Du behøver næppe forudstille en PS5, hvis du vil have den til lanceringen

Har du svært ved at skrabe penge sammen til forudbestilling af en PS5? Bare rolig… hvis rygterne holder vand, behøver du slet ikke forudbestiller, hvis du vil have en PS5 fra dag ét. Rapporter fra Bloomberg Japanog Nikkei hævder begge, at Sony skruer gevaldigt op for produktionen af PS5-konsollen, for at leve op til den forventede efterspørgsel i disse Corona-tider, hvor mange må underholde sig selv derhjemme. Selvom det stadig er uklart præcis hvor meget de vil skue op for produktionen, så hævder kilderne, at Sony vil have ni til 10 millioner konsoller klar i 2020.

Store tal

Lad os sammenligne med lanceringsperioden for PS4.

I marts 2014 (ca. seks måneder efter PS4-lanceringen) havde Sony solgt 7,5 millioner PlayStation 4-konsoller. Dette kom oven i en million forudbestilte konsoller.

Ud fra dette ser Sony ud til at forvente den samme efterspørgsel på PS5, som de oplevede de første tre til seks måneder med PS4.

Selv hvis den igangværende pandemi skulle føre til en øget efterspørgsel på den næste generations konsol, er det nok sikkert at sige, at du ikke vil få problemer med at få fingre i en PS5-konsol tæt på lanceringen. Det bliver dog interessant at se fordelingen imellem den diskbaserede PS5 og PS5 Digital Edition.