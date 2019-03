En stærk telefon fra Huawei, som er skruet godt sammen, men mangler interessante specifikationer ud over kameraet. Setuppet med de fire sensorer imponerer og zoom-effekten er af en anden verden, hvis den bruges korrekt – men er det nok for et rigtigt flagskib?

Huawei er gået fra at være den underkuede til at være en af de største mobil-brands i verden, takket være deres succesfulde markedsføring og evne til konstant at lave endnu bedre telefoner.

Den nye Huawei P30 Pro tager meget af det vi så i Huawei Mate 20 Pro, men forbedrer nogle dele ved designet, ligesom kameraet har fået en mindre overhaling – og er tydeligt kraftigere end Huawei P30 på visse områder.

Vi har brugt nogle timer med den nye kinesiske telefon og selvom nogle elementer er lidt for velkendte, har flere ting ved kameraet blæst os helt væk.

Huawei P30 Pro pris og lanceringsdato

Huawei P30 Pro kan bestilles allerde nu og kommer officielt i handlen fra d. 7. april. Bestiller du inden d. 7. april, får du et gratis Huawei Watch GT med i prisen.

Huawei P30 Pro 128 GB koster 6.699 kroner, imens Huawei P30 Pro 256 GB koste 7.499 kroner.

Design og skærm

De buede kanter betyder, at telefonen ligger godt i hånden.

Huawei P30 kommer i fire farver: en lyseblå (kaldt Breathing Crystal), Den lilla/blå-udgave af Aurora, den orange ”Amber Sunrise (denne kommer ikke officielt til Danmark) og en mere almindelig sort. Bagsiderne skinner og skifter farve som perlemor og er så blanke, at de kan bruges som et spejl.

Vi kender ikke de specifikke dimensioner på telefonen, men den 6.47 tommer store OLED-skærm ser godt ud og har et dråbeformet hak til kameraet.

Kamerahakket virker allerede lidt forældet - vi var overraskede over ikke at se et hulkamera i stedet.

Det er interessant at høre Huawei kalde hakket for smukt, når de under tidligere briefinger har talt om hulkameraer som fremtiden… det er i hvert fald hvad Huaweis søsterselskab, Honor fortalte os, og de benytter samme design team.

Aurora og Sort udgave af P30 Pro.

Selvom skærmen kun er Fuld HD, får du et meget imponerende billede. Den maksimale lysstyrke kan til tider være overvældende, hvor en solnedgang brager igennem i en mørk scene. Vi er dog ikke sikre på, at der er HDR-support i skærmen, men det bliver vi nok snart klogere på.

Hvis du forventer levende og lysstærk OLED-teknologi, bør nu nok vente lidt med at forudbestille, før du selv har set det lidt mere nedtonede og naturlige farver på skærmen i P30 Pro. Det er som sådan ikke et problem, men noget du bør se i virkeligheden. Designet på Huawei P30 Pro er på ingen måde banebrydende, selvom skærmen fader ud og glider ned over siderne, hvor den rammer en ganske tyk kant af aluminium, der går hele vejen rundt om enheden.

Denne kant huser USB-C-indgangen (men desværre ingen hovedtelefonudgang, i modsætning til P30, hvor jackporten er bevaret) samt en enkelt nedadrettet monohøjttaler. Det føles lidt gammeldags ikke at have et stereo-setup, men dette skyldes, at telefonen ikke har en normal højttaler til opkald. I stedet vibrerer selve skærmen og skaber lyd – dette bruger en teknologi kaldet ”magnetic levitation”.

Lyden fra denne højttaler er kun ok – ikke den bedste vi har hørt, men for hvad det er, er den bedre end forventet i forhold til volumen og klarhed, når der afspilles musik.

Kamera-setuppet fylder godt op på bagsiden og består af de fire sensorer. Sammen skaber de lidt overvægt til den ene side, og betyder, at telefonen ikke ligger plant på bordet. Volumen- og power-knapperne er lette at nå med tommelfingeren på højre side af telefonen.

Kamera

De fire kameraer.

Det Huawei brugte mest tid på i sin brifieng af den nye P30 Pro, var kameraet, som de hæver vil få os til at gentænke hvad vi mener om fotografering med mobiltelefoner. Den primærende trækhest er Super Spectrum-sensoren på 40MP, som kan køre med en latterligt høj ISO og har en f/1.6-linse til fotos af høj kvalitet om natten.

Huawei fremhæver primært SuperSpectrum-sensoren: den har erstattet hver af de grønne pixels i en standard RGB-sensor med gule. Som et resultat heraf, kan sensoren opfange mere lys og farve-information og kan bedre suge rødt og grønt lys til sig.

Kombineret med Huaweis kraftfulde kunstige intelligens (AI) til fotografering, skulle resultaterne være imponerende. Denne flankeres af et 5x telefoto-kamera (noget der er opnået ved at vende det lys, der kommer ind i telefonen, 90 grader, hvilket giver mere plads til at reflektere billedet) sammen med en time-of-flight-billedsensor (til bedre baggrundssløring) og en ultra-wide-modus, der bruger en 20MP-sensor.

Billede 1 af 4 Det ligner et helt normalt foto, korrekt? Billede 2 af 4 Haha - det var det så ikke. Der er zoomet ind. Billede 3 af 4 Vent, mere zoom? Billede 4 af 4 OK, det er ret imponerede. Vi taler om en telefon.

