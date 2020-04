YouTube går TikTok i bedene med sin kommende ”Shorts”-tjeneste

Der er vist ingen tvivl om, at TikTok er blevet et populært format til små korte videoer med musik, som har udfyldt hullet efter det hedengangne Vine. Nu vil YouTube også have en bid af kagen.

Ifølge kilder, som har talt med The Information, planlægger den Google-ejede videogigant at lancere ”Shorts”, som i større eller mindre grad vil kopiere funktionerne fra TikTok igennem YouTube mobil-appen.

Præcis som på konkurrenten TikToks platform, skal Shorts skabe et ”feed” af brugerskabte korte videoer, samt give brugerne værktøjer, så de selv kan lave dem, herunder via adgang til videoplatformens store katalog af licenseret musik, som kan bruges som baggrundsmusik.

Naturligvis er man ikke garanteret success, blot fordi man tilbyder en tjeneste, som allerede findes i forvejen – YouTube har desuden prøvet det før, med deres Instagram-agtige Stories.

I nogen grad er opskriften på hvad der får en en app til at vokse organisk og ukontrollerbar, men det ser ud til, at noget af TikToks appeal kom fra deres opfordring til brugerskabe amatørvideoer i stedet for længere gennemarbejdet indhold.

Vi skal erkende, at vi ikke er overbeviste om, at der pt. arbejdes på funktionen i øjeblikket, og ved derfor heller ikke hvornår den ville blive introduceret. Når det er sagt, kan vi, hvis kilderne taler sandt, regne med at se Shorts lande i YouTube-appen mod slutningen af året.