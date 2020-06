Anmeldelse: Dell XPS 13 (2020)

Dell XPS 13 er en ekstremt luksuriøs bærbar med et batteri og ydelse, der holder hele dagen - for ikke at nævne et design, der er helt i top. Imidlertid kan den mangelfulde lyd og høje pris skræmme nogle kunder væk.

Anmeldelse på to minutter

Dell XPS 13 har konsekvent ligget i toppen af vores liste med de bedste laptops og Ultrabooks igennem flere år. Takket være det upåklagelige design, den fremragende skærm og den rå ydelse under det tynde og lette kabinet, har denne serie ligget i toppen, selvom konkurrencen bliver hårdere hvert eneste år.

I 2020 fortsætter Dell XPS 13 denne tradition med at levere rå ydelse i en virkelig bærbar bærbar computer, der både føles og ser lækker ud. Denne gang er den dog endnu bedre med sine tyngere kanter og et innovativt webcam. Selvom det desværre kommer med en højere pris.

For en Dell XPS 13-konfiguration med en Intel Ice Lake Core i5-processor, 8 GB RAM og en 512 GB SSD, skal du lægge mere end 13.000 kroner. Til denne pris kan du også overveje Apples maskine. Den nye 13 tommer MacBook Pro har sammenlignelige komponenter, selvom Apples maskine lige koster lidt ekstra. Til gengæld får du flere Thunderbolt 3-porte sammen med en QHD-skærm.

Dette betyder, at hvis du bare leder efter en pålidelig arbejdshest, der kan få udført noget arbejde, er der mere kraftfulde, men alligevel billigere alternativer derude. Dell XPS 13 er gået fra at være en overkommelig Ultrabook til en luksuriøs bærbar, som kun få har råd. Og hvis Dell ikke er påpasselige, kan de miste kunder til eksempelvis HP Spectre x360, som nu tilbyder lignende konfigurationer og et lige så fantastisk design til en lavere pris.

Trods prisen udmærker Dell XPS 13 sig virkelig. Med sin lyse og smukke skærm, et behageligt tastatur og et superkompakt design, som du straks vil elske, er dette et fantastisk stykke hardware. Og hvis du leder efter en premium-bærbar, som du kan vise på kaffebaren, mens du udfører let arbejde, har du et perfekt valg.

(Image credit: Future)

Specs Her er den Dell XPS 13 (2020) konfiguration vi har haft til anmeldelse: CPU: 1.3GHz Intel Core i7-1065G7 (quad-core, 8MB Intel Smart Cache, up to 3.9GHz with Turbo Boost)

Grafik: Intel Iris Plus (integrated)

RAM: 16GB LPDDR4x (3,733MHz)

Skærm: 13.3-inch FHD (1,920 x 1,080) touch

Lagerplads: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Porte: 2x USB-C 3.1 with Thunderbolt 3, microSD card reader, combi audio jack

Forbindelser: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p IR Webcam

Vægt: 1.27 kg

Mål: 296 x 199 x 14.8 mm; W x D x H

Pris og tilgængelighed

Prisen for Dell XPS 13 starter på 13.290 kroner. Til denne pris får du en 10. generation Intel Core i5-processor, 8GB RAM og 512GB SSD. DU kan vælge dyrere konfigurationer, hvis du vil have en 4K-skærm eller sågar en UHD-berøringsskærm.

Der er uden tvivl tale om en dyr maskine, men ligesom MacBook Pro, som den forsøger at konkurrere imod, føles XPS 13 også som en lækker maskine.

Du kan selv se alle konfigurationer og priser HER.

(Image credit: Future)

Design

Dette vil nok ikke overraske nogen, men Dell XPS 13 er en meget smuk maskine. Ikke alene er denne bærbare computer ekstremt let med sine kun 1,7 kg, men den er også supertynd, og måler kun 14,8 mm på sit tykkeste punkt. Dette gør Dell XPS 13 til en utrolig velegnet bærbar computer, hvis du har brug for en maskine, som du bare kan kaste i rygsækken og tage med dig. Vi må dog indrømme, at vi faktisk ikke decideret kastede den ned i vores rygsæk under testen.

Hvor der er snesevis af bærbare computere derude, der kan prale med, at de er tynde og lette, udmærker XPS 13 sig også på andre områder af designet. Der er meget lidt spildplads, da tastaturet strækker sig næsten til begge kanter af den bærbare computer sammen med en stor og glat berøringsplade.

