Anmeldelse: Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro er på hardwaresiden en af de mest vellykkede telefoner firmaet nogensinde har lavet. Desværre spænder softwaren ben for den gode oplevelse. Vi savner Google Mobile Services, og det vil slutbrugerne også komme til. Til trods for at kamera, design og batteriet er af topkvalitet, betyder fraværet af Google i sidste ende, at det er svært at anbefale telefonen.

Anmeldelse på to minutter

Er du fast besluttet på, at Huawei P40 Pro skal være din næste telefon, skal du nok få det til at lykkes – den har et nydeligt design, lang batterilevetid og pt. et af de bedste kameraer i en mobiltelefon.

Desværre kan vi ikke anbefale telefonen til de fleste brugere. På grund af handelskrigen imellem Huawei og USA, er telefonen ikke udstyret med Google Mobile Services, hvilket først og fremmest betyder, at du må undvære populære tjenester som Google Play Store, YouTube og Gmail. Det betyder dog også, at du må undvære en masse apps, som er afhængig af disse tjenester. Her i Danmark betyder det, at du er afskåret fra NemID, Mobilepay, E-boks og lignende tjenester, der kræver en højere grad af sikkerhed.

Under vores tid med Huawei P40 Pro oplevede vi dette som temmelig frustrerende og sågar grænsende til helt at eliminere årsagen til at have en smartphone i 2020. Det har været irriterende at være afskåret fra de tjenester og apps, som vi er vant til at bruge i det daglige, og du vil nok have samme oplevelse. Mange apps kan muligvis installeres ad bagveje og alternative app stores, men man skal lave mange krumspring og en del apps og funktioner fungerer slet og ret ikke.

Når det er sagt, har Huawei P40 Pro også nogle meget positive sider. Designet overgår alt hvad vi tidligere har set fra firmaet og den høje opløsning på skærmen er en fryd for øjet. Kameraet i P40 Pro er et af de bedste vi endnu har set i en smartphone og klarer sig markant bedre under lav belysning end tidligere modeller. Sigt og skyd, du får fantastisk flotte billeder hver gang du trykker på udløserknappen. Også batterilevetiden er værd at fremhæve, da den igen er blandt de bedste på markedet. Du får ofte to dages let brug ud af enheden imellem opladninger.

Desværre – og dette dykker vi nærmere ned i – svækkes P40 Pro betragteligt grundet manglende software. Med tid vil oplevelsen forhåbentligt blive bedre, og det er muligt at finde vej omkring nogle af knasterne. Men når lignende enheder fra Apple, OnePlus og andre koster stort set det samme, men ikke har samme begrænsninger, som vi er blevet vant til i moderne smartphones, bliver det svært at anbefale Huaweis seneste satsning.

Huawei P40 Pro lanceringsdato og pris

(Image credit: Future)

Huawei afslørede officielt Huawei P40, P40 Pro og P40 Pro Plus under et online event i slutningen af marts 2020 og kunne købes i Danmark fra d. 7. april. I Danmark må vi i første omgang nøjes med den normale udgave af P40 samt P40 Pro.

Huawei P40 Pro fås i én konfiguation med 8GB RAM og 256GB lagerplads. Farverne afhænger af regionen. Her i Danmark få den i farverne Silver Frost, Ice White og Black.

Telefonen har fået en vejledende pris på 7.999 kroner. Den vil i første omgang kunne købes hos Power og Elgiganten samt teleselskabet 3.

Design og skærm

(Image credit: Future)

Dette er den flotteste telefon Huawei til dato har lanceret. Den føles dyr og lækker i hånden og er skabt af de samme materialer, som vi ser i andre lignende topmodeller. P40 Pro er udstyret med hvad Huawei kalder et 'Quad-curve Overflow Display’, som betyder, at skærmens glas nærmest flyder ud over alle fire kanter. Vi kender allerede til telefoner med buede kanter – dette begyndte med Samsung Galaxy S7 Edge – men med Huawei P40 Pro har man altså udvidet dette til også at gælde top og bund. Det er dog værd at bemærke, at selve skærmen kun buer ud i siderne og at der dermed kun er tale om glas i top og bund.

