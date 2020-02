De fleste af os fik kun Samsung Galaxy Fold at se på afstand. Kun samsungs egne folk var priviligerede nok til rent faktisk at få lov at holde den nye telefon i hånden. Vi var begejstrede for den udvikling, som Fold repræsenterede, men holder alligevel lidt igen, da vi trods alt stadig ikke har fået lov at lege med den.

Det så ud til, at det samme ville ske til lanceringen af Huaweis foldbare Mate X – vi ville blive præsenteret for en imponerende telefon, men ville kun få lov at betragte den på afstand. Lige indtil en briefing med Huaweis Richard Yo første til muligheden for en hands-on-demonstration af den nye 5G 2-i-én-foldbare telefon.

Pris og tilgængelighed

Huaweis Mate X ramte Mobile World Congress 2019 med et brag, og med et prisskilt, der næsten får Galaxy Fold til at ligne et godt tilbud: Huawei var engang synonymt med billige enheder, men synes efterhånden at føle sig bedre tilpas i toppen med de store drenge.

Mate X koster 2.299 euro, hvilket omregnet til dansk valuta er i omegnen af 17.000 kroner (nok nærmere 20.000). Til den pris får du 512GB intern lagerplads, 8GB RAM og et par varianter at vælge imellem.

Vi ved endnu ikke, om Mate X officielt kommer til Danmark.

Design og skærm

En ting der ikke blev gjort klart ved vores briefing var, hvordan hængslet, der i udfoldet tilstand gør, at skærmen er helt plan, fungerer. Det viser sig, at en knap på bagsiden af telefonen kan trykkes ind, hvilket frigør bagdelen af skærmen, så den kan foldes ud til en 8-tommer tablet.

Fronten af telefonen er vitterlig kun skærm – 6.6 tommer i alt, hvilket står i stærk kontrast til Samsung Galaxys Folds beskedne 4.6 tommer eksterne skærm og tykke kanter.

Vend telefonen rundt og du har en ekstra smallere skærm på 6.4 tommer – den vil være god til film i 21:9-format og vil måske spare på batteriet, idet du bruger den lille skærm fremfor den store.

Grunden til at dette kan spare på batteriet, skyldes Mate Xs skærmteknologi. Eftersom dette er en OLED-skærm, kan individuelle pixels lyse op, imens andre forbliver slukkede; Dette står i kontrast til en LCD-skærm, hvor hele panelet – alle pixels – lyses opsamtidig. Huawei fortæller, at denne strømsparende egenskab er en integreret del af OLED-teknologien og designet af deres Mate X.

Går vi tilbage til designet, har vi i venstre side af skærmen en vertikal bar. Denne huser al teknikken, fra triple-kameraet – som Huawei ikke ville sige ret meget omkring – power-knappen med indbygget fingeraftrykslæser og i bunden en USB-C-port til opladning.

Bevægelige dele skræmmer os – især hvis de sidder i en gadget, som koster tæt på 20.000 kroner – men Huawei beroliger os.

Skærmen på Mate X har under laboratorieforhold kunnet holde til at blive foldet ud 100.000 gange. Firmaet viste os desuden hvordan de har arbejdet på at kunne beskytte enheden; men endnu vigtigere føles den ganske solid, til trods for hvor tynd den er.

Vi frygter nærmere, at haspen, som holder telefonen helt plan i udfoldet tilstand med tiden vil blive slidt. Huawei forklarede os, at haspen på nuværende tidspunkt er nødvendig, for at få et helt plant udseende, men at de måske med næste udgave af sit eget Falcon Wing-hængselsystem vil kunne låse enheden uden brug af haspe.

En anden bekymring vi har omkring holdbarheden og især omkring foldbare telefoner som denne, er modstandsdygtigheden over for ridser eller manglen på samme. Fleksible skærme som denne er lavet af plastik, hvilket lettere får ridser end glas – husker i Moto Z Force ?

Set i det lys er der derfor en chance for, at Samsung Galaxy Fold vil være mere holdbar end Mate X, idet denne har mindre skærmareal på ydersiden som desuden er dækket af glas.

Kamera

Vi ved endnu ikke ret meget om kamerate på Mate X, udover at det er et triple-modulsystem. Vi fik ikke lov til at åbne kamera-appen og prøve det af selv, men vi fik demonstreret et par tricks, som virkede lige dele brugbare og gimmick-agtige.