Tastaturet er i sig selv en vinder med en vandring, der er præcis dyb nok til at være behagelig uden at skulle gå på kompromis med bærbarheden. Pegefeltet er også rigtig godt. Det er ikke på niveau med en MacBook Pro, men ingen Windows 10-laptop har nogensinde nogensinde kunne måle sig med det. For det meste er sporingen utroligt glat og nøjagtig, og knapperne føles ikke så grimme og svage som de gør på med andre Windows-bærbare computere.

Også skærmen er en skønhed. Vi testede Dell XPS 13 med en 1080p berøringsskærm, og det er uden tvivl en af



de lyseste, mest farverige skærme, vi har set på et stykke tid. Jovist ser 4K-modellen sandsynligvis bedre ud, men vi har svært ved at se logikken i en 4K-skærm i en 13-tommer bærbar computer. Da vi fik gjort den bærbare computer klar til dens batteritest, satte vi skærmens lysstyrke ned til 50% - og vi lod den bare være der. Den bærbare computer var indstillet til 100% lysstyrke, da den først blev trukket ud af kassen, men den er mere end lys nok til vores arbejde ved 50%.

Vi ville ønske, at vi kunne være lige så begejstrede for højttalerne. Af en eller anden grund fortsætter Dell med at snyde sin dyreste bærbare computer ved at sætte højttalerne i bunden af enheden. Især når der er plads lige over tastaturet, hvor højttalerne virkelig passer. De spiller ikke godt. Her hører det med til historien, at Dell sælger Dell Dell XPS 13 som en del af sit Dell Cinema-program og sigter mod at bringe uberørt video- og lydkvalitet til folk, der ønsker at se meget indhold på sine bærbare computere. Videodelen af



denne ligning er bestemt retfærdiggjort - alt ser simpelthen fantastisk ud på Dell XPS 13-skærmen. Men hold da op hvor lyden halter efter.

Højttalerne på denne bærbare egner sig måske til YouTube-videoer eller lidt Netflix lidt om natten, når du ikke kan sove. Men hvis du vil nyde din musik eller film, må du droppe dem.

Som eksempel kan vi nævnte Toxic af Britney Spears, hvor højttalerne slet ikke kunne gengive bunden af nummeret. Musik med mindre bas lyder som om de helt har mistet deres bid, ligesom eksplosioner i de seneste Hollywood Blockbusters slet ikke lyder, som de skal. Lyden er slet og ret kedelig uden kræfter til at gengive den bund både film og musik fortjener. Hvis du vil se dine yndlingsfilm på XPS 13s smukke skærm, bør du kraftigt overveje at parre den med et af de bedste sæt hovedtelefoner.

(Image credit: Future)

Vi går videre…

Der er en irriterende tendens ved nutidens bærbare computere – producenterne skærer ned på porte og begrunder det med ønsket om større bærbarhed. Dell XPS 13 er ingen undtagelse. Du får to Thunderbolt 3-porte, en microSD og et hovedtelefonstik. Det er det. Det er ganske vist mere end mange andre bærbare computere på markedet lige nu, og der er ikke rigtig nogen plads til mere, men det betyder bare, at du bliver nødt til at leve en adapter i tasken.

Som tidligere versioner af XPS 13 er den nederste del af maskinen, under tastaturet, dækket af et særligt fibermateriale. Det er temmelig behageligt, men det er desværre nok også noget, der vil suge skidt til sig med tiden.

I sidste ende er Dell XPS 13 en premium-enhed, der er målrettet folk, der ønsker en let computer, der også ser godt ud. Og det lykkes virkelig. Dette er en smuk maskine, og det enste vi ønsker er, at Dell ville tage lyden lige så alvorligt næste gang.

(Image credit: Future)

Benchmarks Således klarede Dell XPS 13 (2020) sig i vores benchmark tests: Cinebench R20 CPU: 1,700 point

Cinebench R15 CPU: 760 point

3DMark Time Spy: 901; Fire Strike: 2,856; Sky Diver: 10,066

GeekBench 5: 1,251 (single-core); 4,781 (multi-core)

PCMark 8 (Home Test): 3,890 point

PCMark 8 Battery Life: 5 timer 35 minutter

Battery Life (TechRadars filmtest): 9 timer 40 minutter

Ydelse

Den Dell XPS 13 vi fik til gennemgang, er udstyret med en Intel Core i7-1065G7, en 4-core 8-tråds mobilprocessor bygget på Intels Ice Lake-arkitektur. Og det er ok.

Denne lille processor har tilpas mange kræfter til at knokle sig igennem stort set enhver dagligdagsopgave, men kan kæmpe i super tunge opgaver såsom videoredigering. Men der er en nøglefunktion ved Ice Lake, der skal bemærkes: GPU.