Dette design giver telefonen et temmelig unikt udseende, uden at det dog ændrer funktionaliteten af skærmen. Kanterne er stadig meget tynde i top og bund og selvom de måske ser tyndere ud end på eksempelvis Galaxy S20 Ultra, er forskellen minimal.

De 6.58 tommer på Huawei P40 Pro har en opløsning på 1200 x 2640, som ikke helt svarer til Quad HD, men dog giver en pixeltæthed på 441ppi, hvilket er lidt lavere end på andre flagskibe. Til sammenligning har Galaxy S20 Plus en oplæsning op 1440 x 3200 og 525ppim imens iPhone 11 Pro har 1125 x 2436 og 458ppi. I dagligt brug mærker man ingen forskel, og det betød ikke noget under vores test af P40 Pro.

Billede 1 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 (Image credit: TechRadar)

Skærmen er stor og lysstærk og dejlig at kigge på – især hvis man ser meget video på sin telefon. Huawei har desuden opgraderet opdateringshastigheden til 90Hz, hvor de tidligere telefoner havde 60Hz, som er en klar forbedring, men ikke helt så hurtigt som på andre nye modeller på markedet, hvor 120Hz er standarden.

Jo højere opdateringshastighed jo hurtigere panoreringer får du, når du eksempelvis spiller eller bladrer i dit sociale medie feed. Det er måske ikke et must have, men helt klart rart, når man først har vænnet sig til det. 90Hz føles ikke helt så glidende som 120Hz, men forskellen til 60Hz er tydelig. Du skal dog være opmærksom på, at det er noget der sluger mere strøm, så vil du spare på batteriet og kan leve med en skærm, der opdaterer lidt sjældnere, bør du beholde de 60Hz under indstillingerne.

Huawei P40 Pro måler 158.2 x 72.6 x 9mm o ger herved en anelse kortere og smallere end Galaxy S20 Plus. Det er en stor telefon, men den ligger stadig godt i hånden. Vær dog forberedt på, at du skal betjene den med to hænder. Har du små hænder, vil du nok stadig foretrække Huawei P40 i stedet.

Vender vi telefonen om, ser vi, at Huawei har droppet de graduerede farver fra P30 og i stedet valgt et mere ensartet look på P40 Pro. Jeg fik tilsendt en grå version udgave med farven silver frost, men vi har her i Danmark yderlige to farver at vælge imellem - sort og Ice White.

The Huawei P40 Pro in Silver Frost (Image credit: Future)

Den grå model har et nærmest satin-agtigt finish, hvor farverne changerer imellem lyst sølv og mørk grå afhængig af hvordan lyset rammer telefonen. Det er naturligvis en smagssag, men vi synes det er pænere end Cosmic Grey på Galaxy S20-serien. Det er desuden en fordel, at den ikke suger fingeraftryk til sig som mange lignende telefoner.

Vi kommer ikke uden om, at Huawei P40 Pro har en gigantisk kamerabule: den vender vi tilbage til, men hvad designet angår stikker den mildt sagt meget ud. Om man kan lide det eller ej, må man affinde sig med den slags i 2020, hvis kameraet betyder meget for ens valg af telefon.

Power-knappen og volumenknapperne sidder i højre side, imens vi i bunden finder en USB-C port og en nedadrettet højttaler. Vi får kun én højttaler, men den spiller til gengæld ret så højt. Portet til dual nano SIM sidder også i bunden og kan desuden bruges til at udvide hukommelsen.

Specifikationer og ydelse

Inde i Huawei P40 Pro sidder samme Kirin 990 5G-chipsæt som vi alllerede kender fra Mate 30 Pro 5G og Huaweis foldbare Mate XS. Denne chip er rigeligt hurtig til at holde takten fra rivalernes flagskibe, såsom Galaxy S20 eller iPhone 11, og suser derud af i apps og spil.