For det første har enheden ikke et frontkamera – kun triple-kameraet på bagsiden. Fortvivl dog ikke alle i Instagram-stjerner og starletter, skærmen på bagsiden kan fungere som viewfinder, hvilket faktisk skulle gøre oplevelsen af at tage selfies endnu bedre, da bagsidekameraer stort set altid er bedre end dem, der sidder på fronten.

Den anden skærm kan desuden bruges til at skabe en ekstra søger – en på hver side af telefonen, hvilket lader dig få en forsmag på hvordan du ser ud, når andre tager billeder af dig med Mate X – et smart festtrick i denne pebrede kraftkarl.

Der kan være mange grunde til, at Huawei har været så hemmelighedsfulde omkring kameraerne. På den ene side kan kameraet indeholde fremtidig teknologi – noget som firmaet først ønsker at løfte sløret for til lanceringen af den kommende Huawei P30 , som afsløres i slutningen af marts.

En anden mulighed er, at Mate X ikke har et markedsførende kamera grundet pladsmangel i enheden, imens en tredje mulighed peger på, at Huawei ikke er færdige med at udvikle på enheden og derfor ikke vil låse sig fast på en bestemt løsning, før enheden kommer på markedet. Dette er naturligvis alt sammen gætværk, og med lidt held vil Huawei snart gøre os klogere.

Batteri og specifikationer

En ting som Huawei dog gerne ville tale om, var strømforbruget, fordi der sidder et kæmpe batteri inde i Mate X – faktisk er der hele to batterier, som tilsammen giver 4.500mAh. Du får hermed mere power end Samsung Galaxy Fold, men Mate X har også en større skærm, både i telefon og tablet-modus, så det er klart, at den kræver mere strøm.

Huaweis 55W SuperCharge-teknologi, som først debuterer med Mate X, overgår ikke kun 40W-opladningen i Huawei Mate 20 Pro , men kan også oplade en Mate X fra 0% til 85% på bare 30 minutter.

Inden i finder vi en Kirin 980-processor i kombination med et Balong 5000 5G-modem, så telefonen lader ikke bare hurtigt op, den er også lynhurtig på nettet, og kan downloade en film på 1GB på blot tre sekunder.

Selvom vi næppe ser den slags hastigheder, når telefonen lander midt på året, idet mobilnetværk slet ikke kan give så hurtige downloadhastigheder på nuværende tidspunkt, viser tallene os, at den dyre Mate X i hvert fald er fremtidssikret, når det kommer til datahastigheder.

Der er desuden 512GB indbygget lagerplads og understøttelse af Nano Memory – Huaweis proprietære hukommelseskort, som fås op til 256B.

Sådan fungerer den

Mate X kører med en tilpasset version af Android, og optimerer selv brugerfladen, alt efter om du har foldet enheden ud eller sammen. Det tager få millisekunder for skærmen at tilpasse sig. Vores oplevelse med brugergrænsefladen er, at den er meget gnidningsfri, især når vi tænker på, at der stadig et stykke tid til lanceringen.

Huawei eget skin, EMUI, ligger oven på Android og er en vigtig del af oplevelsen. Her er nogle helt nye funktioner at kigge igennem, især vedrørende split-screen multitasking, hvor styresystemet udnytter den store firkantede tablet-skærm rigtig godt.

Huaweis administrerende direktør, Richard Yu, nævnte, at tabletten ville egne sig godt til et setup med mus og tastatur, hvis man skal redigere i dokumenter og kom desuden med hints, der pegede på en EMUI-desktop-agtig oplevelse hen ad vejen – eller tør vi gætte på en fuld udgave af Windows?

Tidlig dom

Selvom et alternativt styresystem kan virke som vild spekulation, føles det slet ikke så langt ude, efter at have tilbragt noget tid med enheden.

Her har vi en velkonstrueret foldbar telefon, som er utrolig tynd og med minimal spildplads omkring skærmene.

Endnu vigtigere er dog, at den har en design, som vi godt kan se og selv tage op ad lommen og folde ud til tablet-størrelse, hvis der skal læses på farten, uden at det ser tåbeligt ud.

Naturligvis er der også et par røde flag, især vedrørende holdbarheden og bevægelige dele, og intet kan gøre op disse udover et par måneders intens brug i den virkelige verden.

Men imens Samsungs Galaxy Fold på nuværende tidspunkt ligner en prototype, føles Huawei Mate X mere som et førstegenerationsprodukt – og vigtigst af alt fik vi lov at røre ved den.

Alle billeder: TechRadar