Huawei P30 Pro er desuden udstyret med 10x lossless zoom, hæver producenten, takket være smart AI – og bruger samme funktion til at opnå 50x zoom, til eksempelvis at tage billeder af månen, eller bare et billede helt tæt på fra den anden side af gaden.

Hvordan klarer kameraet i Huawei P30 Pro sig så? Ganske godt. Billeder taget både indendørs og udendørs er klare og fanges hurtigt, men viser samme grad af skarphed, som Huaweis telefoner er kendt for at levere – Det er så op til dig, om det er en god ting eller ej. Baggrundssløringen i billeder ser også godt ud, selvom forsinkelsen på udløseren var ganske tydelig – faktisk viste det sig, at vi de fleste gange blev bedt om at holde telefonen stille, så vi kunne få et skarpt billede med telefonen AI-modus.

Billede 1 af 2 Selfie-kameraet er ok, men 32MP får ikke meget ud af den lille sensor. Billede 2 af 2 Det tog et stykke tid, før dybdesensoren virkede.

Natteindstillingen imponerede ikke specielt, men den er også svær at teste ordentligt i et afgrænset testområde. Vi bemærkede dog, at iPhone XS Max kunne levere nattefotos, der kunne måle sig med P30 Pro, så vi tænker ikke, at Google Pixel 3, bør frygte for sin plads på dette område.

Billede 1 af 2 Dette billede er taget i et mørkt lokale, men har stadig mange detaljer. Billede 2 af 2 Skifter vi til f/3.4 zoom-linsen, kan du se kvalitetsforskellen.

Selfie-kameraet er med sine 32MP kraftfuldt – mere end nødvendigt vil nogle måske mene – og tager udmærkede billeder.

Der er en indbygget smilgenkendelse, men vi oplevede, at vi skulle smile meget bredt, for at få det til at fungere.

Det er dog i zoom-afdelingen hvor Huawei P30 Pro for alvor excellerer. De 5x telefoto zoom og 10x hybrid-zoom fungerer begge utrolig godt (dog ikke helt om natten) og med op til 50x zoom bliver det sågar muligt at tage billeder helt tæt på af ting langt væk, uden at det nødvendigvis bliver alt for uskarpt.

Huaweis AI-evner er i øjeblikket rigtig gode, og bruger sin smarte software til at forbedre kvaliteten af billederne. Om en måneds tid eller to lander en opdatering, som betyder, at du også vil kunne optage video med indlejret zoom - altså to billeder i ét. Vi kan ikke helt se, at dette skulle være nødvendigt, så det gør ikke så meget, at funktionen ikke er klar til lanceringen.

Batteri

Batteriet i Huawei P30 Pro er på 4.200mAh. Fordi vi er vant til, at Huawei er gode til at få det meste ud af batteriet, forventer vi at dette holder til minimum en dags brug. Skulle du alligevel have behov for at lade lidt ekstra, inden du skal ud ad døren, følger der en 40W-oplader med, hvilket betyder, at du kan få 70% strøm på blot 30 minutter. Det er ganske imponerende.

Det er desuden muligt at oplade trådløst med 15W, samt oplade en anden enhed eller trådløse hovedtelefoner takket være reverse charging. .

Hvordan er den i brug?

Huawei P30 Pro kører med EMUI 9.1 og er udstyret med et Kirin 980-chipsæt og 6 eller 8Gb RAM. Du kan vælge imellem 128GB, 256GB eller 512GB lagerplads. Denne kan udvides med Huaweis eget hukommelseskort.

Som forventet er Huawei P30 hurtig i brug ligesom de fleste moderne smartphones. Det hele føles meget flydende og telefonen reagerer promte i vores hastighedstest, hvor vi kiggede TechRader igenne,

Telefonen benytter EMUI 9.1, som er Huaweis nyeste version af deres skin til Android. Det er ikke så besværligt at bruge, som det har været. Du oplever ikke længere, at en masse beskeder springer frem på skærmen, imens du navigerer rundt, og kombineret med den hurtige indmad og skarpe skærm, er Huawei P30 Pro godt udstyret til at klare de fleste dagligdagsopgaver.

Du støder stadig på forvirrende og let irriterende fejl i softwaren, eksempelvis med AI-videoredigeringen, som i teorien skulle kunne redigere små videoklip automatisk – vi kunne ikke finde den nogen steder på kameraskærmen.

Navigationen føles samtidig ikke helt så flydende som på iPhone XS eller Galaxy S10. Nogle elementer i EMUI stadig føles unødigt komplekse og giver for mange valg- og indstillingsmuligheder. Sammenligner vi det med hvordan Huawei-telefoner så ud for fem år siden, er der dog stadig kæmpe forbedringer at spore.

Tidlig dom

Huawei P30 Pro er en af de bedste telefoner firmaet nogensinde har lavet, men opgraderingen føles alligevel ikke så stor i år.

De nye farver er flotte, skærmens dråbeformede hak ikke generende og imens kameraer byder på noget ekstra, er det stadig ikke så drastisk en forskel. Telefonen føles hurtig og vi ser frem til at teste den op imod sidste års Mate 20 Pro eller Huawei P20 Pro, for at se hvor stor forskellen reelt er.

Alle billeder credit: TechRadar