras app, hvor vi så kan skrue ned for bassen.

Reducerer man bass og mid-bass frekvenser med omkring 50%, er lyden næsten neutral. Det betyder dog samtidig, at du kun kan bruge hovedtelefonerne med enheder, som understøtter deres iOS eller Android-app, og eksempelvis ikke din laptop. Vi havde gerne set en mere neutral lyd i 75t, hvor de som så ønsker mere bas selv kan justere det frem via appens equalizer.

(Image credit: Lewis Leong)

Jabra Elite 75t har ikke indbygget aktiv støjdæmpning, men fordi de slutter så tæt til i øregangen, fungerer den passive form ganske godt. De blokerer for det meste udefrakommende, men en ægte aktiv støjdæmpning er dog alligevel bedst til at fjerne flere lav- eller højfrekvente lyde, som eksempelvis flymotorer.

Batterilevetiden er fremragende og hovedtelefonerne holder gerne 7 timer på en opladning. Har du etuiet med dig, får du yderligere tre fulde opladninger. Den hurtige ladefunktion er også god, især når du skal have lidt strøm, inden du skal ud af døren.

Jabra har altid været kendt for god lydkvalitet under opkald. Dette klarer de også fint med Elite 75t. Folk havde ingen problemer med at forstå os, og vi kunne fint høre dem. Husk blot, at høre prop er den styrende kontrolenhed, så det er den eneste du kan bruge på egen hånd.

Endelig dom

Selvom den tunge bas skuffer, er Jabra Elite 75t stadig en værdig efterfølger til Elite 65t. Den mindre formfaktor og kraftigt forbedrede batterilevetid gør Elite 75t til en fornøjelse at bruge. Det kan godt være, at de ikke har den bedste lydkvalitet og ej heller er udstyret med aktiv støjreduktion, men det stopper dem ikke fra at være et par glimrende helt trådløse hovedtelefoner, især hvis du ofte foretager opkald med propper i ørerne.