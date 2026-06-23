Apple forventes at lancere 6 nye iPhone-modeller, 2 nye wearables og mere i sit »største produktår« nogensinde – her er hele listen

2027 kan blive Apples »største produktår« nogensinde

Det siger Apple-eksperten Mark Gurman

Blandt de potentielle nye produkter er iPhone 20 Pro-serien, iPhone Ultra 2, iPhone Air 2, Apple Glasses og mere

2026 ser ud til at blive et stort år for Apple, især fordi vi sandsynligvis får selskabets første foldbare telefon at se i form af iPhone Ultra. Men næste år kan blive endnu større – det kan faktisk blive Apples »største produktår« nogensinde.

Det siger den velkendte Apple-lækker Mark Gurman, der talte med TBPN (via 9to5Mac), hvor han også nævnte meget af det, der sandsynligvis venter i 2027.

Her nedenfor har vi samlet disse rygtede produkter og andre mulige lanceringer, som tilsammen meget vel kan gøre 2027 til et enormt år for Apple.

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1. iPhone 18

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

iPhone 18 kan blive et af de første Apple-produkter, vi får at se næste år, da rygterne peger på en lancering i eller omkring marts

Det ville betyde en afvigelse fra Apples traditionelle lanceringsplan, da almindelige iPhone-modeller tidligere er blevet præsenteret i september. I år kan det derimod være, at kun iPhone 18 Pro-serien og iPhone Ultra lanceres i september.

Uanset lanceringstidspunkt vil iPhone 18 sandsynligvis være udstyret med et nyt A20-chipsæt. Ifølge lækager kan modellen også få 12 GB RAM-hukommelse for bedre at kunne håndtere AI-funktioner.

Telefonen kan desuden få et nyt selfie-kamera på 24 MP og et mindre Dynamic Island end iPhone 17. Samtidig siges den at kunne få en forenklet Camera Control-knap uden kapacitiv sensor, hvilket kan bidrage til at holde omkostningerne nede.

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2. iPhone 18e

iPhone 17e (Image credit: Jacob Krol/Future)

iPhone 18e vil sandsynligvis blive lanceret sammen med iPhone 18 og bliver formentlig næste års billigste iPhone-model.

Denne model kan få en mindre skærm end iPhone 18 og kun 8 GB RAM ifølge de oplysninger, vi har hørt indtil videre, men den kan stadig udstyres med et A20-chipsæt, hvilket sandsynligvis bliver den største opgradering i forhold til forgængeren.

3. iPhone Air 2

iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Nu kommer vi til et af de mere spændende produkter i 2027, da Apple ifølge oplysninger også planlægger at lancere en efterfølger til iPhone Air næste år. Den kan også blive lanceret i marts, og rapporter tyder på, at den får et andet kamera på bagsiden samt forbedret batteritid – to af de største svagheder ved den oprindelige model.

4. iPhone 20 Pro-serien

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPhone 20 Pro og iPhone 20 Pro Max forventes også at blive lanceret næste år. Ja, 20 og ikke 19, da Apple ifølge oplysninger springer tallet 19 over, så modelnavnene falder sammen med iPhones 20-års jubilæum.

Og det er ikke kun navnet, der får ekstra opmærksomhed – dette kan blive Apples mest spændende telefoner i flere år. Rygterne peger på et nyt design, muligvis med solid-state-knapper og en skærm med afrundede kanter på alle fire sider.

Det er også muligt, at iPhone 20 Pro får et design, der udelukkende er baseret på glas, og den kan desuden blive udstyret med et selfie-kamera under skærmen – selvom denne funktion muligvis allerede er klar til iPhone 18 Pro.

Uanset hvad er det overordnede indtryk fra rygterne, at Apple planlægger at satse stort på iPhone 20 Pro-serien, hvilket betyder, at den kan være ventetiden værd – selvom telefonerne sandsynligvis først lanceres i september 2027.

5. iPhone Ultra 2

Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPhone Ultra 2 kan også blive lanceret i september 2027, men det er svært at vide præcis, hvad vi kan forvente af modellen, i betragtning af at den første generation endnu ikke er kommet på markedet.

Denne foldbare telefon vil dog sandsynligvis blive mere kraftfuld end den første iPhone Ultra. Apple kan også benytte lejligheden til at foretage andre forbedringer, såsom bedre kameraer eller et slankere design.