Telefonen fik en karakter på 2997 i Geekbench 5, hvilket er sammenligneligt med Samsung Galaxy S20 Plus, som har et lignende chipsæt.

Processoren er parret med 8GB RAM, og der findes modsat eksempelvis som i den nye OnePlus 8 Pro ikke en udgave med 12GB. Det er lidt interessant, da flere andre selskaber netop har skruet op for RAM-kapaciteten i år. Vi mærkede dog ikke nogen forskel i hastigheden grundet dette. Selvom telefonen produceres med flere versioner af intern lagerplads, får vi herhjemme kun adgang til 256GB-versionen. Det burde dog være rigeligt til de fleste.

Som en sidebemærkning kan det nævnes, at Kirin 990 5G pt. er det eneste high-end chipsæt hvor 5G er integreret, hvilket betyder, at det vil virke godt sammen med fremtidens 5G-netværk.

Vi har ikke haft mulighed for at teste 5G-funktionaliteten, da der ikke er noget 5G-netværk i Danmark – endnu. Planen er, at udrulningen af 5G skal begynde i 2020, men det kan meget vel ske, at coronaepidemien ender med at udskyde eller forsinke dette betragteligt.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

Hvis der er ét punkt, hvor Huaweis P-serie har skilt sig ud fra konkurrenterne, er det på kameradelen. Både P20 og P30 hævede barren for mobilfotografering, og Huawei hæver den endnu en gang med P40 Pro.

Kamera-setuppet er blevet til i samarbejde med Leica og består af en hovedsensor på 50MP f/1.9, en ultravidvinkel på 40MP f/1.8 og en telefotosensor på 12MP med 5x optisk zoom og 50x digital zoom. Sidst er der en time-of-flight (ToF) sensor, som sørger for bokeh-effekten i portrætfotos.

Huawei benytter fortsat en RYYB-sensor i det primære kamera, som her er det største Huawei endnu har benyttet og sågar er større end det, der sidder i Galaxy S20 Ultra.

RYYB-sensoren (det står for Red, Yellow, Yellow, Blue) er lavet som et alternativ til det mere traditionelle Red, Green, Green, Blue 'Bayer Pattern' filter fundet i de fleste kamerasensorer og gør det i teorien muligt for sensoren at indfange mere lys.

Ved brug af teknikken kendt som ”pixel binning”, (hvor fire af sensorens pixels kombineres til én stor og derved yder bedre under lav belysning men på bekostning af opløsningen) bliver den effektive pixel-størrelse på 2.44μm. Vi oplevede at kameraet i P40 Pro klarede sig ufatteligt godt ved svag eller dårlig belysning.

Billede 1 af 5 (Image credit: Future) Vidvinkelformat Billede 2 af 5 (Image credit: Future) Billede 3 af 5 (Image credit: Future) Billede taget sent om aftenen i mørke Billede 4 af 5 (Image credit: Future) Billede 5 af 5 (Image credit: Future)

P40-serien er den første telefon, som vil benytte Huaweis nye XD Fusion Engine, som benytter AI til at gøre dine billeder bedre. Huawei var nogle af de første til at benytte AI på denne måde, og resultaterne fra P40 Pro er imponerende.

Den nye teknologi gør det nemt og hurtigt at tage billeder med P40 Pro. Du skal virkelig kun sigte og skyde, så klarer den indbyggede AI det tunge arbejde. Der er naturligvis flere avancerede funktioner, som du kan rode med, men den automatiske indstilling giver dig ofte et ganske fremragende resultat.

Huawei påstår, at AI kan fjerne uønskede mennesker i baggrunden på dine billeder eller refleksioner, som viser sig, når du fotograferer en blank overflade. Vi har ikke haft mulighed for at teste dette ordentligt af grundet coronavirus, men det er noget vi klart skal undersøge nærmere.

