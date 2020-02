Anmeldelse: Creative Outlier Gold True Wireless Headphones

Creative Outlier Gold har en til prisen imponerende batterilevetid og lydkvalitet. Du skal ofre en del mere, hvis du v il have bedre lyd og selv de dyrere konkurrenter kan ikke konkurrere på batterilevetiden. Disse hovedtelefoner giver med andre ord vanvittigt meget for pengene, hvorfor vi har let ved at anbefale dem.

De såkaldte true wireless-hovedtelefoner er hottere end nogensinde tidligere, og som et resultat heraf, er det blevet sværere for de enkelte mærker at skille sig ud. Producenterne må derfor ty til funktioner eller design for at skille sig ud fra mængden. Hos Creative er den afgørende forskel batterilevetiden.

Creative Outlier Gold har ikke mindre end 14 timers spilletid på en enkelt opladning. Kombinerer vi med den ekstra strøm i det medfølgende batteri, er vi oppe på hele 39 timer. Det er meget imponerende. Som reference kan vi her nævne, at de fleste true wireless-hovedtelefoner giver mellem 3 til 5 timer på en enkelt opladning og har en kombineret spilletid på 8 til 20 timer.

Hvad der næsten er endnu bedre, så spiller de også godt, er vandafvisende og har Bluetooth 5.0. Det er med andre ord utrolig nemt at anbefale dem til alle, som vil have et par velspillende, billige og pålidelige trådløse propper.

Design

Designet på Creative Outlier Gold er alt andet end revolutionerende, men det løser opgaven fint. Propperne har nogenlunde same størrelse som de fremragende Jabra Elite 65t. Selvom Outlier Golds sidder fint I vores ører, vil de med mindre ører måske foretrække et mere kompakt design som i RHA TrueConnect. Der sidder en stor knap på hver af propperne. Denne bruges til at starte og stoppe musikken, justere volumen og aktivere din telefons stemmeassistent. Hver knap er omkranset af en LED-ring, som lyser op for at vise hovedtelefonernes tilstand. Knapperne fungerer som sådan fint, men de er meget hårde at trykke på, hvilket er temmelig ubehageligt, da det samtidig presser dem længere ind i øret. Et lille tip: Hold med to fingre om den pågældende prop og brug en tredje til at trykke på knappen.

Både etuiet og hovedtelefonerne er lavet af samme matte plastikmateriale. De føles og ser billige ud, men er stadig ordentligt lavet trods de billige materialer.

På det medfølgende etui til Creative Outlier Gold sidder en skydemekanisme, som afslører hovedtelefonerne - vi hørte hverken raslen eller knirken fra etuiet.

På siden sidder flere LED-pærer, som indikerer batteriniveauet. Du lader op med USB-C.

Ydelse

Lydkvaliteten i Creative Outlier Gold er varm og slagkraftig. Tonekurven er let ”U”-formet, hvilket betyder, at bassen og diskanten er fremhævet imens mellemtonen træder lidt i baggrunden. Bassen er god, og slår hårdt uden at virke forvrænget eller oppustet. Til noget musik kan den dog være lidt overvældende og begraver helt mellemtonen. Diskanten er klar og udtryksfuld men lyder aldrig skarp.

Hovedtelefonerne understøtter Super X-Fi audio, som er et stykke software, giver en fornemmelse af rummelighed til din musik. Det betyder, at musikken vil komme fra alle sider omkring dig, som sad du i en koncertsal. Vi prøvede Super X-Fi af på iPhone 11 Pro, og selvom musikken rigtig nok får mere bredde og en tredimensionel karakter, lyder den også ret kunstig. Dertil understøtter Super X-Fi kun musik som allerede er gemt på din telefon, og er hermed helt ubrugelig til streaming-tjenester som eksempelvis Spotify eller Apple Music. Heldigvis behøver du ikke installere eller bruge Super X-Fi, for at nyde kvaliteten fra Outlier Gold.

Den trådløse forbindelse er god, men vi oplevede alligevel, at den faldt ud et par gange i løbet af de uger vi testede. Når det er sagt, tilfører Bluetooth 5.0 muligheden for, at hver prop selv kan danne forbindelse til telefonen uafhængigt af den anden og kan bruges alene. Det er en god ting, hvis vi sammenligner med de første modeller af true wireless-hovedtelefoner, som kræver en forbindelse imellem de to propper for at virke.

Vi erfarede, at Creatives påstand om 14 timers musikafspilning er en anelse for ambitiøs. Vores tests viser, at de nærmere holder i 12 timer med volumen sat til 50%. Etuiet oplader dog ganske rigtigt hovedtelefonerne mere end to en halv gange, fra 0%, så det er generelt en udfordring at løbe tør for strøm. Outlier Gold er et af de få sæt helt trådløse propper, som uden problemer kan række en tur over atlanten.

Dom

Creative Outlier Gold er et sæt fremragende helt trådløse hovedtelefoner til under 800 kroner. Vi er vilde med deres lange levetid, sjove og slagkraftige lyd og gode trådløse forbindelse Vi havde gerne set en lidt mere lækker indpakning, eksempelvis i metal, men det ville også påvirke prisen i negativ retning. Når alt kommer til alt, er Creative Outlier Gold et rigtig godt bud på et sæt true wireless-hovedtelefoner til under 1000 kroner.

Hvis du er villig til at lægge lidt mere, kan du eksempelvis få Sol Republic Amps Air 2.0, som har en kraftigere bas og 45 timers sammenlagt batterilevetid. Ams Air 2.0 holder dog kun 3 timer på en opladning. Et andet alternativ er Samsung Galaxy Buds, som koster noget mere og samtidig fungerer bedst med Samsung-telefoner.