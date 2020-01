Anmeldelse: Apple AirPods (2019)

Imens nye funktioner såsom trådløs opladning og hurtigere parring er gode, er AirPods (2019) ikke nogen markant forbedring i forhold til deres forgængere, så imens de måske er et køb værd, hvis du ikke i forvejen ejer et sæt truly wireless propper, er det sværere at anbefale dem, hvis du allerede ejer de originale AirPods.

Vi forventede, at Apple ville komme med en helt ny version af deres AirPods, som måske var vandtætte og havde støjreducering; i stedet har Apple blot opdateret de originale propper med en H1-chip og trådløs opladning.

Selvom dette for mange vil føles som et antiklimaks, siger Apple, at inkluderingen af den nye H1-chip forbedrer forbindelsen og batterilevetiden, samt tilføjer den nye ”Hej Siri”-funktion, imens et valgfrit etui kan oplades trådløs med en Qi-kompatibel oplader og herved frigøre dig fra Lightning-kablet i bunden af samme.

Lever anden generation af AirPods så op til forventningerne?

Pris og tilgængelighed

Anden generation af Apples AirPods koster 1.379 kroner. Vil du have det nye etui med, som kan oplades trådløst, koster de 1.749 kroner. Har du allerede første generation af AirPods og ønsker blot det nye etui, kan dette købes separat for 679 kroner.

Vil du have et billigere alternativ, kan du overveje Optoma NuForce BE Free5 , som er nogle af vores favoritter. Dem bør du kunne finde for ca. 1.000 kroner.

Image Credit: TechRadar

Design

Hvad angår designet, er der ikke meget nyt under solen i anden generation af AirPods; de aflange propper og det afrundede etui er stort set identisk, selvom der nu er en lille LED-pære på fronten af etuiet, som lader dig se opladestatus på propperne – den lyser grønt, når de er fuldt opladet og orange hvis de ikke er.

Etuiet giver dig 20 timers ekstra batterilevetid udover de fem timer, som du får i selve propperne, hvilket er identisk med de originale AirPods: Apple siger desuden, at anden generation giver ”tre timers taletid på en enkelt opladning”, i forhold til de to timer i originalen. Dette skyldes Apples specialdesignede H1-chip, som sidder i de nye AirPods – mere om det senere.

Vi oplevede, at opladning af etuiet foregik ganske hurtigt – vi gik fra 25% til 100% batteri på omkring en time – og vi oplevede samtidig, at den påstede batterilevetid i selve propperne også passede meget godt med virkeligheden.

Det nye trådløse etui kan oplades med en Qi-kompatibel oplader, hvilket er praktisk, hvis du allerede har sådan en – og som nævnt, har du de originale AirPods, kan etuiet købes separat.

Image Credit: TechRadar

Det er interessant, at Apple ikke har ændret på designet af selve propperne: især når man tænker på, hvor meget røg de fik for de hvide stænger, da de blev lanceret i 2016. De hitter heller ikke specielt i 2019 og de fleste helt trådløse propper, som er lanceret siden, ser noget mere stilede ud. Eksempelvis B&O Beoplay E8 Wireless Earphones eller de nye Samsung Galaxy Buds .

Et andet kritikpunkt i forhold til første generation af AirPods, var manglen på justerbare silikonepropper, som ville give en bedre pasform… historien gentager sig med de nye AirPods.

Trods dette føles de nye AirPods behagelige og sidder udmærket fast, selvom vi ikke kan anbefale, at man løber med dem, da risikoen for, at de så falder ud, er stor.

Som med Apples øvrige produkter er designet på AirPods gået hen og blevet ikonisk, og man kan argumentere for, at originalen var med til at gøre true wireless-kategorien populær, hvilket i sig selv er et godt argument for at holde sig til et afprøvet og godkendt design.

Image Credit: TechRadar

Funktioner og ydelse

Den primære fordel ved anden generation af AirPods er den forbedrede forbindelse, som skyldes Apples H1-chip, der erstatter den tidligere W1-chip.