P40 Pro er også meget godt til at zoome ind. Du får 5x optisk zoom og 50x digital zoom. Når du zoomer så meget ind, påvirker det naturligvis detaljegraden, hvorfor vi anbefaler, at man holder sig om 10x. Du skal for øvrigt have en rolig hånd ved så høj zoom-indstilling, da bilederne ellers bliver ganske slørede.

Du kan se eksempler på de forskellige grader af zoom herunder.

Billede 1 af 5 Et standardbillede med Huawei P40 Pro (Image credit: Future) Billede 2 af 5 5x zoom (Image credit: Future) Billede 3 af 5 10x zoom (Image credit: Future) Billede 4 af 5 25x zoom (Image credit: Future) Billede 5 af 5 50x zoom (Image credit: Future)

Det er vores indtryk, at zoom-indstillingerne stort set er tilsvarende med det, vi har set i andre top-end telefoner, såsom Galaxy S20-serien. Galaxy S20 Ultra har dog en lille fordel med sine 100x zoom, selvom vi næppe ser det som noget, mange kommer til at bruge.

Huawei fremhæver ligeledes videoegenskaberne i P40 Pro idet den ultrabrede sensor understøtter samme format som bruges i DSLR-kameraer. Vi oplevede at telefonen var god til at optage video. Du kan optage i 4K, ligesom der er slow-motion og forbedret optagelse ved lav belysning.

Med telefotolinsen kan du zoome in dog optage via telefotokameraet. På forsiden af enheden sidder i toppen i venstre side et 32MP kamera og en IR dybdesensor, som bruges til portrætbilleder og oplåsning med ansigtet.

Teknikken er ikke lige så sikker som dot projector-systemet fra Mate 30 Pro, men Huawei mener det er godt nok til Huawei Pay, som er firmaets egen betalingsløsning. Oplåsning via kameraet fungerer godt, men der er også indbygget fingeraftrykslæser, når du eksempelvis har solbriller på eller ikke kan kigge på telefonen af andre årsager.

Billedeksempler

Billede 1 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 4 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 4 (Image credit: TechRadar)

Software

Huawei P40 Pro kører med Android 10, som er Googles seneste version af styresystemet. Som det er tradition, har Huawei udstyret Android med sit eget skin i form af EMUI 10.1, som ser bedre ud end nogensinde.

Som du sikkert allerede har læst, må vi dog undvære Google services, som inkluderer tjenester såsom Gmail og Google Drive. Dette skyldes en verserende handelskrig mellem den amerikanske regering og Huawei, som skulle bunde et spørgsmål om sikkerhed.

Dette er elefanten i rummet, som vi er nødt til at adressere og som desværre er årsagen til, at det er svært at anbefale Huawei P40 Pro til de fleste.

Det er en frustrerende situation at stå i og noget som står uden for Huaweis kontrol. I sidste ende betyder det dog, at telefonen mister mange af de funktioner, som gør en smartphone til en smartphone. Selvom det naturligvis ikke er rart at være så afhængige af Google, får vi her bekræftet hvor vigtig software-delen er. Her hjælper det bestemt ikke Huawei, at der er så mange glimrende alternativer fra Apple, Samsung, Google og lignende, som ikke er underlagt lignende restriktioner.

En del af Google Services er Google Play Store, som vi altså her må undvære. I stedet får vi Huaweis egen App Gallery på P40 Pro. Den har flere af de samme apps, som du allerede kender og bruger, men her mangler også stadig meget. Du må eksempelvis undvære Facebook, FB Messenger, WhatsApp, Instagram, Netflix og ligende.

Huawei understreger kraftigt, at de er i dialog med mange store spillere, dog uden at komme med nogen navne eller blive konkrete. De anbefaler samtidig, at man benytter Phone Clone, for at få flere af de nævnte apps over på telefonen.