Intel Gen11-grafikken eller "Intel Iris" er angiveligt cirka 2 gange mere kraftfuld end den integrerede grafik, der findes i sidste generation af Intel Whiskey Lake-processorer. Det lyder bestemt imponerende, og det faktum, at denne bærbare computer kan score 2,856 point i Time Spy sammenlignet med LG Gram 17 2019s 1,094, bekræfter Intels påstande.

Når det er sagt, er der ikke meget gaming-bærbar over denne maskine. Dell XPS 13 er muligvis i stand til at håndtere nogle esports-titler på 720p, men glem alt om at spille Doom Eternal med en tilfredsstillende ydelse.

Anderledes interessant er den rå CPU-ydelse. Ice Lake er generelt mere målrettet mod medieforbrug end rå præstation, hvilket er, hvad dens søsterarkitektur Comet Lake er beregnet til. Dette betyder, at der i benchmarks som Cinebench og Geekbench ses en lidt lavere score end 8. generation.

Med hensyn til hvordan det er i praksis, var vi i stand til at have snesevis af Chrome-faner åbne i et forsøg på at holde trit med arbejdet uden at blive sløvet af den bærbare computer. Det, der dog er super imponerende, er, at der næsten ikke er nogen varme, der overføres til tastaturet eller pegefeltet. Imens bunden af pegefeltet opvarmes ganske lidt, når maskinen arbejder hårdt, føles tastaturet lige så køligt efter 8 timer, som det gør, når man først åbner den bærbare computer i begyndelsen af dagen. Selv nogle af de bedst afkølede bærbare computere vil overføre lidt varme til oversiden af kabinettet, men vi er super imponeret over, hvor godt Dell XPS 13 håndterer dette.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Selvfølgelig klarer Dell XPS 13 sig rigtig godt, men fordi dette er en SÅ bærbar computer, kan du forvente lang batterilevetid, og kan stort set tage den med dig hvorhen du vil, uden at skulle bekymre dig om opladeren.

Og ja, XPS 13 leverer stort set varen. I vores filmtest holder Dell XPS 13 hele 9 timer og 40 minutter, og selv i den mere krævende PCMark 8-batteritest holder knap 6 timer.

Benchmarks fortæller dog kun én side af historien. Hvad der virkelig er imponerende er, hvor godt batteriet holder trit i vores daglige arbejde. Vi kræver meget af de maskiner, som vi tester, og benytter eksempelvis dusinvis af faner i Chrome og lytter til musik - og vi har ikke noget problem med at komme igennem en hel dags arbejde med ekstra batteri tilbage til næste morgen.

Hvis du leder efter en bærbar computer, som du kan tage med til kontoret, hvor du kan slappe af og se nogle Netflix på toget hjem, så er Dell XPS 13 et ret godt valg.

(Image credit: Future)

Software og funktioner

Fordi Dell XPS 13 er et flagskib, er det ikke tynget af et ton unødvendigt bloatware. Der er dog et par stykker software, der vil hjælpe dig lidt med brugervenligheden.

Selvfølgelig har du opdateringsassistenter og kundeserviceapps, men en af de mest unikke stykker software her er Dell Cinema Guide. Dette giver dig dybest set mulighed for at samle alle dine streamingtjenester under én app og kan søge efter film eller tv-shows på tværs af alle biblioteker på en gang. Måske ikke det vigtigste stykke software i verden, men vi må dog indrømme, at det er ret cool.

Derudover har Dell XPS 13 begge versioner af Windows Hello, med en fingeraftryksscanner over backspace-tasten, der fungerer som en tænd / sluk-knap, sammen med et IR-kompatibelt webcam, der kan scanne dit ansigt, når du vil låse op for computeren.

(Image credit: Future)

Køb den hvis...

Du vil have noget lækkert

Dell XPS 13 er uden tvivl en af de lækreste bærbare i premium-segmentet, som vi har haft i hænderne, og den skal nok få nogle til at kigge en ekstra gang på kaffebaren. Dette er en computer, som du har lyst til at vise frem.

Du vil have en smuk skærm

Dell udmærker sig igen med sin skærm og leverer et panel, der er lyst og har naturtro farver. Og med den smalle kant er hele skærmen synlig.

Du vil have en let maskine

Dette er en utrolig tynd og let bærbar computer, som er let at transportere og tage med sig over alt. Hvis du vil have en kompetent computer, der føles let som en fjer, er det denne, som du skal vælge.

(Image credit: Future)

Lad være med at købe den hvis...

Du har et stramt budget

Dell XPS 13 er en enhed i premium-klassen, og af samme årsag har den fået en høj pris. Du kan få det samme ydelse andre steder for en lavere pris.