Parring foregik også ganske hurtigt med de originale AirPods, men det går nævneværdigt hurtigere med de nye AirPods; hvis du bruger en iPhone, vil der komme en besked frem på skærmen, så snart du åbner låget på etuiet, sammen med en batteri-indikator for både AirPods og etuiet.

H1-chippet tilføjer desuden muligheden for at bruge Siri helt uden at skulle have fat i din telefon først. Dette betyder, at du kan bruge stemmekommandoer til at foretage opkald, skifte sange og mere – stort set alt hvad Siri kan, direkte fra propperne og med din telefon i lommen. Det virkede ganske godt, og den indbyggede mikrofon var hurtig til at opfange vores stemme, selv i støjende omgivelser.

Image Credit: TechRadar

Hvis du foretrækker det, kan du indstille de nye AirPods til at fremkalde stemmeassistenten, når du dobbelt-tapper på ydersiden af propperne. Hvis du vælger AirPods fra Bluetooth-menuen i din telefons indstillinger, kan du desuden konfigurere touch-styringen til at starte og pause din musik, springe til næste eller forrige sang; du kan også slå dem helt fra.

Du kan kun have et dobbelt-tap på hver prop, hvilket er ret begrænset. Vi lavede størstedelen af vores test på en iPhone SE , men parrede dem også med en Android-telefon, Huawei Mate 20. Selvom du ikke får den automatiske parring, som du får med iPhone, er Bluetooth-parringen stadig ganske hurtig. Du skal blot holde parrings-knappen på bagsiden af etuiet inde, og de skulle nu dukke op i din telefons Bluetooth-menu.

Apple hævder, at H1-chippen betyder, ”AirPods kan skifte dobbelt så hurtigt imellem aktive enheder, er 50% hurtigere til at tage et opkald på dine AirPods”, og giver dig ”en 30% lavere latency (forsinkelse på lyden) under spil”.

Vi brugte AirPods (2019) imens vi spillede et iOS-spil og oplevede ingen latency-problemer. Vi oplevede desuden, at AirPods var gode til at foretage og besvare opkald på, ligesom lydkvaliteten generelt var rigtig god.

Image Credit: TechRadar

Hvad angår lydkvaliteten, er intet ændret fra forrige generation. De har en god volumen, men både diskant og basgengivelse kunne have været bedre.

Et godt eksempel er Joanna Newsoms ”Sawdust and Diamonds”, som imponerede med en klar vokal, men skuffede med en svag basgengivelse og til tider skarpe diskant.

Samme problem oplevede vi med Al Greens ”Let’s Stay Together”. Vokalen lyder detaljeret og fin, men de kraftige blæseinstrumenter stjal for meget af opmærksomheden fra de øvrige elementer.

Med Radioheads ”No Surprises” var oplevelsen derimod bedre. Den forsigtige akustiske guitar har en varm og detaljerig klang, imens klokkespillet klinger smukt over perkussionen. Igen lyder også vokalen fint, men AirPods yder ikke bassen retfærdighed.

Akkurat som i første generation af AirPods lyder mellemtonen fint, imens bassen er mangelfuld og højfrekvente lyde kan blive lidt skarpe.

Image credit: TechRadar

Endelig dom

Ser vi bort fra de trådløse etui (som koster ekstra), er det nye AirPods ikke nogen stor forbedring i forhold til sine forgængere. Jovist parringen er hurtigere og det trådløse etui er smart, men det føles ikke som om, at Apple har addresseret nogle af de problemer, som var til stede i de originale AirPods, herunder lydkvaliteten og designet.

Køber du AirPods (2019) med det nye etui, som kan oplades trådløs, skal du betale mere end hos mange af konkurrenterne, herunder Samsung Galaxy Buds som også har et etui, der kan lades op trådløst, uden at dette koster ekstra.

Har dine gamle AirPods set bedre dage, eller er du klar til at investere i dit første sæt true wireless hovedtelefoner, er de nye AirPods (2019) et køb værd, især hvis du allerede bruger en iPhone til at lytte til musik på – men lad være med at opgradere, hvis dine gamle AirPods stadig virker fint.