Most of the apps you can see here were brought over using Huawei Phone Clone (Image credit: TechRadar)

Nogle af de ovenstående og lignede apps kan også installeres via alternative app stores, men det er langt fra dem alle, og der er ingen garanti for, at de fungerer, som de skal.

Dette kan eksempelvis skyldes, at der kræves adgang til Googles servere, hvorfor apps som YouTube og Google Maps slet ikke fungerer. Ja, man kan bruge web-versionerne af samme, men det er bøvlet og går stik imod ideen med en smartphone og dennes brug af apps.

De fleste danskere er nok vant til at bruge tjenester som Mobilepay, E-boks, NemID, bank-apps og lignende. Disse fungerer pt. ikke på P40 Pro og det vides ikke om og hvornår de kommer til at virke. Jeg benytter selv flittigt Chromecast og Google Photos. Heller ikke disse fungerer på P40 Pro.

Alt efter hvordan og til hvad du bruger din telefon, kan det derfor ende med at blive en rigtig frustrerende oplevelse at benytte Huawei P40 Pro. Kan du undvære flere af de apps, som du er vant til at bruge, eller er det for stort et kompromis?

Det er mildt sagt irriterende og burde ikke være nødvendigt at skulle tage stilling til.

Vi kan krydse fingre for, at det hele løser sig, og at Huawei på sigt får adgang til Google Services, men indtil da er der tale om nogle alvorlige begrænsninger, som ingen af konkurrenterne står med.

Batterilevetid

(Image credit: TechRadar)

Huawei P40 Pro er udstyret med et batteri på 4.200mAh, som holder utrolig længe. Regn med stadig at have 20-30% batteri tilbage i slutningen af en travl dag. Noget tyder på, at processoren i P40 Pro er blevet optimeret til at styre strømforbruget, så du let klarer en hel dag med moderat brug uden behov for at klatlade.

Skal den kunne holde i to dage, skal du bruge den mere sparsomt, men det er muligt og gælder for øvrigt også P40 Pros konkurrenter med lignende store batterier.

Der er naturligvis indbygget 40W hurtigopladning, via den inkluderede oplader. Du kan også lade op trådløst, ligesom du kan dele strøm med andre telefoner eller høretelefoner via bagsiden af enheden.

Køb den hvis...

Du har ikke behov for mange apps Den største ulempe ved Huawei P40 Pro er det begrænsede udvalg af apps. Dette skulle blive bedre med tiden, som flere apps finder vej til Huawei App Gallery eller via alternative app stores som Amazon App Store. Men som det ser ud nu, er udvalget meget begrænset.

Du vil have et fantastisk kamera Huawei har gjort det igen. P40 Pro har et fantastisk kamera og vi er meget imponeret over hvor gode billeder telefonen kan tage under forskellige forhold og situationer. Hvis du vil have et kamera, som er blandt de bedste på markedet, så er P40 måske noget for dig.

Du har brug for et kæmpe batteri Et andet lyspunkt i Huawei P40 Pro er batterilevetiden. Denne telefon holder uden problemer til en hel dags brug og kan modsat andre dyre telefoner holde et stykker længere end det.

Lad være med at købe den hvis...

Du vil have let adgang til Googles apps De manglende Google Mobile Servives er et kæmpe problem for P40 Pro. Du skal derfor holde dig væk, hvis du vil have let adgang til YouTube, Google Play Store og Gmail.

Du elsker tredjeparts-apps Vil du gerne have et stort udvalg af tredjeparts-apps? Det kan du pt. ikke få med P40 Pro, idet App Gallery har et begrænset udvalg og fordi de, som er tilgængelige, ikke altid virker helt som tiltænkt – hvis de da overhovedet virker.

Du vil have et billigere alternativ til topmodellerne Huawei P40 Pro er en dyr telefon. Hvis du vil have noget billigere men stadig af høj kvalitet, er der flere andre modeller at vælge imellem – eksempelvis den nye OnePlus 8 eller den nye iPhone SE.

Anmeldt: April 2020